24 horas en el foro 'tradwife' que incita a las mujeres a ser amas de casa: "Cocinar y lavar platos debería hacerte feliz"

Un hilo publicado en Reddit bajo el título tradwives acumula cientos de comentarios. Todos, de forma más o menos explícita, comparten algo: un llamativo deseo de volver a los roles de género de siglos pasados. Las usuarias comparten consejos sobre cómo complacer a sus maridos, vestirse con recato o sobrellevar las críticas de quienes no entienden su elección de vida.

“Tu marido sostiene a la familia. Merece ser adorado, mimado y consentido. Quítale las botas cuando llegue a casa, rasca su espalda. Haz lo que él quiera y tú quieras hacer para demostrarle tu aprecio". Es uno de los muchos comentarios que se extraen de la comunidad, que en un solo día acumula decenas de posts promoviendo una visión tradicional de la feminidad.

En este ecosistema digital, 3.200 usuarias hablan, se desahogan e incluso se ofrecen guías de comportamiento como la que se muestra en la siguiente imagen. No se trata de una comunidad aislada, pues se sitúa en el Top 13% entre los foros más populares de la plataforma en cuanto a número de interacciones.

Sus suscriptoras, cuyas identidades se desconocen y se comunican en inglés, abogan por un estilo de vida conocido como tradwife (esposa tradicional en español) que ha cobrado fuerza en los últimos años.

En TikTok, el hashtag referido a este concepto supera las 55.600 publicaciones y las influencers que promueven este estilo de vida acumulan miles de visualizaciones. Sus vídeos suelen mostrarse con una estética cuidada: delantales, flores, desayunos bien presentados y una narrativa centrada en el orgullo de cuidar a la pareja y la familia.

En Reddit, el consultorio que esta revista ha consultado durante un día completo ha experimentado un notable crecimiento desde su nacimiento en 2018, alimentado por publicaciones que incluyen desde reflexiones personales desde el anonimato (con frecuencia se usan fórmulas como 25F —25 años, mujer— para explicar quiénes están detrás) hasta consejos de organización doméstica o educación.

Página principal con la descripción del foro.

Una de las usuarias explica que su esposo “trabaja muchísimo y está estresado, así que yo hago el 100% de las tareas del hogar”. “¿Debo vestir de determinada forma para ser una buena tradwife?”, escribe una mujer que prefiere ropa oscura y maquillaje intenso. “¿Eso me resta valor para encontrar un buen marido?”.

“Estoy aquí para compartir conocimientos y aprender de otras esposas tradicionales. Con ese espíritu, aquí está la receta de tortitas caseras que salvó el desayuno de mis hijos hoy”, saluda otra, a lo que le responden con una duda técnica: “¿Sin huevos?”, y, así, se inicia una conversación doméstica y espontánea, sin pretensiones, que refleja el tono habitual del foro.

Otros comentarios asumen un tono más reflexivo, con internautas emocionadas de saber que no están solas: “El estilo de vida de una ama de casa no es para personas débiles. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me dijo que podía quedarme en casa. Me emocioné muchísimo. Pero también es duro. Leer aquí me ayuda a ver que no soy la única”.

El enfoque de muchos hilos es práctico, íntimo y personal. Algunas mujeres aseguran encontrar en estos grupos una red de apoyo y una visión definida del papel femenino que no tienen en su entorno fuera de las redes. “Yo estoy en paz con mi rol, pero me cuesta hablar de ello con mi familia”, confiesa una usuaria.

El contenido, en este sentido, no se limita a idealizaciones. Varias publicaciones reconocen las dificultades prácticas del modelo: la carga de cuidados, las expectativas, la sensación compartida de aislamiento. “No se puede hacer nada con un bebé. Y encima, con todas las expectativas de ser ama de casa…”, lamenta una participante que también se define como esposa tradicional por elección.

Una tendencia creciente

Reddit acoge una de las comunidades virtuales más activas del fenómeno que algunos bautizan como 'femiesfera' —o 'womanosphere', en su versión anglosajona—: el reverso femenino de la subcultura de la 'manosfera' —caracterizada por promover una masculinidad enfatizada—, pero no como antídoto, sino como réplica ideológica.

Comentarios extraídos de la comunidad, que acumula 3.200 miembros.

Para entender este auge, los expertos apuntan a una combinación de factores culturales, psicológicos y sociales. Guillermo Fouce, profesor de Psicología en la Universidad Complutense, explica que “una de las claves es la sensación de incertidumbre que tienen muchas personas en su vida. Los roles sociales son difusos, y volver a modelos más claros y rígidos les genera una idea de tranquilidad”, de control.

Otro factor relevante, señala, es el efecto comunitario. “Estos espacios actúan como entornos de autoafirmación. Me rodeo de personas que piensan como yo, y eso refuerza mis creencias. La estructura se parece mucho a lo que ocurre en las comunidades conspiracionistas o sectarias: es difícil salir, porque todo lo que te rodea valida tu decisión”.

