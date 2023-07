Jane Birkin ha muerto a los 76 años: la canción 'Je t'aime mois non plus' sonará en su entierro

La canción Je t’aime moi non plus la llevó al estrellato y le procuró fama mundial, aunque la inglesa Jane Birkin nacida en Londres, en 1946, fue en principio más actriz que cantante. Ha muerto a los 76 años. El canal BFMTV ha confirmado su fallecimiento en su domicilio.

[Jane Birkin vista por Charlotte Gainsbourg, la hija que no quiere liberarse de su madre]

Birkin que vivía en Francia, llevaba tiempo lejos de los escenarios, a los que había vuelto recientemente tras sufrir un ataque vascular cerebral en 2021.

Inició su carrera de actriz a los 17, y en 1966 protagonizó uno de los desnudos más polémicos de la historia del cine en Deseo de una mañana de verano, de Michelangelo Antonioni.

Tras su fracaso matrimonial con John Barry, se trasladó a Francia donde conoció al cantautor Serge Gainsbourg, con el que firmaría la famosa y provocadora canción Je t’aime. Se convierten en la pareja de moda de la escena parisina y en 1971 nace su hija Charlotte Gainsbourg, también una cantante y actriz reconocida.

Recientemente, MagasIN publicó un artículo sobre el documental Jane por Charlotte que la hija realizó para “conocer a su madre de verdad”.

Su hija, Charlotte Gainsbourg

La actriz y cantante Charlotte Gainsbourg compartía con EL ESPAÑOL que gracias a esta película "pude volver a ver a mi madre de verdad".

“Quería hacer una película sobre una madre, sobre la mía”, trata de simplificar sus intenciones Charlotte Gainsbourg, y añadía:

“Las enfermedades de mi madre me aterran más que las mías”, se sincera Charlotte y verbaliza un pensamiento que a todos nos incomoda decir en voz alta, “tengo miedo de perderla, no existe nada que me atemorice más, y tal vez por eso ninguna de las dos quería terminar esta película”.

Hacia el final de Jane por Charlotte, mientras Birkin camina por la playa escucha una carta que le ha escrito la hija que decidió mirarla, descubrirla y declararle su amor antes de que sea demasiado tarde. “Siempre te he amado, pero hoy lo entiendo muy bien, necesito que me enseñes a vivir, que me vuelvas a enseñar como si no entendiera”, dice con su voz quebrada. “¿Por qué aprendemos a vivir sin nuestras madres?”, se pregunta.

Jane Birkin, el icono de la cultura pop francesa, actriz, modelo y cantante, musa de artistas y diseñadores de moda, nos ha dejado hoy, pero sus canciones quedarán para el recuerdo.

