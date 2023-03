El club de lectura de “Las Pepas”: la influencia de una mujer que hace crecer su ‘tribu’ literaria

Pepa Muñoz, fundadora del club de lectura ‘Locura de Libros’ gestiona más de 50 encuentros literarios al año. Un autor, una novela y muchas preguntas de más de 20 mujeres, y algunos hombres, en torno a un libro.

En magasIN hemos querido estar presentes en una de sus muchas tardes literarias para descubrir por qué un autor se llega a abrir con total naturalidad ante un grupo de mujeres y hombres desconocidos, que buscan respuestas y disparan sin parar cuestiones en torno a mil cosas: argumentos, personajes, relaciones, desenlaces, principios y finales…

Mientras van tomando asiento los lectores en el encuentro, le preguntamos a Pepa por sus comienzos, y sobre cómo consigue organizar con tanta rapidez a tantas personas en torno a un autor.

“A Carmen Posadas siempre le digo que la culpa de que esté al frente de este club de lectura es suya, porque fue ella quién me invitó al club de lecturas que tenía en Casa del Libro de Gran Vía, y me gustó mucho la experiencia”, asegura Muñoz.

Y continúa: “Dio la casualidad de que hace nueve años entré a trabajar en una librería que duró poco tiempo abierta. Pero allí ya se me ocurrió decirle a mi jefe: ‘¿Qué te parece si organizamos un club de lectura?’. Le pareció bien y, una vez a la semana, lo organizaba.

El primer día vinieron dos personas, el segundo vinieron tres... La librería al poco tiempo cerró, pero continué haciendo las reuniones en torno a los libros. El primero que organicé fue con Jorge Díaz, en el Café Comercial, pero no me gustó demasiado el sitio por el ruido”, asegura la coordinadora.

“Probamos después en el Café de Oriente y ahí, nos reuníamos todos los viernes. La mayoría de las veces, sin autores. Hacíamos amistad más que otra cosa. Más tarde, empezamos a tener a autores. Marta Robles fue una de las primeras en venir. Pepa Roma y Antonio Cabanas, le siguieron. Un día fuimos con Carme Chaparro a visitar los escenarios donde ocurría su primera novela y allí Espasa me propuso organizarlo con ellos”, concluye.

Las redes sociales han jugado un papel importante en la unión de este grupo tan variopinto y apasionado de lectores.

“Somos aproximadamente 22 personas que nos hemos conocido a través de las redes sociales. Por Facebook la mayoría, luego otras a través de Instagram. Hay mucha gente que me escribe pidiendo participar en el Club. Yo no miro que se tenga muchos seguidores, no miro la cantidad, pero si la calidad. Sólo me fijo en la calidad de las reseñas de libros de quienes quieren pertenecer al club”, confirma Pepa.

Y continúa: “Llevo 12 años trabajando en redes. Dispongo de 12 perfiles, más de 20 páginas y más de 70 grupos. Comparto cada reseña en todas estas plataformas, es decir, que cualquiera no puede entrar en el club. Tiene que tener un perfil literario, no me sirve un perfil que sólo tenga flores”.

El club ha contado con el apoyo de diferentes editoriales, entre ellas Espasa.

“Espasa es la Editorial, siempre le doy prioridad porque fueron los primeros en confiar en mí. Creo que hay que leer de todo. Desde novela negra hasta libros de autoayuda. Los autores salen muy contentos. Somos un club de lectura muy de andar por casa. Hablamos con el autor y parece que le conocemos de toda la vida”, confirma.

Abogados, periodistas, banqueras, expertas en logística… A todos les une el amor por la lectura.

“Yo no tengo ninguna profesión. He estado criando a mis hijos y siempre me han gustado mucho los libros. Aunque estudié en el Liceo Español de París donde pasé muchos años…”, afirma Pepa.

Cruz junto a Lucía, la más joven, y Pepa, fundadora. Esteban Palazuelos

Y añade: “Mi autora fetiche, porque ella dice que yo la he traído suerte y ella a mí también, es Inés Plana. No te puedo decir uno sólo porque la mayoría ya son amigos. Lo bueno de estos encuentros es que no solamente conoces al escritor, sino también a la persona”, concluye.

