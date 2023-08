3 de 7

La deportista se ha subido nuevamente al podio tras proclamarse subcampeona del mundo en bádminton. Marín sufrió una grave lesión de rodilla que no le permitió asistir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero que no le ha impedido llevarse la Medalla de Plata y que no le impedirá ir a los Juegos de París 2024, donde intentará conseguir la medalla de Oro que consiguió en Río en 2016.