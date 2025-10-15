La 74.ª edición del galardón literario por excelencia de España se ha celebrado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en una noche mágica. Con los nervios y la expectación lógica que siempre reina en la gran noche del Premio Planeta, antes de que comenzara la gala se ha producido el habitual desfile de asistentes.

Un nutrido grupo de escritores y personalidades de la cultura y la política que no han querido perderse la entrega de este prestigioso reconocimiento, creado en 1952 por José Manuel Lara Hernández, ha pasado por la alfombra azulantes de la gala.

Este 2025, la convocatoria ha batido récords de participación con 1.320 obras presentadas, muchas de ellas enviadas por vía digital. Así pues, el jurado, compuesto por destacadas figuras de las letras como José Manuel Blecua, Pere Gimferrer, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Eva Giner y Carmen Posadas, lo tuvieron difícil para seleccionar a 10 finalistas.

La dotación económica del Premio Planeta es de 1.000.000 de euros para el ganador, que ha sido Juan del Val, y 200.000 euros para el finalista, Ángela Banzas, lo que lo convierte en el galardón literario mejor remunerado del mundo. En años anteriores, por el estrado para recoger su estatuilla han pasado desde Paloma Sánchez-Garnica o Dolores Redondo hasta Juan José Millas y Eduardo Mendoza.

Además del escaparate de cultura que supone su celebración, las elecciones de moda para la velada también acaparan el protagonismo. Estos son los mejores estilismos.