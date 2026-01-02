Angelina Jolie visita el cruce de Rafah y se suma al grupo de actrices que apoya a Gaza

La actriz Angelina Jolie durante su visita al paso de Rafah, en la frontera de Egipto con la Franja. Stringer Reuters

Este viernes 2 de enero, Angelina Jolie sorprendía con una visita al cruce fronterizo de Rafah, el paso entre Egipto y Gaza que Israel mantiene cerrado a pesar del alto el fuego.

Según informan diversos medios locales, la actriz habría acudido a este enclave para evaluar la situación del acceso de la ayuda humanitaria a la Franja, que según advierten las oenegés sobre el terreno es prácticamente inexistente, y las condiciones en las que llegan los escasos palestinos que consiguen huir al país vecino.

Ni Jolie ni las autoridades locales han emitido comunicado alguno sobre esta visita; sin embargo, diversas agencias de noticias confirman que la actriz ganadora del Oscar habló con varios conductores de camiones de ayuda humanitaria parados en la frontera y con trabajadores de la Media Luna Roja.

La visita de la protagonista de la saga Lara Croft vuelve a poner en el mapa —y en el radar mediático— un conflicto que, a pesar del alto el fuego acordado el pasado octubre, aún no ha cesado: desde Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncian que "los bombardeos continúan" al igual que lo hace la violencia.

Este mismo 31 de diciembre, Israel anunciaba, por ejemplo, el cese de actividad de más de una treintena de organizaciones humanitarias, como MSF o Médicos del Mundo, en suelo gazatí, lo que supondría —de llevarse a término— "un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario", según las oenegés médicas.

En este contexto se produce la visita de Jolie a Rafah, que se suma a las más de 60 misiones sobre el terreno que lleva a sus espaldas. Hasta 2022, la estadounidense fue Enviada Especial de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, cargo que ostentó durante dos décadas y que abandonó para "trabajar de forma diferente" y ampliar las cuestiones humanitarias que aborda.

Ahora, con este posicionamiento público de lado del pueblo palestino, Jolie se une a un selecto grupo de actrices (y actores) de Hollywood, y otras celebrities, que no dudan en pedir el fin del genocidio gazatí y del asedio a la Franja.

Hollywood con Gaza

Entre ellas estarían, por ejemplo, Susan Sarandon. La mítica actriz no ha dudado ni un segundo en salir a la calle y participar activamente en las manifestaciones pro-Palestinas que se han celebrado en Nueva York desde que comenzara el recrudecimiento del conflicto en 2023.

El compromiso de la protagonista de Thelma & Louise con Gaza es tal que llegó a subirse a uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, que partió hacia la Franja con ayuda humanitaria el pasado verano. Su activismo ha hecho que fuese despedida por su agencia de talentos UTA y que, incluso, haya perdido proyectos.

Como ella, otras actrices como Jodie Foster han sido también rostros recurrentes en las marchas por Gaza. Es el caso de Florence Pugh, quien participó en el concierto benéfico Together for Palestine (Juntos por Palestina), celebrado el pasado septiembre en el Wembley Arena de Londres y donde 69 artistas recaudaron más de 1,7 millones de euros.

El Together for Palestine también contó con el apoyo de la más hollywoodiense de las actrices patrias, Penélope Cruz, que habría mostrado su solidaridad con el pueblo gazatí con la aparición en un vídeo de apoyo difundido por la organización.

Emma Stone, por su parte, firmó una petición de boicot cultural contra instituciones israelíes junto con más de 1.800 artistas. Y la cómica y actriz Hannah Einbinder desafió al público estadounidense gritando un "Palestina libre" durante su discurso de aceptación del Emmy por Hacks el pasado año.