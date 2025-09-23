¿No viniste a la 'swap party' de Magas y Enclave ODS? Aquí te contamos cómo fue

La 'swap party' de Magas y Enclave ODS conquista el 'cibelespacio' de la Mercedes-Benz Fashion Week. Alejandro Ernesto

La tercera edición de nuestra swap party, la campaña de la moda circular de Magas y ENCLAVE ODS ha finalizado alcanzando cifras récord: más de 2400 puntos canjeados y casi 1400 prendas intercambiadas.

En pleno corazón del 'cibelespacio', en el pabellón 14 de la Feria de Madrid (IFEMA), la Comunidad de Magas ha estado recogiendo los mejores artículos textiles de cada asistente, para que estas a su vez llegaran a casa con ropa de la misma calidad pero dando un toque diferente a su armario.

Hay que confesar que algunas de nuestras lectoras pudieron hacerse con auténticas joyas de la moda sin necesidad de gastarse el dinero que cuestan. ¿La condición para lograrlo? Que reciclasen su ropa en buen estado en la swap party organizada por esta revista y el vertical de ODS.

Nuestras asistentes en busca de su prenda perfecta. Nieves Díaz

¿Qué es eso de swap party?

Sabemos que todavía sois muchas las que os estáis preguntando en qué consiste eso de la swap party. Pues bien, esta es la forma de llamar a un evento en el que los protagonistas son la ropa y la sostenibilidad a partes iguales.

La industria textil, en la actualidad y por tendencias como la conocida fast fashion, lleva a que sea fundamental crear eventos de moda circular para que de esta forma esa blusa que ya no usabas, en vez de tirarla generando más residuos, pueda convertirse en el tesoro de otra persona.

De esta forma, no sólo se fomenta el reciclaje, sino que también se promueven iniciativas de economía colaborativa y reutilización: valores imprescindibles en plena globalización.

Cruz Sánchez de Lara explicando a una de las asistentes el valor de la prenda que elegía. Alejandro Ernesto

El éxito detrás de la iniciativa

En los cuatro días en los que estuvimos en la Semana de la Moda de Madrid, muchas asistentes se acercaban a preguntarnos en qué consistía aquello que hacíamos y por qué algunas prendas estaban marcadas con un punto, y otras, en cambio, con diez.

En esos momentos las atendíamos, decíamos quiénes éramos y por qué teníamos esa iniciativa: ellas respondían apoyándonos y a la mañana siguiente nos encontrábamos con auténticas joyas de la moda que nos pedían intercambiar por las prendas de otras chicas que habían venido antes.

Gracias a su apoyo, hemos logrado que en esta edición hayamos alcanzado 100 invitaciones para nuestras lectoras registradas en la Comunidad de Magas, 1.400 prendas recibidas, 2400 puntos canjeados y más 500 nuevos registros en nuestro stand.

Asistentes canjeando los puntos que conseguían. Nieves Díaz

Y no sólo eso, sino que las nuevas registradas en la Comunidad de Magas durante la Semana de la Moda pudieron conseguir la primera edición del bookazine de la revista, y esto tuvo tanto éxito que en el segundo día se agotaron las existencias.

El 'bookazine' de Magas que regalamos en la Semana de la Moda de Madrid. Alejandro Ernesto

APRAMP

Probablemente os estéis preguntando qué pasaba con la ropa que no podía ser intercambiada, no os preocupéis, lo teníamos todo pensado para que ni un simple 'botón' se quedase sin reciclar.

Es aquí cuando llega APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida a la que se donó el mismo lunes después de la Semana de la Moda todos los artículos que no se intercambiaron.

Es decir, llegaron a la asociación más de 16 cajas llenas de 25 prendas de ropa cada una a la que otras mujeres le darán todo el uso que merecen.

APRAMP recibiendo las cajas de la 'swap party' que donan Magas y Enclave ODS Nieves Díaz

Sin duda, estos días de swap party nos han servido para conoceros e invertir en moda y sostenibilidad, valores en los que creemos en Magas y ENCLAVE ODS.

Si quieres enterarte de más iniciativas como esta, te invitamos a unirte a la Comunidad de Magas, en la que cada semana proponemos a nuestras lectoras planes, sorteos y muchas más iniciativas como esta. No lo dudes y apúntate.