El paseo de las estrellas de un palacio a otro: confesiones en la histórica Alfombra de La Alhambra de Granada

"Debería ver usted La Alhambra y Granada. Es como obra de hadas; es magia, gloria, amor; no se parece a nada conocido", dijo François-René de Chateaubriand. A saber qué se le hubiera pasado por la garganta al genio francés de la literatura de haber visto lo que sucedió el pasado martes, 15 de julio, entre el Palacio Nazarí de los Infantes y el de Carlos V.

De una ubicación a la otra se desplegó una histórica alfombra roja, que no era la moqueta carmesí de un acto normal. Se trataba de la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino, en el contexto de un evento único, impulsado por el Ayuntamiento de Granada, el conglomerado francés del lujo LVMH, 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', Magas y EL ESPAÑOL.

En ese paseo de las estrellas, los 300 invitados disfrutaron de la magia de Antonio Andrade, a la guitarra flamenca; Graci del Saz, directora de la Orquesta Flamenca de Sevilla, al violín; y Úrsula Moreno, directora artística de Teatro Flamenco de Málaga y Granada, que tocaba las castañuelas a la vez que bailaba para deleite de todos.

Durante esos 150 metros que separan un palacio y otro, mientras el sol se ponía y empezaba a dar una tregua, esta revista pudo conversar con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Olivier Bergbaum, General Manager Spain and Portugal at Parfums Christian Dior o la actriz María Adánez.

También respondieron a las preguntas de esta publicación Rodrigo Ruiz-Jiménez, director general del Patronato de la Alhambra y el Generalife; Himar González, presentadora de televisión y Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

No hubo persona que pisara la red carpet que no hablara constantemente de la generosidad de Cruz Sánchez de Lara. En respuesta, la escritora afirmó: "Todos deberíamos pensar un poco más en los demás. Ese es el espíritu de Magas. Yo no me siento generosa, hago las cosas que tengo que hacer".

Los invitados y las empresas e instituciones a las que representaban viajaron a Granada con emoción, ilusión y con el objetivo común de promover la riquísima cultura de la ciudad, que opta a ser Capital Europea de la Cultura 2031.

A este respecto, la alcaldesa dijo lo siguiente: "En Granada nos encanta ejercer de anfitriones. De la mano de Magas y de EL ESPAÑOL tenemos la oportunidad de mostrar al mundo lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la ciudad y La Alhambra. Es muy importante para visibilizar ese camino que Granada quiere tener en el ámbito de la cultura".

La iniciativa sobre la capitalidad cultural europea 2031 nace desde el Ayuntamiento "con el propósito de enfatizar, proteger e impulsar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas, poner de relieve las características comunes que comparten, así como intensificar el sentimiento de pertenencia a un espacio cultural común que se nutre de las más ricas y diversas expresiones culturales".

"Granada es una gran capital cultural. No hace falta que venga nadie a contárnoslo", declaró Rodrigo Ruiz-Jiménez, director general del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Y prosiguió: "Pero contar con un aliciente para hacer las cosas más divertidas y transformadoras es muy interesante".

Una vez más se puso en valor el liderazgo femenino. En ese sentido, Mercedes Wullich, fundadora de' Las Top 100 Mujeres Líderes' indicó que "vincular el talento de las mujeres en este escenario con tanta historia es una maravilla, algo que sólo Cruz Sánchez de Lara podía lograr".

Para concluir, Olivier Bergbaum, General Manager Spain and Portugal at Parfums Christian Dior, definió todo lo que estaba viendo y viviendo con dos palabras, dos balas directas al corazón: "Es extraordinario".