Beatriz Goizueta: El “lujo discreto” era ella

Desde sus reportajes de moda primero, como directora de comunicación y marketing de Hermès, entre 1993 y 2007, hizo el mejor ensayo general de lo que hoy conocemos como el lujo lento y discreto. No le habíamos puesto nombre. Tampoco a la sostenibilidad que practicó dando voz a la artesanía, desde Laibajan, la marca que creó como tributo a la armonía.

El nombre provenía de la expresión "Light by Hands" (Luz a través de las manos). Su objetivo era poner en valor a artesanos de todo el mundo resaltando su trabajo por el equilibrio entre lo bello, lo bueno y lo verdadero.

Beatriz Goizueta se ha ido con la generosidad de las grandes almas, donando su cuerpo a la ciencia. En armonía, como vivió, especialmente sus últimos años en Asturias. Y dejando huérfano a un universo de amigos, también amantes de la belleza y su naturaleza. Ellos han querido rendirle homenaje:

Baruc Corazón, creador:

"Elegancia viene de eligere. Elegante es quien sabe elegir. Beatriz fue elegante, no sólo en su estilo personal, sino también en sus trabajos y en sus amistades. Supo ver en mí un talento creativo para algo que no había hecho: los escaparates. Me encargó, como directora de comunicación de Hermès, una instalación temporal para la firma que presenté en las oficinas centrales de París.

Ahí pude admirarme del vínculo tan especial que tenía con Jean Louis Dumas, descendiente de Émile-Maurice Hermès, y CEO de la casa. El vínculo de la elegancia. Monsieur Dumas me dio un consejo: 'no pienses en lo que la gente quiere, sino en lo que la gente sueña'. Beatriz supo hacer de sus sueños una vida. Gracias, Beatriz".

Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME:

"Cuando comencé a tratar a Beatriz en los años 90, empezaba a adentrarme en el periodismo de moda. Para mí, era territorio desconocido. Yo había estudiado historia del arte y, de alguna manera, la moda la veía como un arte menor. Ella, con un gran conocimiento y respeto por ambas disciplinas, me hizo descubrir la belleza y la profundidad artística que podía albergar una prenda. Su personalidad me fascinó y me inició en lo que sería mi gran pasión. No estaría donde estoy sin ella. Adiós, queridísima".

Bea Goizueta, entre Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, Bibiana Fernández y Guillermo Paneke. Foto cedida por Pepa Bueno.

Jacob Bendahan, director de ComceptoComunicación:

"Discreta, elegante, siempre en un segundo plano, como debe ser un PR. Nunca se antepuso al cliente por aparecer en una foto o ganar protagonismo. Una profesional de la comunicación y las relaciones públicas, al estilo clásico; formas que se están perdiendo, si no se han perdido ya.

Su buen desempeño le hacen merecedora de este reconocimiento que nos ayuda a recordar los valores que un profesional debe mantener siempre: Una sonrisa permanente, serenidad para gestionar las acciones, mantenerse en la sombra poniendo por delante a la marca, respeto por las buenas maneras, el protocolo y una constante búsqueda de la excelencia. Deja un recuerdo imborrable por su saber hacer y su carisma.”

Carlos Puig Padilla, periodista:

"Te conocí en Barcelona. Nos vimos siempre en París. Nos reímos con tu jefe, Jean Louis Dumas. Eras mi vida. Siempre te querré. Nunca dejé de recordártelo. En nada nos veremos".

Michel Medem, director de Medem catering:

"La conocí en los primeros albores de Hermès en España. En el 97 hicimos la primera fiesta grande con Menem catering de Hermès con el tema de África antes del boom africano. Cuando dejó la marca me sorprendió muchísimo porque me dijo que la vida era otra cosa, iba mucho más allá de comprarse un carré, y quería dedicarse a temas solidarios".

Pascua Ortega, interiorista:

"Bea, con Concha Escámez e Isabel Pedroso compartiendo una sonata que tantas veces tuvimos de ella y recordamos con cariño y tristeza".

Beatriz Goizueta junto a Concha Escámez e Isabel Pedroso. Foto cedida por Pascua Ortega.

Carmen Valiño, periodista:

"Nos conocimos en un viaje iniciático de vida común, en lo que entonces era 'el sueño de la Moda', formábamos parte de una generación en la post movida madrileña y compartimos un instante álgido, creador, vanguardista. Beatriz estaba como editora de moda en Marie Claire y yo empezaba como jefe de prensa en Loewe. Enseguida conectamos en eso que no se ve, la energía.

Después nos unió París, ella empezó su larga vida con Hermès, compartimos desfiles, vida social y a veces estrés, algo que ella gestionaba de forma increíble, pausada y elegante. Beatriz tenía el refinamiento que nace del corazón y la cultura. Era generosa y cómplice. Divertida. Un ser luminoso y blanco.

A día de hoy que tanto se habla de marcas, ella merece un gran tributo también como profesional, pienso que su tiempo con Hermès —30 años— es de libro. La marca más difícil y elevada en Imagen internacional a gestionar en nuestro país. Su posicionamiento y expresión fue un trabajo brillante".

