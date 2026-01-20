Clarel se une a la Comunidad de Magas con un regalo muy especial: sus imprescindibles de maquillaje y cuidado facial

Los productos de clarel que nuestras lectoras de la Comunidad de Magas pueden conseguir en un exclusivo sorteo. Cedida

En la Comunidad de Magas creemos que uno de los rituales imprescindibles para cualquier persona son las rutinas faciales. No solo porque se convierten en ese momento sagrado para desconectar, sino porque, sobre todo, son una forma de honrar y valorar nuestro cuerpo a través del cuidado consciente.

Pero, seamos sinceras, no hay nada como arreglarse antes de un plan, mirarnos al espejo y realzar nuestra belleza con buenos productos de maquillaje que hacen que nos sintamos radiantes.

Y como en Magas la cosmética forma parte de nosotras mismas, os traemos un sorteo muy especial de la mano de Clarel: cuatro packs en donde encontrarás productos de todo tipo, tanto para ti y como para toda tu familia.

Clarel

La cadena de tiendas de belleza y cuidado personal nació en 2013 con un objetivo muy claro: acercar productos de calidad, eficaces y actuales a precios accesibles. Desde entonces, se ha convertido en una aliada imprescindible en la rutina de belleza y bienestar de miles de personas en toda España.

Y no es solo una percepción: las cifras hablan por sí solas. Clarel cuenta hoy con más de 1.000 tiendas físicas repartidas por todo el territorio nacional, lo que la sitúa como una de las cadenas de droguería y perfumería más presentes y reconocidas del país.

En 2024 superó los 300 millones de euros en ventas brutas, reflejo de la confianza y fidelidad de sus clientas, y a esto se suma un amplio catálogo con cientos de referencias, pensado para cubrir las necesidades de toda la familia, desde el cuidado personal hasta la higiene del hogar.

Y es que si tantas personas apuestan por estas tiendas día a día, es porque su propuesta funciona: cercanía, variedad y precios competitivos sin renunciar a la calidad.

En Magas lo tenemos claro y, por eso, nos hemos unido a la marca para celebrar esta filosofía con un sorteo muy especial: cuatro packs de productos pensados para mimar a toda la familia.

Cuidado para todos

En la Comunidad de Magas tenemos una selección de cosméticos valorados en más de 180 euros cada uno, pensados exclusivamente para mimar a toda la familia. Un catálogo completo que combina autocuidado, diversión y rituales beauty para todas las edades.

Para los más peques, el premio incluye la gama dental de Colgate Bluey, ideal para convertir el cepillado en un juego, y el set de maquillaje Yummy Candy de Martinelia, perfecto para que exploren su creatividad con colores suaves y diseños irresistibles.

También hay productos pensados para nuestras lectoras. Si quieres renovar tu maquillaje y no sabes por dónde empezar, el pack de Wet n Wild es un acierto seguro: productos fáciles de usar, con acabados glow y fórmulas que cuidan la piel.

Y como todo buen make-up, este debe ir de la mano de una rutina facial excelente, por lo que incluimos también los tratamientos de Iroha Nature, con soluciones rápidas y eficaces para lograr una piel luminosa y cuidada.

Estos son solo algunos de los productos que incluye este sorteo. Por eso, te animamos a participar en la promoción de la Comunidad de Magas, porque verse bien nunca había sido tan fácil. ¡Únete y mucha suerte!