Magamers, el primer gran torneo femenino de League of Legends impulsado por El Español, ya busca jugadoras

En el mundo, de los 3.000 millones de personas que juegan a videojuegos, casi la mitad son mujeres, según el informe Power of Play —elaborado por la Asociación del Software (ESA)—. Una cifra que confirma que el gaming no es sólo una industria cultural de primer orden, sino también un espacio donde ellas están cada vez más presentes.

En este contexto surge Magamers, el torneo femenino comunitario de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, a través de Magas, Vandal y Crónica Global. Una cita que promete visibilidad, comunidad y nuevos referentes, con el objetivo de situar a las mujeres en el centro de una de las industrias con mayor crecimiento del momento.

Lejos de ser un simple entretenimiento, el videojuego se ha convertido en una forma de expresión, de relación y de construcción de identidad. En España, la mayoría de jóvenes dedica varias horas semanales a jugar, compartir partidas online o seguir competiciones en streaming.

En ese ecosistema digital, las mujeres no son espectadoras: juegan, crean contenido, compiten y lideran comunidades. Sin embargo, su presencia no siempre ha tenido el mismo grado de visibilidad. Muchas jugadoras siguen optando por perfiles discretos, nombres neutros o espacios privados para disfrutar de su afición.

Iniciativas como Magamers irrumpen precisamente para ampliar el foco, generar espacios reconocibles y normalizar la participación femenina en la escena competitiva. "Desde Magas apostamos por el gaming porque es una realidad de enorme alcance que no siempre se ha mirado desde una perspectiva inclusiva”, explica Cruz Sánchez de Lara.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle explica la esencia de esta iniciativa, la primera protagonizada por mujeres y creada por un periódico nacional: "Queremos contribuir a romper estereotipos todavía muy arraigados y demostrar que las mujeres no sólo participan en el sector, sino que lo lideran, transforman y enriquecen".

Así será Magamers

Este esperado torneo forma parte del ecosistema amateur del Circuito Tormenta, el circuito oficial de League of Legends en España para competiciones comunitarias, y cuenta con el respaldo de GGTech, partner estratégico de Riot Games.

La cita está abierta a equipos femeninos formados por jugadoras españolas o residentes en España, con inscripción gratuita y sin restricciones por ligas regionales. En total, hasta 16 equipos competirán en partidas eliminatorias en formato Bo3, con rondas online que se disputarán el 21 de febrero y una semifinal el 22 de febrero.

Las mejores escuadras se clasificarán para la gran final presencial, que tendrá lugar el 4 de marzo en el Talent Arena del Mobile World Congress, uno de los mayores escaparates internacionales de innovación y tecnología. La organización cubrirá el alojamiento de las finalistas la noche previa a la final, reforzando el compromiso del torneo.

Varias chicas jugando Extregames 2025. Cedida Circuito Tormenta

Además, las partidas se retransmitirán en directo a través de YouTube y Twitch, permitiendo seguir el campeonato desde cualquier punto y amplificando la visibilidad de las participantes. El evento contará con 1.000 euros en premios, que quedarán repartidos entre el equipo ganador y el que resulte subcampeón.

Más allá del resultado deportivo, Magamers quiere ser un punto de encuentro, una puerta de entrada a la competición para quienes nunca se han planteado dar ese paso y una plataforma de visibilidad para aquellas que ya lo están haciendo. Es por ello que pueden participar jugadoras a partir de 14 años cumplidos a la fecha de ejecución del evento.

Para Óscar 'Fosky' Compadre, experto en torneos comunitarios de League of Legends, el contexto actual es especialmente propicio para una iniciativa como Magamers. "Creo que es un momento ideal para hacerlo", asegura. En su experiencia reciente dentro del circuito amateur, destaca un precedente clave que ayuda a entender ese momento.

"La temporada pasada tuvimos un equipo 100% femenino que consiguió ascender deportivamente hasta la segunda división española, llegando incluso a disputar los playoffs", comenta en declaraciones a Magas. Ese recorrido, explica, tiene un efecto directo en otras gamers que observan desde fuera.

"Tener dentro de ese equipo jugadoras españolas que pueden ser la imagen viva de la comunidad de League of Legends es justo el impulso que falta para que otras chicas den sus primeros pasos en la competición". Uno que, no depende solamente de los torneos, sino también del entorno que rodea a las participantes.

Una chica disputando una partida de LoL. Cedida Circuito Tormenta

"Es importante que las familias apoyen este tipo de iniciativas". Y lanza un mensaje claro a padres, madres y familiares cercanos. "Si tienen una hija, una hermana, una tía o una sobrina a la que le gusten los esports o League of Legends, que la apoyen". Porque, recuerda, este tipo de proyectos no son habituales y su continuidad depende del respaldo colectivo.

"No se realizan tantas iniciativas así y, apoyando las que van saliendo, se puede hacer que la escena femenina siga creciendo y deje más espacio a chicas que quieran jugar y desarrollarse", comenta sobre el impacto de una cita como Magamers, que aspira a marcar un hito de visibilidad al estar vinculada a un medio líder en audiencia como es EL ESPAÑOL.

Referentes, comunidad y futuro

El sector del videojuego es hoy una de las industrias culturales más rentables del mundo, con una facturación anual que ronda los 196.000 millones de dólares. Pero su verdadero impacto no se mide únicamente en cifras económicas, sino en su capacidad para generar comunidad, creatividad y oportunidades profesionales.

Normalizar la presencia femenina en este entorno es clave para que más mujeres se vean reflejadas, no solo como jugadoras, sino también como creadoras, desarrolladoras, narradoras y líderes del sector. Magamers se inscribe en esa visión: ampliar referentes, abrir caminos y mostrar que el talento no entiende de género.

Además, el torneo busca acercar el mundo del gaming a públicos de distintas edades, incluyendo familias y lectores que quizá no están familiarizados con este universo, pero que reconocen su peso cultural y social.

Una invitación abierta

Las inscripciones ya están disponibles y la competición lanza una invitación clara: formar equipo, participar y ocupar un espacio que ya existe y que necesita más voces, más nombres y más historias femeninas. La inscripción es sencilla y puede realizarse desde la página de Magamers 2026 en la web del Circuito Tormenta.

Cada equipo debe unirse al chat de Magamers en el servidor de Discord del Circuito Tormenta, donde se compartirán los detalles oficiales y los procedimientos para participar. Además, explica Fosky, "en caso de que alguien no tenga compañeras, puede participar en nuestro chat para contactar con otras jugadoras en su misma situación y formar equipo".

Porque el gaming ya es parte de nuestra cultura contemporánea. Y porque las mujeres no están llegando ahora: llevan tiempo jugando, creando y compitiendo. Magamers es simplemente el lugar donde todo eso, entre el 21 de febrero y el 4 de marzo, se hace aún más visible.