Los premios de la Fundación Zaballos: justicia, libertad y compromiso constitucional en tiempos de incertidumbre

Los derechos y libertades constitucionales representan el pilar fundamental de cualquier democracia moderna. Garantes de la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección frente a abusos de poder, cobran especial importancia en nuestra actualidad marcada por crisis sociales, corrupción, polarización y la irrupción de la inteligencia artificial.

Su defensa no es solo un deber institucional, sino una responsabilidad colectiva. Así lo defienden los Premios Fundación Zaballos, una gala que honra a personas e instituciones que impulsan estos valores en distintas materias como la empresa, la judicatura, la ciencia, el periodismo o la seguridad ciudadana.

Celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid con más de 400 asistentes, el acto contó con la presidencia de honor de Su Majestad el Rey D. Felipe VI, reafirmando el compromiso de la Casa Real con la defensa de lo expuesto.

Además, fue retransmitida en streaming ampliando su difusión y permitiendo a cientos de personas de todo el mundo conectar con el evento y formar parte del mismo.

Sobresale la intervención de doña Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación desde hace casi 30 años. Su discurso, centrado en la defensa de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en un contexto de profundas transformaciones, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche.

Discurso de la excelentísima señora doña Emilia Zaballos Pulido, presidenta de la Fundación Zaballos. Cedida

Zaballos advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la democracia como consecuencia de la diseminación entre partido, Gobierno y Estado, y la vulneración de la separación de poderes.

También denunció la corrupción, el abuso de autoridad y la falta de verdad y transparencia como transgresiones que minan la confianza en las instituciones y comprometen la libertad.

Por otra parte, reivindicó una democracia construida sobre el respeto discrepante, la convivencia y la responsabilidad pública, recordando que gobernar es servir y no imponer.

En el plano social, la presidenta hizo un llamamiento a la necesidad de agilizar las respuestas del Estado en tragedias como los accidentes ferroviarios o desastres naturales que han azotado distintas zonas de España en los últimos años, subrayando que la emergencia no admite democracia.

Además, alertó sobre el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal como desafíos que comprometen la igualdad de oportunidad de los jóvenes.

En cuanto a la tecnología, Zaballos aprovechó su foco para reclamar una regulación de la inteligencia artificial y la protección de los neuroderechos como escudo para la privacidad mental, la identidad digital y el libre albedrío.

Su intervención acabó subrayando el valor de la Constitución y el papel de la monarquía parlamentaria como garantes de estabilidad y unidad, recordando que cuando las instituciones se debilitan, quienes perdemos somos los ciudadanos.

Los galardonados

El palmarés de esta VI edición se dibuja en torno a un amplio mapa de disciplinas que reflejan lo que significa hoy defender la Carta Magna y sus valores.

El Premio Internacional del Patronato fue otorgado a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, empresario que ha consolidado un grupo corporativo de talla mundial impulsando su innovación, crecimiento económico sostenible y desarrollo empresarial con visión de futuro.

Discurso del premiado Internacional del patronato, don Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Cedida

Además, Salinas promueve programas de educación integral, impulso al talento juvenil, cultura y protección del medio ambiente a través de la Fundación Azteca. Su labor demuestra que la iniciativa privada, ejercida con responsabilidad, supone un motor esencial del progreso colectivo.

El Premio Nacional del Patronato: Policía Nacional ha sido concedido a la señora doña María Almudena Tudanca de Francisco, Subdirectora General del Gabinete Técnico de la Policía Nacional, por sus más de 20 años de compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales y su honorable labor al garantizar la seguridad y el bienestar colectivo.

Discurso de la ilustrísima señora doña María Almudena Tudanca de Francisco, subdirectora General del Gabinete Técnico de la Policía Nacional. Cedida

Con este reconocimiento se subraya la importancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se rinde homenaje a todos aquellos que integran el cuerpo por su dedicación y servicio a España.

Premios de Honor

Doña María Isabel Perelló Doménech recibió el galardón a su trayectoria profesional vinculada a la coherencia en administración de justicia y a la defensa de la independencia judicial y los derechos básicos.

El excelentísimo señor don Eugenio Gay Montalvo y el excelentísimo señor don Manuel Marchena Gómez entregaron la distinción del jurado a la excelentísima señora doña María Isabel Perelló Doménech. En la foto, los tres, junto a la excelentísima señora doña Emilia Zaballos Pulido. Cedida

Don José María Álvarez-Pallete López fue honrado con el reconocimiento a su liderazgo empresarial y a su firme compromiso social, sustentado en valores sólidos y en el desarrollo de infraestructuras estratégicas al servicio del progreso.

Discurso de don Jose María Álvarez-Pallete López. Cedida

Don Matías Prats Luque obtuvo el Premio de Honor a un periodismo riguroso contrastado y neutral. La condecoración, entregada por su hijo don Matías Prats Chacón, distingue su entrega con el ejercicio de una labor rigurosa, contrastada y neutral, fiel a los principios de objetividad y responsabilidad informativa.

Don Matías Prats Chacón entregando el galardón a don Matías Prats Luque junto a la excelentísima señora doña Emilia Zaballos. Cedida

La Fundación Toro de Lidia recibió la distinción por su defensa, promoción y puesta en escena de este animal, considerado patrimonio cultural e histórico de España, así como por su contribución a la preservación de la tradición taurina.

La excelentísima señora doña Verónica Fernández de Córdova y Aznar, marquesa de La Puente, entregando el premio del jurado a la Fundación Toro de Lidia, recogido por don Victorino Martín García, su presidente. Cedida

Don Pablo Sánchez Bergasa fue honrado por su desarrollo de incubadoras neonatales de bajo coste y acceso libre, subrayando su compromiso humanitario, innovación tecnológica y sensibilización social. Sus creaciones han permitido proteger a miles de recién nacidos en regiones con escasos recursos de África, India y Sudamérica.

Discurso de don Pablo Sánchez Bergasa. Cedida

Por último, don Juan Carlos Unzué Labiano obtuvo el reconocimiento por su actitud y lucha contra la ELA, concienciando sobre la realidad de quienes padecen esta enfermedad, visibilizando los desafíos y las necesidades de los afectados. Este gesto pone en valor su esfuerzo, resiliencia y solidaridad.

Hicieron entrega del galardón don Carlos Matilla Reyes Del Pulgar, vicepresidente de la Fundación Zaballos; la excelentísima señora doña Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos; y el excelentísimo señor don Eugenio Gay Montalvo, presidente del Jurado de la Fundación Zaballos. Cedida

Más allá de los discursos y entregas, la VI Gala de la Fundación Zaballos ofreció actuaciones culturales de la mano de Pilar Jurado, Klaudya y Juan Antonio Simarro, el grupo Chaito & Palosanto y la Gloriosa y Muy Andariega Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Juan Antonio Simarro tocando el piano en la VI gala. Cedida

Además, la ceremonia fue conducida por los periodistas Ana Terradillos, Javier Barroso y Patricia Betancort, grandes profesionales que llenaron de dinamismo y cercanía la velada.

Ana Terradillos, Patricia Betancort y Javier Barroso, presentadores del acto. Cedida

Con la mirada puesta en la VII edición, estos premios invitan a toda la sociedad a no callar ante la injusticia y a defender con valentía una democracia viva y justa, al servicio de todos los ciudadanos.