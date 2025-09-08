Un año que cambia vidas: así puedes estudiar Bachillerato en Canadá o EEUU con la Fundación Amancio Ortega

Cada año, cientos de estudiantes españoles ven cómo una oportunidad única les abre las puertas a otro continente. La Fundación Amancio Ortega ha anunciado el inicio del plazo de inscripción para su programa de becas 2026-2027, que permitirá a 450 jóvenes cursar 1º de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos con todos los gastos cubiertos.

Sin embargo, la convocatoria, una de las más esperadas en el ámbito educativo, ofrece mucho más que todo esto. Se trata de una experiencia que impulsa el aprendizaje del inglés, la autonomía personal y la madurez, al mismo tiempo que acerca a una nueva cultura y a un entorno completamente diferente al habitual.

Desde la organización destacan que no solo se trata de mejorar un idioma, sino que es una vivencia "única e inolvidable" que otorga la posibilidad de crecer como personas. Quienes ya han disfrutado de ello suelen regresar con nuevas perspectivas, amistades y una mayor seguridad en sí mismos, listos para afrontar cualquier reto futuro.

Requisitos para participar

Las becas están dirigidas a estudiantes que cursen 4º de ESO en el año académico 2025-2026. Entre las exigencias figuran una nota media mínima de notable en 3º de ESO y no haber pasado más de cuatro meses estudiando fuera de España durante la etapa de Secundaria.

También se demanda la presentación de documentación académica, fiscal y de identidad, así como la obtención del pasaporte antes de marzo de 2026 para quienes resulten seleccionados. La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre de 2025 a través de la web oficial del programa.

A partir de ahí, el proceso de selección constará de varias etapas:

Evaluación inicial de notas y renta familiar para elegir a 2.400 candidatos. Prueba de inglés, tanto virtual como presencial en octubre. Entrevista personal para 800 participantes a comienzos de diciembre. Publicación de resultados el 17 de diciembre, con la lista definitiva de los 450 becarios y sus destinos.

El reparto de plazas entre Canadá y Estados Unidos se realizará mediante sorteo. 80 de ellas están reservadas a alumnos residentes en Galicia y las 370 restantes se repartirán en el resto de España.

Qué incluye la beca

El programa cubre cada aspecto de la experiencia para garantizar que los estudiantes puedan centrarse en aprender y disfrutar. Entre ellos, destacan:

Viajes de ida y vuelta y alojamiento con familias anfitrionas.

Escolarización en centros educativos locales (10 meses aproximadamente).

Seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil durante la estancia.

Acompañamiento durante toda la estancia y ayuda económica mensual para gastos menores.

Igualmente, la convalidación oficial del curso académico en España está incluida, facilitando que este curso tenga validez en la trayectoria educativa.

Experiencias que dejan huella

A lo largo de 15 años, el programa ha demostrado que algo así puede transformar la vida de un alumno. Más allá del idioma o del rendimiento escolar, muchos participantes regresan con una nueva forma de ver el mundo, mayor independencia y un impulso decisivo hacia futuros estudios y carreras internacionales.

Con esta nueva convocatoria, cientos de jóvenes podrán experimentar una vivencia que marque un antes y un después en su desarrollo personal y profesional.

Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en www.becas.faortega.org. El plazo se mantendrá abierto hasta el 23 de septiembre de 2025.