Adiós bótox, hola piel luminosa: te invitamos a conocer Studio Aranoa desde la Comunidad de Magas

En los últimos años, los tratamientos estéticos con agujas han acaparado gran parte del protagonismo en el mundo de la belleza. Sin embargo, existen alternativas mucho más amables e igual de efectivas.

Y es que cuidar la firmeza y luminosidad de la piel también puede lograrse desde la suavidad, el respeto y, sobre todo, la constancia.

Por eso, en la Comunidad de Magas, nos hemos unido a Studio Aranoa, porque comparten con nosotras esa misma filosofía: la de alcanzar resultados visibles sin recurrir a procedimientos invasivos, sino a través del mimo y la conexión con nuestra piel.

Estamos sorteando todos los meses tratamientos allí. ¿Quieres ir? ¡Apúntate en el botón de abajo!

Experiencia

Studio Aranoa nace con una visión muy personal: ofrecer belleza y bienestar integral sin recurrir a procedimientos invasivos, en un espacio donde cada tratamiento se concibe como una experiencia única y completamente personalizada.

La particularización es clave en Studio Aranoa gracias a la trayectoria de su fundador, Ignacio Aranoa, que lleva más de dos décadas dedicado al mundo del wellness y la estética, uniendo excelencia técnica, sensibilidad artística y una profunda pasión por el cuidado de la piel.

De este bagaje profesional surge el alma de Studio Aranoa: un lugar donde el conocimiento profundo de la piel y las técnicas más avanzadas se combinan con rituales no invasivos, apoyados en cosmética de alta calidad y masajes altamente especializados.

Tratamiento Elixir Supreme

Si hay algún cuidado estético que recomendamos desde la Comunidad de Magas, ese es el Elixir Supreme: 120 minutos dedicados por completo al bienestar y renovación de la piel, aparte de ser una oportunidad perfecta para reconectar con una misma.

Y es que esta experiencia comienza con un diagnóstico personalizado y una limpieza profunda que prepara el rostro para recibir activos nutritivos y mascarillas adaptadas a cada necesidad.

A continuación, se aplican tres técnicas de masaje, para así estimular el colágeno, activar la circulación y revelar un efecto lifting de inmediato. ¿Qué provoca esto? Un resultado en la piel visiblemente más firme, luminosa e hidratada.

¿Quieres una piel joven y sana sin necesidad de bótox? En la Comunidad de Magas tenemos la oportunidad perfecta. Estamos sorteando todos los meses tratamientos en Studio Aranoa. No lo dudes más y participa aquí.