Publicada
Actualizada

La 74.ª edición del galardón literario por excelencia de España se ha celebrado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en una noche mágica. Con los nervios y la expectación lógica que siempre reina en la gran noche del Premio Planeta, antes de que comenzara la gala se ha producido el habitual desfile de asistentes.

[Tras los pasos de Victoria: dos días con Paloma Sánchez-Garnica en el Berlín de la Guerra Fría]

Un nutrido grupo de escritores y personalidades de la cultura y la política que no han querido perderse la entrega de este prestigioso reconocimiento, creado en 1952 por José Manuel Lara Hernández, ha pasado por la alfombra azulantes de la gala.

Este 2025, la convocatoria ha batido récords de participación con 1.320 obras presentadas, muchas de ellas enviadas por vía digital. Así pues, el jurado, compuesto por destacadas figuras de las letras como José Manuel Blecua, Pere Gimferrer, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Eva Giner y Carmen Posadas, lo tuvieron difícil para seleccionar a 10 finalistas.

La dotación económica del Premio Planeta es de 1.000.000 de euros para el ganador, que ha sido Juan del Val, y 200.000 euros para el finalista, Ángela Banzas, lo que lo convierte en el galardón literario mejor remunerado del mundo. En años anteriores, por el estrado para recoger su estatuilla han pasado desde Paloma Sánchez-Garnica o Dolores Redondo hasta Juan José Millas y Eduardo Mendoza. 

[Javier Sierra, de escribir cuentos en Teruel a triunfar en EEUU: "Con 8 años ya encuadernaba e ilustraba mis historias"]

Además del escaparate de cultura que supone su celebración, las elecciones de moda para la velada también acaparan el protagonismo. Estos son los mejores estilismos.

  • 1 de 16

    José Crehueras y Columna Martí

    El presidente de Grupo Planeta y su esposa, muy elegante de negro y burdeos, han sido de los primeros en llegar al evento.
    Efe
  • 2 de 16

    Paloma Sánchez-Garnica y Beatriz Serrano

    La ganadora del Premio Planeta 2024, de rojo, junto a la finalista del Premio Planeta 2024, que ha elegido un vestido negro con falda transparente.
  • 3 de 16

    Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

    El presidente y director de EL ESPAÑOL, junto a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, con vestido de Tot-Hom, zapatos de Sergio Rossi y bolso de Willbur & Gussie.
  • 4 de 16

    Yolanda Díaz

    La vicepresidenta segunda y mnistra de Trabajo y Economía Social, con un original conjunto rojo de Coosy y accesorios ddorados, a su llegada.
  • 5 de 16

    Espido Freire, Juan Manuel de Prada y Ana Merino

    Los tres escritores posan para los medios.
  • 6 de 16

    Luis del Olmo y Mercedes González

    El periodista ha ido acompañado de su esposa.
  • 7 de 16

    Pilar Eyre

    La periodista posa en la alfombra azul con un vestido camisero verde y collar de perlas.
  • 8 de 16

    Ángela Becerra

    La escritora, de azul con un mantón de flecos.
  • 9 de 16

    Eva García Sáenz de Urturi

    La novelista, con un elegante top de encaje en blanco y negro y pantalón sastre.
  • 10 de 16

    Esther Vaquero

    La presentadora posa con un vestido floral de Artôla Couture.
  • 11 de 16

    María Dueñas

    La escritora ha optado por el clásico binomio blanco y negro para el Planeta.
  • 12 de 16

    Sergio Peris-Mencheta, Marián García, Ángela Quintas y Begoña Pérez

    El actor posa con Boticaría García, con total look rojo; la divulgadora Ángela Quintas; y 'La Ordenatriz', de blanco y negro.
    @edit_planeta
  • 13 de 16

    Juan del Val y Ángela Banzas

    El ganador del Premio Planeta 2025 y la finalista, en el momento cúlmen de la gala.
  • 14 de 16

    Nuria Gago y Curro Cañete

    La actriz, con un vestido negro off shoulder, junto al escritor y coach.
    @edit_planeta
  • 15 de 16

    Gloria Serra

    La periodista eligió una combinación de rosa y metalizado para la gran noche.
  • 16 de 16

    Boris Izaguirre

    El escritor, guionista y colanorador de televisión, de azul cobalto.