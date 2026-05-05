Daniel Ramírez presentará en exclusiva para las lectoras de Tu Comunidad su novela 'Los días que no existieron'

El Club de Lectura de la Comunidad de Magas se ha consolidado como ese ritual mensual que ya sentimos como propio. Un espacio donde conectamos y redescubrimos la literatura de la mano de los autores más relevantes de nuestro país.

Esta próxima edición es, si cabe, más especial aún, ya que nos acompañará Daniel Ramírez, redactor jefe en EL ESPAÑOL y autor de cinco libros de no ficción y un poemario.

Sin embargo, esta vez ha dado el salto a la narrativa con su primera novela: Los días que no existieron, un número que rescata una de las verdades más incómodas y fascinantes del siglo XX en España, envolviendo a sus lectores en una trama que no dejará indiferente a nadie.

Nuestras Magas tendrán la oportunidad, de forma única, de charlar con el autor el próximo 12 de mayo a las 19:00 horas en el Espacio Dobble de Madrid ¿De verdad te lo vas a perder? ¡Apúntate en el botón de abajo!

La novela

Si hay un protagonista indiscutible en este encuentro es el último libro de Ramírez: Los días que no existieron, un thriller histórico que se mete de lleno en la época en la que ETA atentaba, casi a diario, alrededor del país.

La trama profundiza en el asesinato que ha marcado la vida de Julia desde hace más de 20 años. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, ella conserva una imagen grabada con fuego: el rastro de la sangre sobre las baldosas, a pocos metros de la playa.

Por eso, tras empezar a trabajar en un periódico, se embarcará en una investigación vertiginosa que la llevará a descubrir unos documentos clave que la pondrán tras la pista de un viejo nazi con un pasado pendiente de resolver.

Si quieres descubrir todos los secretos que esconde esta novela, ya puedes hacerlo en nuestro Club de Lectura. El acceso es directo. Apúntate aquí.

Y como acompañamiento...

Un evento pasa de ser bueno a excelente cuando va acompañado de una experiencia sensorial que eleva su nivel.

Por eso, como siempre, las lectoras podrán degustar el cóctel de Magas por Fundador: una refrescante versión de la Paloma (una bebida clásica de origen mexicano) creada con Brandy Fundador Doble Madera, zumo de lima y soda de pomelo rosa que conquista, desde el primer momento, a quien lo prueba.

Una asistente del Club de Lectura disfrutando del cóctel de Magas por Fundador. Nieves Díaz

Esta temporada del Club de Lectura ya nos han visitado figuras del panorama literario actual como Espido Freire, Nativel Preciado, Megan Maxwell, Julia Navarro, Marta Robles, Gervasio Posadas, Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, Rafael Tarradas, Nazareth Castellanos y Ángela Banzas. Ahora, toca el turno de Daniel Ramírez.

Esta será una cita inolvidable y si quieres compartir tu pasión por la lectura con él, la Comunidad de Magas lo hará posible el próximo 12 de mayo. Ya puedes apuntarte aquí.