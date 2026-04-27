Patricia Marco enfrenta una nueva etapa profesional como adjunta a la Vicepresidencia de El Español

En el contexto de la reestructuración del staff directivo del grupo para afrontar la próxima década de vida del periódico, Patricia Marco Jorge ha sido nombrada adjunta a la Vicepresidencia Ejecutiva de EL ESPAÑOL, una posición estratégica desde la que impulsará la ejecución de proyectos clave y la coordinación entre las distintas áreas de la compañía.

Desde este nuevo rol, trabajará estrechamente con la Vicepresidencia para asegurar que las prioridades estratégicas se traduzcan en resultados concretos, reforzando de este modo la organización interna, la eficiencia operativa y la coherencia entre equipos.

Su labor estará especialmente centrada en la gestión de proyectos transversales, la mejora de procesos, las relaciones institucionales de la vicepresidenta y el desarrollo de una comunicación interna más alineada y efectiva.

Patricia Marco tiene una amplia trayectoria de liderazgo en los medios de comunicación. Cristina Villarino

Hasta ahora, Patricia Marco ocupaba el cargo de directora de Desarrollo Global de Magas y Lifestyle en el grupo, donde ha liderado la evolución de verticales como Magas, Cocinillas, Enclave ODS, Mascotario y Destinos, con especial foco en el crecimiento audiovisual y la estrategia de eventos.

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al sector de los medios de comunicación. Durante más de dos décadas formó parte de Mediaset España, donde desempeñó puestos de alta responsabilidad como directora de la División de Antena —gestionando áreas como programación, marketing y emisiones de todos los canales de tv del Grupo (Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, Bemad y Boing)— .

Y, posteriormente, como directora de la División de TV de Pago y Diversificación Digital, liderando el desarrollo de Mitele PLUS y nuevas iniciativas estratégicas.

Asimismo, ha desarrollado parte de su carrera en Antena 3, además de colaborar con Publiespaña y Atlas, consolidando un perfil sólido en marketing, contenidos y desarrollo de negocio.

En paralelo, ha mantenido una estrecha vinculación con el ámbito académico durante más de 20 años, impartiendo docencia en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Europea o la Universidad CEU San Pablo.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, cuenta con un MBA por la Escuela de Organización Industrial y ha completado su formación en instituciones internacionales como Harvard University, el Instituto de Empresa y L’École Supérieure de Commerce de Grenoble, especializándose en liderazgo, marketing y gestión de proyectos.

Con este nombramiento, Patricia Marco refuerza el equipo directivo de EL ESPAÑOL aportando una combinación de visión estratégica, capacidad ejecutiva y profundo conocimiento del sector, claves para seguir impulsando el crecimiento y la transformación del grupo.