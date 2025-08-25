La Comunidad de Magas te invita a disfrutar de la historia de España como nunca antes gracias a Puy du Fou

Uno de los espectáculos de los que disfrutarás en Puy du Fou. Puy du Fou

Puy du Fou no es un parque temático cualquiera. Allí no encontrarás montañas rusas o tiovivos, sino una experiencia inmersiva en forma de viaje por la historia de España a través de espectáculos y propuestas artísticas de gran formato.

Serás testigo de batallas épicas, de la elegancia de los bailes de antaño o de la destreza de los caballeros medievales, todo ello en un entorno incomparable en la capital española del medievo: Toledo.

Y es que en la localización todo está pensado para que el espectador se sumerja por completo en los inicios del reino visigodo o en las hazañas del pueblo español durante la guerra de la Independencia.

Estos parques nacen en Francia, idea de Philippe de Villiers, fruto de conocer un castillo en ruinas en Puy du Fou y con la ambición de que la gente, a través del espectáculo, conociera la historia de la región.

El éxito en la ciudad gala hizo que rápidamente se extendiese a otros enclaves del país y, finalmente, se expandió a nivel internacional, llegando a España en 2019 a través del show nocturno titulado El sueño de Toledo.

Gracias a la diferenciación lograda respecto a otras instalaciones de este tipo y la magnificencia de las propuestas, ha sido un éxito rotundo en España.

En 2024, las ventas de sus entradas ya superaban el medio millón y la oferta de ocio ha estado abierta todos los días del año, con lo que implica.

Pero el proyecto galo no solo ha triunfado entre sus consumidores, sino que se ha convertido en la más premiada de todos los tiempos, siendo galardonada en más de 25 ocasiones.

La combinación idónea entre historia y show dan lugar a un entorno cultural inigualable para conocer las raíces de nuestro país.

Gracias a su propuesta, el pasado cobra vida y se convierte en una experiencia que inspira, enseña y emociona. Y, sin duda, es una oportunidad única para descubrir nuestro pasado desde una mirada diferente.