Juventud en el Club

Lucía López Pérez, de 27 años, es la más joven del grupo. La auditora de fondos europeos, junto con su pareja, Fran Navarro, tienen un canal de YouTube, Reseña2, en el que hablan de libros: “El año pasado, en mayo, paseando con la Feria del Libro, coincidimos con Pepa y nos propuso entrar en el club".

“Para mí es importante compartir la experiencia de la lectura con los compañeros, porque nosotros decimos que un libro tiene tantas lecturas como lectores. Leer un libro así es mucho más enriquecedor. Y además, también tenemos la oportunidad de hablar con los autores y autoras”, asegura.

Y añade: “También creo que desde que estoy en el club leo mejor fijándome en la novela, buscando los detalles, los juegos que hacen los autores, la estructura del libro... Ahora leo con un ojo mucho más crítico”, afirma.

El equipo del lectores al completo. Esteban Palazuelos

La lectora que escribe

La escritora Mª José Vela, licenciada en ADE y con un máster en Creación Literaria también forma parte de este selecto club. Amor y Tequila (Versátil, 2020) es su última novela publicada y tiene otra a punto de salir. Le preguntamos a Mª José qué hace una escritora en un club de lectura.

“De forma resumida, aprender, porque no te imaginas la cantidad de información que se obtiene como autor de las distintas perspectivas que puede tener una lectura diferentes personas y fíjate, yo lo digo, que hice el máster del Grupo Planeta, que no es ninguna tontería de máster. Pues decirte, que estoy aprendiendo mucho más con el club que lo que aprendí en el máster”, confirma a magasIN.

“En general, hay una visión equivocada de los clubes de lectura como algo creado por amas de casa que se reúnen porque no tienen nada mejor que hacer... Pero este no tiene nada que ver con eso. Hay un nivel de control literario increíble. Óscar, por ejemplo, que es periodista, se lo ha leído todo y tiene un nivel cultural brutal, y el resto de compañeros igual. Compartir con lectores tan formados y tan experimentados, y disponer de su punto de vista con respecto a una lectura que también has hecho tú, a mí me está dando la vida”, añade.

“Además de que nos divertimos y nos lo pasamos bien, y que es una gozada leer porque para escribir lo primero que hay que hacer es leer”, concluye.

Los ávidos lectores en torno al autor. Esteban Palazuelos

Ellos son menos

Óscar López es periodista de toda la vida y actualmente también librero en Red-Read en Atocha. Realiza un programa sobre libros en la TDT llamado El arpa de Bécquer. Es uno de los primeros miembros del club de lectura. “En una época en la que estaba desempleado, abrí un blog para seguir escribiendo por seguir en contacto con los libros. Conocí a Pepa y me presentó el club y me preguntó si quería sumarme y le dije que sí y Pepa se convirtió en una de mis mejores amigas”, confirma.

“Me gusta mucho el estilo de los encuentros porque es una especie de rueda de prensa, pero distinta, compartiendo con colegas lectores que tenemos curiosidades. Tienes la posibilidad de leer el libro en tu casa, te entusiasmas con él y después lo compartes con el autor, en un ambiente muy relajado, muy distendido, muy grato, tanto los escritores como nosotros. Además, que es muy de verdad y muy sincero”, defiende.

Le preguntamos a Óscar por el escaso número de hombres en el club, ya que la mayoría son mujeres.

“Tuve la fortuna de debutar en el año 89 en radio, siempre en cultura, y siempre he sido el único hombre o casi en los equipos de redacción. Siempre tienen más presencia y eso me encanta, las mujeres. Las mujeres ganáis por goleada y me parece maravilloso. Y como librero lo avalo porque tengo más clientas que clientes. Al menos un 60% del público de la librería son mujeres, y son lectoras muy fieles”, confirma.

Y continúa: "Le doy muchas gracias a la profesión porque me he permitido estar al lado de gente a la que admiro porque son escritores, actores, pintores, dramaturgos... Pero el club de lectura me ha dado algo más, un valor añadido, y el poder decir:'¡Bueno, aquí estamos un ratito o dos o tres horas, como la última vez que estuvimos con Juan Ramón Lucas…y porque tenía que sacar al perro a pasear!'

Tras estos momentos previos, entra en la sala Cruz Sánchez de Lara con su última novela bajo el brazo. Ahora le toca a ella responder a las cien cuestiones que planteen estos ávidos lectores…

