¿Sabías que un detalle al despertar puede cambiar tu día? La Comunidad de Magas sortea desayunos a domicilio

El pack 'Abrazo de Pistacho' de 'Desayunos Felices' que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Hay mañanas en las que, al abrir los ojos, lo primero que deseas es volver a cerrarlos. Mañanas en las que la rutina pesa y el cuerpo te pide una tregua después de tanto trabajo. Pero, aunque la realidad no se detiene y toca levantarse una vez más, a veces la vida te sorprende con un pequeño gesto capaz de cambiarlo todo.

Imagínate esta situación: vas caminando a la cocina y resulta que el aroma a café recién hecho se impregna por tu casa cada vez más y más y... de repente, ¡sorpresa! Tienes unas tostadas esperando en la mesa y te hace recordar que incluso en medio del ajetreo hay espacio para ti.

Ese es el instante sencillo, casi mágico, en el que entiendes que eres importante para quienes te rodean.

Seguro que al pensar en este escenario se acaba de dibujar en tu cara una leve sonrisa. A nosotras, desde luego, nos ha pasado.

No hay nada más bonito que los pequeños detalles inesperados. Eso es precisamente lo que promueven marcas como Desayunos Felices, una cadena que reparte comida y, sobre todo, momentos de alegría.

Y como en la Comunidad de Magas nos declaramos firmes seguidoras de esos ratos en los que no puedes evitar emocionarte, estamos sorteando 3 repartos a domicilio con ellos. ¿Quieres uno? ¡Participa pulsando el botón de abajo!

La repartidora de felicidad

Detrás de cada gran idea que logra hacer la vida un poco mejor o, al menos más fácil para los demás, siempre hay personas con la sensibilidad y la inquietud de convertirlo en realidad. Ese es el caso de Lucely Gutiérrez, o como a ella le gusta que la llamen, Lucy.

Lucy Gutiérrez, fundadora y CEO de Desayunos Felices. Cedida

Llegó a España desde Colombia en 2016 con una idea muy clara: quería crear algo capaz de dejar huella en la memoria de los demás. Y pensó que no había lugar más íntimo y especial para hacerlo que desde el hogar de cada uno.

Sabía que existían muchos negocios de reparto a domicilio como de pizzas, hamburguesas, sushi… pero notó que nadie había puesto el foco en la comida más importante del día: el desayuno.

Más allá de los beneficios de una buena alimentación a primera hora, hay algo que nutre aún más: el gesto.

Ese detalle de recibir una propuesta preparada con cariño de alguien que ha pensado en ti para sorprenderte, tiene el poder de transformar la mañana y, con ella, todo el día.

De ahí nació esta idea para que aquellas personas que querían sorprender a sus seres queridos y hacerles el día un poquito más fácil lo pudieran hacer a un solo clic y del resto... ¡ya se encargaban ellos!

