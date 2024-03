La capitán de Navío Concepción Rodrigo: "Solo el 20% de los 750.000 profesionales que trabajan como ingenieros son mujeres”

"Solo el 20% de los 750.000 profesionales que trabajan como ingenieros son mujeres. Faltan ingenieras en proyectos con los que se construya nuestro futuro", ha asegurado la vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, Pilar Otero en el acto 'Ingeniería con Propósito Social'.

El evento forma parte de la iniciativa Mujer, Ingeniería y Defensa organizado por Fundación Feindef y la Universidad Carlos III, en su Campus de Leganés.

"Sin embargo, no puede gustar aquello que no se conoce, de ahí nuestras iniciativas a las que han accedido más de 6.000 niñas. Hemos pasado de un 23% en 2017 al 30% en el curso 2023 en las materias STEM", concluía la vicerrectora.

Paloma Díez, directora de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de la Carlos III, confirmaba que "no es una cuestión de postureo, ni de moda, ni de cotas, sino que necesitamos a muchas mujeres que estudien ingeniería porque no podemos permitirnos que un grupo de la población piense que este trabajo no es para ellas".

La secretaria de Estado de Defensa en su intervención.

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, confirmó ante el público asistente que "ya cinco mujeres han alcanzado el grado de General y trabajan para garantizar la paz y la seguridad".

Y añadió: "Quiero agradecer a la Real Academia de Ingeniería que organiza este evento por su esfuerzo por contribuir a visibilizar el papel de las mujeres en la ingeniería. Pero, sobre todo, en su decisión de apostar por el talento de las mujeres impulsando referentes ingenieras, que son modelos para nuestras niñas y jóvenes, para que puedan emprender estudios en el ámbito de la ingeniería".

La secretaria de Estado tuvo tiempo para dejar algunos datos. "En las Fuerzas Armadas españolas, las mujeres representan el 13%, muy lejos de nuestro objetivo. El 18% están trabajando en la industria de defensa, una infrarrepresentación del talento femenino. Por eso, se impulsa desde el Gobierno proyectos como el que hoy se presenta. Necesitamos el talento de todas y todos y estamos ahora haciendo un esfuerzo especialmente en innovación, pero, sobre todo, en ciberseguridad".

Después tuvo un especial recuerdo para los conflictos con los que vivimos actualmente, la guerra de Ucrania y también la de Gaza: "Por eso tenemos que hacer un esfuerzo en innovación y tecnología y por eso, necesitamos ingenieras".

Dos capitanas en el debate

Tras su discurso, presentó a las representantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la mesa de debate. "La capitán de Navío ingeniera, Concepción Rodrigo, trabaja en la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y es la futura directora de la Escuela Técnica Superior de Armas Navales; y la capitán Mónica Martín Díaz trabaja en la Unidad Militar de Emergencias. Ellas son un pequeño ejemplo de las miles de mujeres que cada día trabajan en nuestras Fuerzas Armadas donde están en la absoluta igualdad de oportunidades en el acceso y la promoción y que, además, pueden llegar a absolutamente todos los puestos, a todos los empleos, incluso en las unidades operativas de mayor exigencia", concluyó.

También estuvo presente en el debate el director de Emergencias de la Cruz Roja, Iñigo Vila.

Igualdad de género en el ejército

En su intervención, Concepción contó a las estudiantes por qué se había decantado por entrar en el ejército: "Estudié ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y, como tengo familia militar, tampoco lo pensé mucho y oposité al cuerpo de ingenieros".

Y añadió: "Se lo recomiendo a quienes tengan un espíritu de sacrificio y, por supuesto, desde siempre se ha perseguido la igualdad de género en este Cuerpo".

"No se trata de crear aplicaciones militares, sino que toda esta nueva tecnología se acaba utilizando en el mundo civil. Por ejemplo, nosotros somos el organismo encargado de dar la hora oficial en España", concluyó.

Con vocación de servicio

Por su parte, Mónica Martín Díaz descubrió a la audiencia cómo nació su vocación: "Cuando me licencié con 24 años vi en la tele unas imágenes del Ejército y lo que hacían y me emocioné tanto que aquí estoy".

"Después, he sabido que esa primera emoción era una vocación total. Ingresé como soldado y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Estuve en la unidad del Ejército de Tierra y en 2005 pedí destino en la UME. Aún estaba sin desarrollar, pero el lema 'para servir' me llamó especialmente la atención", confesaba.

Pocas mujeres en Defensa

La moderadora Sara Gómez, directora del proyecto, preguntó a las capitanas el por qué de tan pocas mujeres en el Ejército.

"Somos bastante desconocidas y supongo que dan miedo las funciones que creen que tenemos. Aunque lo cierto es que son más de defensa y disuasión. Además, hay un componente tecnológico y científico que se desconoce, porque a mí también me pasó", aseguraba Concepción.

"Hay un mundo de I+D que no se percibe, y una de las claves es que comuniquemos más", concluía la moderadora.

"La imagen que se proyecta del ejército da miedo. Con 22 años yo veía a esos hombres y mujeres y yo no me veía capaz de hacer lo que ellos hacían. Pero lo cierto es que solo hay que tener principios, valores y ganas. No se necesita más", confirmaba Mónica Martín.

"Cuando las mujeres vemos el propósito social de algo vamos a por ello, y eso es lo que pasa", concluía Sara Gómez.