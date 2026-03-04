Magamers corona a sus ganadoras en el Talent Arena del Mobile World Congress: ilusión, ambición y victoria

El equipo de Chicken Burgir se ha alzado con la victoria y los 2000 euros para las vencedoras de la gran final de Magamers, el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Magas, Vandal y Crónica Global.

Han dominado al conjunto de Universitat de Barcelona en tres partidas que se han jugado presencialmente en el Mobile World Congress de la ciudad condal durante la mañana y el mediodía de este miércoles 4 de marzo.

Tras los octavos y cuartos de final jugados online el 21 de febrero y las semifinales que se disputaron el domingo 22 de febrero, se clasificaron para la final presencial Chicken Burgir y NGU eSports Blossom.

Sin embargo, la organización del Circuito Tormenta (la competición amateur oficial de Riot Games en España para LoL, League of Legends: Wild Rift y Valorant) avisó este martes que NGU no podría asistir presencialmente a la final y que Universitat de Barcelona ocuparía su lugar.

El equipo Chicken Burgir. Gala Espín

Así, las participantes en la Gran Final han sido:

Chicken Burgir

Capitán: Kuromi#9995

Jugadoras: Kuromi€5959, chi chai monchan#9140, Shirαyuki#EUW y origami bird#blue

Staff: Asel#7777

Universitat de Barcelona

Capitán: Kimu Pew Pew 18#7767

Jugadoras: Forty one winks#1855, Leoninha Gostosa#6941, DarkPrincess#1714, Rawrr#9378, white24#3956

Una final dominada por Chicken Burgir

La gran final se ha jugado en un formato BO5 Fearless: a mejor de cinco con la restricción de que los equipos no pueden repetir campeones entre partidas. Se han jugado tres rondas en las que desde el principio se demostró el dominio de CHIC en la Grieta del Invocador.

El equipo Universitat de Barcelona. Gala Espín

Primera partida

Ha tenido la siguiente composición de equipos:

UB: Ambessa, Mumu, Orianna, Jinx y Karma

CHIC: Irelia, Malphite, Kog'Maw, Caitlyn y Neeko

El dominio de CHIC, que se replicaría en el resto de la partida, se demostró desde el principio, cuando al minuto 10 el marcador de asesinatos ya dibujaba un 1-10 a favor de Chicken Burgir. Con 19 asesinatos (frente a cuatro) y los mismos minutos en el marcador, CHIC se llevó la partida.

Segunda partida

Los campeones escogidos en la segunda ronda han sido:

CHIC: Nami, Sylas, Lucian, Yone, Sejuani

UB: Twitch, Malphite, Sona, Twisted Fate, Riven

CHIC consiguió la primera sangre y en el minuto 10 ya pusieron un 9-2 en el marcador a su favor. Tres minutos después avanzaban por la calle central con la comodidad que representaba el contador de asesinatos: 16-3. En el minuto 19 duplicaban el oro del conjunto de Universidad de Barcelona y el contador de asesinatos iba por 28-4.

No tardaron en llevarse el Barón Nashor y un Lucian poderosísimo fue capaz de hacerse una cuádruple. En el minuto 23 ganaban con un 38-4.

Tercera partida

En la última partida, CHIC y UB seleccionaron los siguientes personajes:

CHIC: Diana, Yasuo, Syndra Alistair, Gnar

UB: Hwei, Tristana, Nautilus, Gwen, Volibear

Cruz Sánchez de Lara y Álvaro I. Sánchez de Lara durante la competición. Gala Espín

Al principio, parecía que la partida iba a tener un ritmo diferente. UB jugaba de manera más táctica y al tercer minuto consiguieron la Primera Sangre. Sin embargo, en el minuto siete ya se rescataron las tornas previas con 7-2 en el marcador.

El Yasuo de CHIC dominaba cada enfrentamiento en el que participaba. Al minuto 12 el avasallamiento se asumía de nuevo: más de 6000 de oro de diferencia y 16-4 en el marcador. En el minuto 20, CHIC duplicaba en recursos monetarios a UB y contaban 29 asesinatos frente a 9.

Se hicieron el Barón rápidamente en el minuto 24, con el marcador 35-10. Antes de la media hora de partida, terminaba con el contador de asesinatos en 45-13.

Sonia Nieto, integrante de Chicken Burgir. Gala Espín

Con todo, desde el principio los dos equipos demostraron su deportividad. Ante las cámaras presentes en el Talent Arena del Mobile World Congress expresaron que la principal motivación del encuentro era, simple y llanamente, divertirse.

Y así lo hicieron, tanto las ganadoras del mayor montante del premio como Universitat de Barcelona, que también se llevan 1000 euros del montante total de 3000 euros.