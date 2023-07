El género fluido llega a Noches del Botánico: LP arrasa con su espectacular voz de mezzosoprano

Laura Pergolizzi, conocida en los escenarios como LP, conquistó la noche de Madrid un lunes tórrido de verano, con sus potentes y melodiosos silbidos que caracolean en el aire en los momentos que descansaba su prodigiosa voz de mezzosoprano.

La cantante y compositora estadounidense, que no hace ascos a los pronombres femeninos pese a definirse como una persona ‘no binaria’ o ‘gender fluid’ (género sexual fluido), es ante todo un animal escénico, cuyo menudo cuerpo se expande sinuoso y marchoso para transformarla en un coloso monumental, capaz de recolectar toda suerte de objetos que el público le van lanzando y firmarlos, mientras va desgranando canción tras canción, un repertorio fulgurante y melodioso a partes iguales.

La cantante durante su actuación en Madrid. Fer González

A ratos el ukelele, a ratos la guitarra, un rato para la armónica y todo el tiempo para los buenos gestos y para una voz que viene del cielo para colorear las almas de un público que no da crédito a tanto talento comprimido.

Hasta las plantas parecían expeler más frescor de lo habitual en las Noches del Botánico ante semejante demostración de talento, y eso que la artista ya había pasado el año anterior por estos lares y el respetable ya sabía a qué atenerse.

Compositora de divas

No se desprendió del sombrero blanco en todo el concierto con esa nueva pose de estrella en ciernes que se ha ido construyendo en torno al barco que lleva tatuado en el pecho “no busco el destino sino el viaje”, ha llegado a comentar en alguna ocasión al respecto.

De ahí, esa imponente trayectoria con éxitos de tan largo recorrido como Lost on You que cerró el único bis del concierto, Golden, When We ́re High o Tightrope.

Pero su prodigioso talento como compositora está detrás de infinidad de éxitos de otras y otros cantantes como Cher, Rihanna, Leona Lewis, Rita Ora, Christina Aguilera, Céline Dion o Morrissey, entre otros muchos.

El guitarrista que acompaña a LP en la gira. Fer González

Público entregado

Laura es un animal escénico que disfruta como pocos artistas de la respuesta de un público entregado desde el primer minuto. Les señala y dedica gestos de aprecio sin parar, consciente de la relevancia que puede significar que aquel a quien admiras te dedique personalmente un segundo de su atención.

Y es que esta actitud no parece forzada, más bien al contrario, se ha convertido en una seña de identidad de la cantante neoyorquina. Y así, hasta el final del show, con instantes en los que incluso pierde brevemente la línea del micro por dejar su huella en la ingente cantidad de objetos, con los que el respetable le inunda la mesa instalada en el centro del escenario para tal fin.

En esta gira 2023, LP viene acompañada de un nuevo guitarrista que parece diseñado ex profeso para actuar como el reflejo masculinizado de su imagen icónica. En varios momentos, se miran, se dedican imperceptibles gestos de complicidad. Llevan las mimas botas, él en negro, LP en blanco…

Y cuando el concierto acaba, todos los focos dan lustre al solo de guitarra con el que se cierra una actuación memorable de una intérprete que podría haber sido cantante de ópera pero prefirió el universo canalla del Rock. Un género, que si lo vives con pasión, te hace entrar en comunión con el público como pocas veces alcanza el tono más elevado y elitista de la música clásica.

