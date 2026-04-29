UMusic se corona como el mejor 'venue' de Madrid y la Comunidad de Magas te invita a pasar una noche inolvidable

La terraza del UMusic Hotel Madrid de la que podrás disfrutar participando en el sorteo de la Comunidad de Magas. Cedida

El hotel UMusic Madrid recibió el pasado mes de marzo, en la gala de los Spain Travel Awards, el premio a Mejor Espacio para Eventos en su primera edición.

Se trata de un reconocimiento importante para la cadena, que se suma a otros recientes como los MUSE Awards y los Hospitality Awards, consolidando el hotel como un referente en experiencias que combinan hospitalidad, cultura y entretenimiento.

Y es que, normalmente, los premios no llegan por casualidad: detrás hay trabajo, dedicación e innovación constante para ofrecer a los clientes experiencias que marquen la diferencia.

Y eso es precisamente en lo que se centra esta cadena: invertir en tecnología, productos de calidad y en propuestas únicas que no dejen indiferente a quien se aloja en sus habitaciones

Si hay algo que define a UMusic es, sin duda, la música. Está presente en cada uno de sus espacios, formando parte de lo que se vive en el lugar desde el primer momento. Un concepto que alcanza su máxima expresión en su última apuesta, donde este vínculo se aprecia de una forma aún más especial.

Como en la Comunidad de Magas queremos que nuestras lectoras disfruten siempre de los mejores planes y con la máxima calidad, nos hemos unido a ellos para sortear una noche con desayuno. ¿Te interesa? ¡Apúntate en el botón de abajo

El Piano Bar

Uno de los espacios más emblemáticos del alojamiento se encuentra en su segunda planta del mismo: el Piano Bar, donde gastronomía, música y coctelería se combinan con naturalidad para crear una experiencia muy especial.

Más que un restaurante, es una propuesta pensada para disfrutarse a cualquier hora del día, en la que los conciertos en directo acompañan cada momento y envuelven el ambiente en una atmósfera sofisticada y llena de carácter.

Ejemplo de una de las experiencias de música y gastronomía que se viven diariamente en el enclave. Cedida

Además, como novedad, el espacio abre sus micrófonos para que quienes lo deseen puedan poner voz a las canciones más importantes de su vida, compartiendo escenario con artistas cuidadosamente seleccionados mientras disfrutan de la velada.

Y como aquí cualquier novedad parece que sabe a poco, este año también entra en escena un grupo que elevará la experiencia global más si cabe.

Destino: la excelencia

No hay duda de que detrás de cada éxito hay un gran equipo, pero también es cierto que las mejores ideas nacen de la suma de muchas miradas, tanto dentro como fuera de una organización.

Con esa filosofía, y con el objetivo de seguir marcando la diferencia en excelencia, UMusic se incorporó a principios de 2026 a Serandipians & Takumians by Traveller Made, la red internacional de referencia en viajes de gran lujo.

Esta se caracteriza por su enfoque en servicios impecables a medida y una visión artesanal de la hospitalidad. Unos valores que encajan a la perfección con la esencia del hotel.

En la Comunidad de Magas no queremos que dejes de conocer el alojamiento, por eso sorteamos una estancia con desayuno incluido para que seas tú misma la que disfrute de todo esto ¿Quieres ir? ¡Participa pinchando aquí.