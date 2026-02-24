De la pasión por League of Legends a la cabina del Mobile World Congress: Jackalsito pone voz a Magamers

Hablamos con Jackalsito, una de las voces jóvenes con más proyección del panorama amateur de League of Legends, sobre su llegada al MWC 2026 como caster de Magamers, las influencias que marcaron su estilo y la técnica personal que utiliza para dominar los nervios frente al micrófono.

Este fin de semana arranca la competición femenina de League of Legends impulsada por Magas, Crónica Global y Vandal, una apuesta decidida por fortalecer la escena competitiva femenina del título de Riot Games.

El torneo culminará con una final presencial en el Mobile World Congress de Barcelona, uno de los mayores escaparates tecnológicos del mundo.

Magamers 2026 arranca en el Mobile World Congress. Cedida

Jackalsito, narrador habitual del Circuito Tormenta, que dará el salto a este gran escenario como uno de los comentaristas oficiales del campeonato repasa la evolución del casteo en el MOBA de Riot, sus primeros pasos influenciados por referentes como Ibai y las claves que aplica para preparar cada retransmisión y conectar con la nueva generación de jugadoras de esports.

El madrileño cuenta que su afición por la narración de LOL empieza en 2016, cuando tenía apenas 15 años. “Me topé por casualidad con mi primera ESL Extreme Masters Madrid que se realizó en un evento en IFEMA. Me empezó a dar el gusanillo del competitivo”, cuenta.

Al preguntarle cómo se siente de cara a Magamers, reflexiona: “Definitivamente es un gran reto. Es el primer evento que narro desde mi ‘cameo’ en el último EMEA Masters y me lo estoy tomando con el hambre y las ganas que me caracterizan en lo mío. El MWC es un escaparate gigantesco para darse a conocer por el gran público que tiene año tras año y el prestigio que le precede”.

“Es una oportunidad que nadie querría desperdiciar y estoy muy orgulloso de este proyecto”, sigue.

Esta competición nace para impulsar a las mujeres en la escena de los esports. La responsabilidad de poner voz a estas jugadoras no pasa desapercibida para él: “Al igual que en el Circuito Tormenta, gran parte de mi trabajo es hacer que la retransmisión se haga entretenida, amena y atractiva para el espectador. El objetivo es que vivan el stream aunque estén detrás de una pantalla con un café en la mesa”.

Jackalsito comenzó a narrar con 15 años. Cedida

Cuando hablamos de los equipos y jugadoras presentes, Jackalsito opina en especial de Chicken Burgir: “Cuenta con chicas como Sakkuromi. Además, ya se han visto representando a organizaciones muy relevantes en el sector como KOI y creo que pueden hacer un muy buen papel”.

“También estará compitiendo Rym, que ya demostró en Liga Nexo de lo que es capaz”, continúa.

Pero, ¿qué es lo que hace a un buen caster —o narrador de esports—? “Yo diría que algunas de las habilidades diferenciales son la dicción, la capacidad de modulación de la voz y tener una base muy sólida de oratoria”, explica.

Asimismo, habla de que la inmensa mayoría de las narrativas que surgen de una competición suelen generarse dentro del propio directo: “Es en gran parte nuestra labor poder ensalzar gracias a un uso clínico de las palabras para exagerar si es necesario algunas situaciones que ocurren en la partida".

No todos los videojuegos representan el mismo nivel de dificultad para quien los narra. El League of Legends es muy exigente porque requiere un conocimiento técnico más profundo. “Los esports son, en esencia, muy simples. Siempre tienes que ir del punto A al punto B y ser mejor que el resto”, concluye Jackalsito.

Sobre los trucos que utiliza para controlar los nervios frente al micrófono, tiene tres imprescindibles: un bolígrafo para canalizar los nervios, una botella de agua y un spray de propóleo —para atajar asperezas en la voz—.

Los juegos favoritos del protagonista de esta entrevista van desde LOL, Valorant y TFT hasta The Binding of Issac, Hollow Night y Elden Ring.