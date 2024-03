La comandante Lourdes Losa ha recibido el premio 'Soldado Idoia' por su experiencia como piloto de aeronaves militares

La presencia femenina en las Fuerzas Armadas españolas supera ya el 13%, lo que coloca a España por encima de la media de los aliados de la OTAN y supera la media de los países de su entorno, en cuanto a mujeres militares desplegadas en misiones internacionales, según ha asegurado la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, en un acto de entrega de premios.

[35 años de la mujer en las Fuerzas Armadas: "Nuestra fuerza va a hacer de España un país mejor"]

Actualmente, seis mujeres ya han alcanzado el cargo de general, 55 son coroneles y dos capitanes de Navío, una suboficial mayor y 21 cabos mayores.

En dicho evento, la comandante del Ejército del Aire y del Espacio, Lourdes Losa ha recibido el XI Premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas', por su profesionalidad y experiencia como piloto de aeronaves militares, de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Al recoger el galardón, la comandante ha querido reivindicar el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas.

Durante el acto de entrega, y visiblemente emocionada, la galardonada ha afirmado que recibir el premio supone "un privilegio".

Y ha continuado: "Gracias por este reconocimiento y convertirme en un referente para las futuras generaciones, es una gran responsabilidad que recibo con humildad y gratitud", ha señalado.

La comandante Lourdes Losa en el interior de su aeronave militar.

Número uno de su promoción

Lourdes Losa Calvo es piloto del Ejército del Aire y del Espacio y cuenta con más de 4.000 horas de vuelo a sus espaldas.

Fue la primera mujer en la historia de las Fuerzas Armadas españolas en ser número uno de su promoción y ha sido la primera comandante de aeronave Airbus 310 de transporte de autoridades.

En su intervención, ha defendido que el "elemento fundamental de las Fuerzas Armadas es su capital humano".

"En todo momento me he sentido un miembro más de la gran familia que forma el Ejército del Aire y el Espacio. No he encontrado techos de cristal que me impidiesen ascender o acceder a determinados destinos",

La comandante ha asegurado que ha tenido las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros, razón por la cual ha vivido sus logros "desde la más absoluta normalidad", aunque ha dicho ser consciente de que "no siempre fue así".

Desafiando los estereotipos de género

Por ello, ha agradecido a todas las mujeres y hombres valientes que desafiaron las normas sociales y abrieran las puertas que antes estaban cerradas para ellas, y que lucharon por sus derechos desafiando los estereotipos de género establecidos.



Nacida en Vallesa de la Guareña (Zamora), aunque criada en Salamanca, ha recordado que desde pequeña quiso ser piloto militar y se ha emocionado al asegurar que ha podido cumplir sus sueños gracias al apoyo de su madre, presente en el acto, que le impulsó a volar alto y a sentir que podía conseguir aquello que se propusiera.

Actualmente es jefa de la Secretaría General del 45 Grupo de las fuerzas aéreas, ha pilotado el C-130 Hércules y en 2021 concluyó un destino de tres años en la base aérea de Charleston del Ejército de los Estados Unidos, lo que le permitió volar en el Boeing C-17 Globemaster III.



La ministra ha querido tener un recuerdo "muy especial" para todos los hombres y, sobre todo, aquellas mujeres que en este momento tan complicado en el mundo "están ayudando a contribuir a que terribles circunstancias en las que se está viviendo pueda ser puedan ser menores".

Recuerdo a la cabo Idoia Rodríguez

El premio, creado en 2007, se entrega en recuerdo de la cabo Idoia Rodríguez Buján, primera mujer militar española fallecida en una misión internacional aquel año en Herat (Afganistán) a causa de la explosión de una mina bajo el blindado BMR en el que viajaba. Tanto Robles como Losa han destacado su figura durante el acto.