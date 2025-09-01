La Comunidad de Magas sortea una funda de Logitech para que esta 'vuelta al cole' sea más ligera y productiva

La funda que estamos sorteando en la Comunidad de Magas y que no querrás dejar atrás. Logitech

En plena vuelta al cole, muchas nos enfrentamos al mismo dilema de cada septiembre: ¿cómo llevar todo lo que necesitamos para estudiar o trabajar sin sentir que cargamos con una mochila llena de ladrillos?

En nuestra mente quedan grabadas aquellas mañanas en las que, más que llevar un bolso lleno de libros, parecía que cargábamos con un gran bloque de hormigón sobre nuestros hombros.

Menos mal que en aquella época éramos más jóvenes y no notábamos ni la carga del conjunto de cuadernos, ni el resentimiento de nuestras espaldas al portar aquel material que pareciera ser de albañilería.

Esa época ya parece haberse convertido en parte del pasado, y los libros se han convertido en ordenadores, y estos en tablets.

Los portátiles, aunque son muy útiles, suelen ser pesados y poco prácticos para movernos a la oficina, al aula o incluso a la cafetería. Y aquí es donde los iPad se han convertido en nuestros grandes aliados del día a día.

El lanzamiento del iPad en el 2010 masificó el concepto de la tablet. Gracias a su ligereza, estos dispositivos eran ideales no sólo para trabajar, sino también para consumir contenido en el sofá, la cama o en un viaje.

El diseño del primer iPad de la historia. Getty

Ya han pasado más de 15 años desde el lanzamiento del primer iPad, y el concepto de este, como en la mayoría de las cosas, ha evolucionado, y mucho.

Lo que empezaría siendo un equipo para el consumo de contenido y navegación se ha acabado convirtiendo en una herramienta fundamental de trabajo.

Esto es así porque empresas como Logitech han creado accesorios clave que han transformado la visión de la población con respecto a la tableta.

El Flip Folio de Logitech

Lo que marca la diferencia de esta funda es su teclado Bluetooth, que se puede extraer y colocar libremente, lo que permite trabajar con la tablet en distintas posiciones, ya que no está anclado rígidamente.

Además, otra gran ventaja del diseño de logitech es que, gracias a su tecnología Easy-Switch, el teclado se puede emparejar simultáneamente con hasta tres dispositivos diferentes.

Funda Flip Folio de Logitech. Cedida

Con esta herramienta son todo ventajas: ligereza, funcionalidad y, además, creada con criterios sostenibles.

Por eso, no queremos que te quedes sin la tuya y en la Comunidad de Magas estamos sorteando una funda flip folio para que puedas llevar la productividad a todas partes.

Ya sabes, únete a la Comunidad de Magas para disfrutar de más sorteos como este, y quién sabe... convertirte en la siguiente ganadora.