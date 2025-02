Confirmado por el SEPE: ayudas de hasta 10.980 euros para mujeres desempleadas sin derecho a paro

La tasa de paro en mujeres en España es del 11,83% frente a los 9,53% de los hombres, según los últimos datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2024. Si formas parte de este porcentaje de la población y no tienes derecho a la prestación por desempleo, debes conocer algunas salvedades que pueden interesarte.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) cuenta con ayudas que pueden ofrecerte una solución para sobrellevar esta situación. Si bien el paro "tradicional" está reservado para quienes han cotizado al menos 360 días en los últimos seis años, hay una alternativa disponible para aquellos que no cumplen con este requisito.

Con el "subsidio por cotizaciones insuficientes" puedes obtener hasta 10.980 euros, lo cual puede ser un apoyo importante mientras estás buscando trabajo. Lo importante es cumplir una serie de requisitos para poder beneficiarte de esta ayuda y asegurarte de seguir los pasos para mantenerla vigente.

¿Qué es el subsidio por insuficiencia de cotización?

El subsidio por insuficiencia de cotización es una ayuda destinada a aquellos desempleados que no han acumulado los días de cotización necesarios para acceder al paro tradicional.

Aunque no todos los parados tienen derecho a este subsidio, aquellos que lo cumplan pueden recibir una compensación económica de hasta 10.980 euros, según sus circunstancias personales y laborales.

Este subsidio no solo se basa en los días que hayas trabajado, sino también en tu situación familiar y económica. En otras palabras, si has perdido tu empleo involuntariamente y no has cotizado el tiempo suficiente, pero estás en una situación económica vulnerable, puedes beneficiarte de esta ayuda.

Requisitos para acceder a esta ayuda del SEPE

Para poder solicitar este subsidio, es fundamental que cumplas una serie de requisitos específicos. A continuación, te explicamos los más importantes:

Situación de desempleo total o parcial . Debes encontrarte en una situación legal de desempleo total o, si trabajas a tiempo parcial, que la suma de las jornadas trabajadas no supere el tiempo de una jornada completa.

. Debes encontrarte en una situación legal de desempleo total o, si trabajas a tiempo parcial, que la suma de las jornadas trabajadas no supere el tiempo de una jornada completa. Mínimo de cotización . Para poder acceder a esta ayuda, es necesario haber cotizado al menos 90 días por desempleo en los últimos seis años. Este tiempo de cotización debe ser de trabajos en los que hayas aportado a la Seguridad Social.

. Para poder acceder a esta ayuda, es necesario haber cotizado al menos 90 días por desempleo en los últimos seis años. Este tiempo de cotización debe ser de trabajos en los que hayas aportado a la Seguridad Social. Carencia de ingresos suficientes . Una condición fundamental es que no tengas ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2025, este límite está fijado en 850,50 euros mensuales. Si superas este umbral, no podrás recibir la ayuda.

. Una condición fundamental es que no tengas ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2025, este límite está fijado en 850,50 euros mensuales. Si superas este umbral, no podrás recibir la ayuda. Acuerdo de actividad . Como parte del proceso de solicitud, tendrás que suscribir un acuerdo de actividad con el SEPE, comprometiéndote a buscar empleo activamente durante el tiempo que estés cobrando la ayuda.

. Como parte del proceso de solicitud, tendrás que suscribir un acuerdo de actividad con el SEPE, comprometiéndote a buscar empleo activamente durante el tiempo que estés cobrando la ayuda. No tener derecho a prestación contributiva . Esta ayuda es para quienes no tienen derecho al paro tradicional, por lo que no puedes estar recibiendo ninguna otra prestación por desempleo.

. Esta ayuda es para quienes no tienen derecho al paro tradicional, por lo que no puedes estar recibiendo ninguna otra prestación por desempleo. Responsabilidades familiares. Si tienes cargas familiares, puedes optar a una duración más larga del subsidio. Si no tienes responsabilidades familiares, la duración será más corta.

Cuantía y duración de la ayuda del SEPE

El importe del subsidio varía según el tiempo que lleves en desempleo y el número de responsabilidades familiares que tengas. A continuación te detallamos cómo se calcula:

Durante los primeros seis meses . Si cumples con los requisitos, recibirás el 95% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a 570 euros al mes.

. Si cumples con los requisitos, recibirás el 95% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a 570 euros al mes. Desde el séptimo mes hasta el duodécimo . Si no has encontrado trabajo en este tiempo, la ayuda se reducirá al 90% del IPREM, lo que equivale a 540 euros mensuales.

. Si no has encontrado trabajo en este tiempo, la ayuda se reducirá al 90% del IPREM, lo que equivale a 540 euros mensuales. A partir del duodécimo mes. Si sigues sin empleo, la ayuda disminuirá al 80% del IPREM, lo que equivale a 480 euros mensuales.

En cuanto a la duración, esta dependerá de tu historial de cotización y de si tienes o no responsabilidades familiares:

Si no tienes responsabilidades familiares y has cotizado al menos 6 meses, la duración máxima será de 6 meses.

y has cotizado al menos 6 meses, la duración máxima será de 6 meses. Si tienes responsabilidades familiares , la duración se alarga dependiendo de los meses que hayas cotizado: 3 meses si has cotizado entre 3 y 4 meses. 5 meses si has cotizado entre 4 y 5 meses. Hasta 21 meses si has cotizado más de 6 meses y tienes responsabilidades familiares. En este último caso, el total que podrías recibir durante toda la ayuda alcanzaría los 10.980 euros.

, la duración se alarga dependiendo de los meses que hayas cotizado:

¿Cómo solicitar la ayuda del SEPE?

El proceso para solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización es relativamente sencillo, pero es esencial seguir todos los pasos para evitar que te rechacen la solicitud. A continuación te indicamos lo que debes hacer:

Inscribirte como demandante de empleo . Es indispensable que estés registrado en el SEPE como demandante de empleo en el momento de la solicitud. Si no lo estás, no podrás acceder a la ayuda.

. Es indispensable que estés registrado en el SEPE como demandante de empleo en el momento de la solicitud. Si no lo estás, no podrás acceder a la ayuda. Solicitar la ayuda dentro de los 6 meses . Tienes un plazo de seis meses desde que te quedas desempleado para presentar tu solicitud. Pasado este tiempo, ya no podrás acceder al subsidio.

. Tienes un plazo de seis meses desde que te quedas desempleado para presentar tu solicitud. Pasado este tiempo, ya no podrás acceder al subsidio. Presentar la documentación necesaria . Tendrás que aportar diversos documentos como tu declaración de ingresos y, en caso de que corresponda, los datos de tu unidad familiar. Además, deberás firmar el acuerdo de actividad.

. Tendrás que aportar diversos documentos como tu declaración de ingresos y, en caso de que corresponda, los datos de tu unidad familiar. Además, deberás firmar el acuerdo de actividad. Esperar la resolución. Una vez que presentes tu solicitud y toda la documentación requerida, el SEPE te notificará si cumples con los requisitos y, si es el caso, te concederán el subsidio.

Es importante tener muy en cuenta que esta ayuda no es automática durante todo el tiempo de su duración. Cada tres meses deberás renovar la solicitud y demostrar que sigues cumpliendo con los requisitos, como no haber superado el límite de ingresos y continuar buscando empleo activamente.