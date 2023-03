¿Qué llevo en la maleta de Semana Santa? 10 artículos que no puedes olvidar

No hay nada peor que estar de viaje y darte cuenta de que no has planificado bien la maleta. No has contado bien el número de ropa interior, te has olvidado de meter el bikini o el bañador o hace más calor de que habías planeado; cualquiera de estas cosas puede estropear las vacaciones que tanta ilusión te hacían.

Seas organizada o tiendas más al despiste, es inevitable tener la sensación de que te olvidas de algo cada vez que haces el equipaje. Por eso, desde magasIN, te recomendamos diez artículos que no pueden faltar en tu maleta esta Semana Santa.

Siempre que vamos de viaje nos gusta llevarnos productos que nos hagan sentir como en casa, por lo que parte de nuestra maleta la dedicamos a productos cosméticos y maquillaje.

Como nos gusta estar siempre listas en cualquier ocasión, aquí te incluimos cinco ítems de belleza que serán imprescindibles para esta Semana Santa.

Neceser

Cuando pensamos en cómo llevarnos todos nuestros productos de belleza en la maleta, solo se nos viene a la cabeza el neceser. Y es que es el producto más práctico a la hora de viajar. Si aún no tienes tu neceser ideal, esta recomendación te encantará.

La marca Vammy (Amazon) ofrece un neceser impermeable con percha y organizador de maquillaje (ahora 11,99 euros), que además de ser práctico y multiusos es precioso. Además de en beis, también viene disponible en otros colores, para que elijas el que más te guste.

Neceser de Viaje Impermeable con Percha para Colgar Amazon/Vammy

Champú en seco

Un champú en seco te puede salvar el día cuando estás de vacaciones. En una ocasión en la que tengas prisa y no tengas tiempo de darte una ducha completa, este producto puede ser tu mejor aliado. Con un par de aplicaciones, estarás lista para tu siguiente aventura.

El champú en seco de Batiste (ahora 1,69 euros) es una buena adquisición si aún no tienes el tuyo. Te dará un resultado refrescante, además de aportar volumen y textura a tu pelo. Y lo mejor, ¡está en formato viaje!

Champú en seco Batiste Primor

Perfume

El perfume también es uno de los artículos esenciales que nos gustaría llevarnos de viaje. No obstante, muchas veces no lo hacemos porque el recipiente es muy grande y, generalmente, de cristal.

Tenemos la solución. RECAQ ofrece 4 atomizadores de perfume recargables y totalmente portátiles por 6,39 euros. Es tan fácil como destapar tu perfume habitual e insertar el pulverizador. El recipiente se llenará con tu colonia favorita y tu bote usual se quedará en casa sano y salvo.

Atomizador Perfume Recargable de REQAG Amazon

Maquíllate, maquíllate

Y cómo no, llegamos al maquillaje. Ya lo hemos dicho antes, es esencial tenerlo siempre a mano para cualquier ocasión que pueda surgir. Por ello, lo que nosotras más recomendamos a la hora de ir de viaje son los kits.

Estos sets están diseñados por la propia marca para que todos los tonos concuerden entre sí. Gracias a eso y a su cómodo transporte, se convierten en la mejor opción. Este de Kiko tiene una paleta de colores tierra muy versátil e ideal para Semana Santa.

Green Me Make Up Set de Kiko Kiko Milano

Hora de desmaquillar

El desmaquillante es igual de importante que el maquillaje. Pero, cuando nos vamos de viaje, normalmente, tenemos que montar una parafernalia con discos desmaquillantes y agua micelar. O, por otro lado, elegimos utilizar toallitas, que normalmente no limpian igual de bien y dejan restos en la piel.

Una gran inversión para estas ocasiones son los geles de cara que incluyen agua micelar, como el gel micelar todo en 1 de Garnier (3,59 euros). No generarás residuos y notarás la cara limpia y desmaquillada.

Gel Micelar Todo en Uno de Garnier Garnier

Una vez la parte de belleza está cubierta, tenemos que pasar a la otra gran parte de la maleta: la ropa. Teniendo en cuenta que esenciales como la ropa interior o los calcetines no se nos pueden olvidar, te recomendamos cinco artículos que seguro que te harán falta.

Bikini

Un bikini no puede faltar en tu maleta y más sabiendo cómo está variando la temperatura últimamente. Si tu destino tiene lugar donde puedas darte un baño, esta prenda se convierte en esencial.

Women'secret ha sacado una nueva colección de bikinis que son ideales para la primavera, con tonos cálidos y de lo más favorecedores. La braga de bikini ancha está por 9,99 euros actualmente y el top a conjunto por 14,99 euros.

Bikini Women' secret Women' secret

Sandalias de tiras

Con el buen tiempo, también reaparecen los complementos y accesorios más veraniegos. Si a eso le sumamos poco espacio en la maleta y la necesidad de llevarnos un calzado lo más práctico posible, el resultado son las sandalias de tiras estilo Birkenstock.

Son útiles para ir a la playa o la piscina, caminar a la ciudad o incluso combinarlos con un vestido primaveral o ibicenco para salir a cenar. Uno de los muchos modelos que hay es este de Pull&Bear por 29,99 euros.

Sandalias piel hebillas Pull&Bear

Vestido práctico

Con la llegada del buen tiempo no está de más meter en la maleta un vestido que te pueda sacar de cualquier apuro, ya que en vacaciones puede asomar una situación que requiera una prenda más arreglada.

Lo mejor es encontrar un vestido básico pero elegante y Stradivarius tiene tres opciones perfectas (de izquierda a derecha): un vestido halter midi crochet (22,99 euros), un midi espalda lazada (29,99 euros) y, por último, un vestido corto de tencel (25,99 euros).

Vestidos de Stradivarius Stradivarius

Chaqueta

Una chaqueta es la mejor compañera en primavera y lo mejor es que sea ligera pero efectiva contra el frío de la noche y la madrugada. Una buena opción es esta cazadora de Bershka, por 39,99 euros, que además de ser fácil de combinar te abrigará contra el cambio de temperatura.

Cazadora biker cropped efecto piel desgastada Bershka

Gafas de sol

Y no pueden faltar tampoco unas gafas de sol. Es común pasarlas por alto, al ser un accesorio que no utilizamos todos los días, pero son imprescindibles en primavera y verano. Unas gafas que, además de tener un diseño ideal, te protegerán de manera efectiva contra el sol son el siguiente modelo, de Hawkers, por 49,99 euros.

Gafas polarized gold alligator Hawkers