Las plataformas digitales, y en especial los algoritmos, juegan un papel central en la fidelización a estas tendencias. “Si interactúas con este tipo de contenidos, la plataforma te sugiere más. Es un circuito de reafirmación constante”, explica. En este sentido, del foro se extraen comentarios como: “No tengo amigas tradicionales y esta es mi principal vía para encontrar conexión y validación".

Desde el punto de vista sociológico, Enrique Martín, profesor en la Universidad Pablo de Olavide, interpreta este fenómeno como parte de una tendencia más amplia y con tintes ideológicos: “Se trata de un contradiscurso, una manera de atacar a los discursos que se identifican como progresistas" en una suerte de guerra cultural que cala progresivamente en las redes.

No representa, a su juicio, “necesariamente un regreso real a los roles tradicionales, sino una forma de rebeldía 'ultra' frente a lo establecido. Su atractivo estriba precisamente en eso: en presentarse como un discurso rebelde frente a lo ‘feministamente correcto’, como el lenguaje no sexista”.

No obstante, en la comunidad es posible leer a usuarias que aseguran estar ejerciendo un papel activo como defensoras de que la mujer decida sobre sí misma y su estilo de vida libremente, incluso si este no es considerado normativo o igualitario por las sociedades contemporáneas.

Educación y mirada crítica

Salomé Sola, profesora en la Universidad de Sevilla y experta en cultura de internet y redes sociales, sitúa el fenómeno dentro de una lógica de reacción. “Muchas comunidades surgen como espejo de las que impulsan ciertos hombres que se sienten desplazados por el feminismo”, dice.

Cita, en su explicación, a la popular subcultura incel (acrónimo de la expresión 'celibato involuntario') y las tendencias en torno a la red pill ('pastilla roja'). Este concepto, derivado de Matrix, constituye la filosofía central de la 'manosfera', y hace referencia al supuesto despertar de los hombres frente a la realidad que, a su juicio, impone el feminismo.

En el caso de las mujeres cercanas a estas tendencias, “en lugar de una respuesta directa, el mundo tradwife presenta una alternativa edulcorada, visualmente amable, pero que reproduce estructuras muy tradicionales”. Salomé Sola destaca que el movimiento se alimenta de una estética fácilmente identificable. “Estos contenidos apuestan por una imagen amable, naif, en tonos pastel”.

“Todo se expresa desde un punto de vista muy idealizado. Pero en ocasiones, los discursos de fondo cuestionan avances en igualdad o reproducen esquemas de género rígidos”. Según explica, este tipo de contenidos resulta difícil de moderar. “No promueven odio explícito, pero influyen en la construcción de referentes entre públicos jóvenes”, alerta.

¿Debe preocupar este auge? La clave está en el enfoque. No se trata de censurar. Si una mujer adulta elige este estilo de vida, está en su derecho. El problema llega, coinciden los expertos, cuando se presenta ese modelo como el único válido, especialmente en redes dirigidas a las generaciones de nativos digitales que resultan a menudo más influenciables.

Los estereotipos de género siguen siendo prevalentes en las sociedades occidentales más allá de Estados Unidos, epicentro de la tendencia tradwife. En diciembre de 2024, la Comisión Europea publicó un nuevo Eurobarómetro sobre estereotipos de género, revelando que el 38% de los ciudadanos de la UE considera que el papel más importante de la mujer es cuidar del hogar y la familia.

Aunque esta cifra muestra una ligera disminución respecto al 44% registrado en 2017, indica que estas percepciones tradicionales siguen siendo prevalentes en la sociedad europea. Además, el informe destaca que en 17 de los 27 estados miembros, una mayoría de los encuestados cree que la vida familiar se resiente cuando la madre trabaja a tiempo completo.

Esto sugiere que, a pesar de los avances en igualdad de género, persisten ideas arraigadas sobre los roles tradicionales de las mujeres en el ámbito doméstico. Para abordar estos estereotipos, Bruselas lanzó hace dos años la campaña #EndGenderStereotypes, con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos perjudiciales de los estereotipos de género y promover la igualdad de género en toda la Unión.

En las distancias cortas, Sola insiste en que la educación es el camino a seguir. “Las plataformas no pueden regularlo todo, pero los sistemas educativos sí pueden y deben dotar a los jóvenes de herramientas para cuestionar lo que consumen, para tener una mirada crítica. Lo importante es que sepan distinguir entre una elección informada y una idealización sin matices”.

Actualmente, no hay una única forma de interpretar el auge del modelo tradwife. Para algunas personas, es una elección. Para otras, una tendencia con carga política. Y para muchos expertos, un fenómeno que pone sobre la mesa preguntas de fondo: ¿qué buscan los jóvenes? ¿Por qué algunos prefieren mirar hacia antaño? La respuesta, de momento, sigue abierta.