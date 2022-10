Eva Soriano, humorista: "Los SMS han hecho que mis jóvenes y jóvenas se coman letras y de todo"

El 80% de las españolas y españoles solteros considera que los mensajes mal escritos desaniman a las posibles parejas. Y un 68% considera que un texto con faltas de ortografía o errores gramaticales les impediría avanzar en una relación.

[Núria Jorba, psicóloga experta en relaciones: "Hay que naturalizar el decir: quiero tener pareja"]

Ésta es una de las conclusiones del estudio realizado por la App de citas Badoo, que también asegura que el 27% de los encuestados opinan que el primer mensaje de un potencial ligue es clave para conocer su personalidad y valores.

¿Y en qué se equivocan más los españoles? La mitad dice haber recibido mensajes con mala ortografía y gramática, con poca o ninguna puntuación (37%), o mensajes con palabras escritas como abreviaturas de texto (46%).

Casi un 40% de los encuestados por el estudio quiere despedirse de una vez por todas del lenguaje de los mensajes de texto/SMS, que eran tan propios de la década de 2000 como nuestros viejos teléfonos tipo ladrillo, y que deben quedar únicamente para los anales de la historia.

A este grupo pertenece la cómica Eva Soriano, que ha colaborado con Badoo en una campaña para enseñar a los solteros los errores más comunes a la hora de escribir mensajes para ayudarles a conectar mejor y conseguir más citas. Hablamos con Eva Soriano en exclusiva para MagasIN antes del lanzamiento de la campaña.

Eva Soriano en un momento de la campaña de Badoo.

Según comenta la humorista, “puede que pienses que una errata aquí o allá no es un gran problema, pero resulta que el estado de tus mensajes en la aplicación de citas podría estar echando por tierra tus posibilidades de amor. Por eso he querido colaborar con Badoo para guiarte y ayudarte a dar lo mejor de ti cuando se trata de perfeccionar tus mensajes de texto”, asegura.

Badoo ha presentado un estudio que asegura que la mayoría de las jóvenes, solteras o solteros rechazarían avanzar en una relación si reciben un mensaje mal escrito. ¿Es tu caso?

A ver, yo tengo una escala de grises... Intento escribir lo mejor posible, pero sí que es verdad que voy con unos ritmos, muy acelerada y escribo con errores, pero porque estoy contestando a muchas cosas a la vez. Entonces, igual a quien me escribe también le doy un poco más de 'manga ancha'...

Sin embargo, sí que hay cosas que 'hacen llorar al Niño Jesús'. Hay una fina línea entre hacer algo, deprisa y corriendo, que no te das cuenta de que lo has puesto mal, y otra muy diferente, es que no sepas escribir.

Tampoco hay que ser tan intransigente y a la gente hay que darle oportunidades, pero sí que es verdad, que si ves que alguien escribe mal, pues esa persona no es para ti o igual sí, y te gusta... Pero en principio a mí no me vale, no me gusta.

En cuanto a la información que te aporta ese primer mensaje recibido sobre la personalidad y los valores de quien lo envía. ¿Has tenido alguna experiencia en este sentido?

En mi caso, en la fase inicial de ligar, me fijo en la foto, en el físico, pero es verdad que a mí me han sorprendido en ambos sentidos. Es decir, hay gente con la que he quedado, que en fotografía es increíble y luego piensas que esta persona no tiene dos minutos de conversación buena, y también lo contrario, te llevas esa sorpresa de conocer a una persona que en un principio no me atraía, y luego me parece muy cachondo y me he reído muchísimo. Y yo valoro más esto que el físico.

¿Qué opinas de las apps de citas?

Las he utilizado cuando era jovencita, cuando aún se puntuaban las fotos... y yo ahí dándole al botón. Pero sí que es verdad, que ahora dada mi posición me he tenido que retirar, porque mucha gente me decía: ¡No no, tú no puedes ser Eva Soriano! Y se creían que era un perfil falso. Ya he dejado las apps por resignación, porque no me queda otra.

¿Valoras tu experiencia como positiva?

A mí me pareció muy divertida. Todo lo que sea de ligoteo me parece muy divertido. Sí que es verdad que yo soy una chica 'poco app', quiero decir, que me gusta escribir mensajes, tontear porque es morboso y gracioso. Pero a mí me parece que lo bueno es quedar con la persona. Yo soy piscis, necesito ver a la otra persona, enamorarme cinco minutos y al día siguiente no acordarme de ella... No soy yo, es el signo del zodiaco que me ha tocado, y no me queda otra cosa que resignarme a enamorarme cada cinco minutos.

Creo que las apps de citas lo que nos han dado, es una mayor facilidad que quizá antes no teníamos para conocer a gente. Han conseguido allanar el terreno y puedes tener una cita con alguien cada día. Antes tenías que salir, ir a un bar o una discoteca y si tenías suerte, conocer a alguien. Entonces, claro, el promedio de la gente que acababas frecuentando era mucho menor que el de ahora.

El estudio de Badoo asegura que los errores más comunes son la mala ortografía y la gramática, la falta de puntuación y las abreviaturas de texto. Esto, a tu entender, mal para conseguir conectar con un posible ligue...

Quiero romper una lanza por mis 'pequeños faltos de ortografía'. Y es que a los millennials nos ha hecho mucho daño el SMS. Sí, el SMS era un concepto en el que tenías que sintetizar mucha información en un mensaje para que no te cobrasen un euro de más.

Entonces, la precariedad de mis pequeños, jóvenes y jóvenas, ha hecho que se coman letras, signos de puntuación y de todo. Yo desde aquí rompo una lanza para que no seamos tan intransigentes. Pero sí que es verdad, que yo creo que hay una línea roja de la cual no debemos pasar, y que si alguien te invita a comer 'almondigas', digas ¡No! Y te digan: '¿Quieres cocretas?' Pues digas, no, no me apetece... Ciao, hasta luego.

Cuando una persona sólo habla con onomatopeyas, es posible que esa persona no sea la adecuada para ti, y que haya otra persona que también hable con onomatopeyas que sea para ella.

Eva Soriano en la divertida campaña para jóvenes.

Siempre 'hay un roto para un descosido', como dice las abuelas.

¡Qué gran sabiduría de las señoras!

¿Son más torpes ellos a la hora de intentar ligar?

Yo creo que en ellos hay un punto de inseguridad. Los chicos están ahora inmersos en un nuevo paradigma, sobre todo los de mi generación. Por ejemplo, la generación Z, la que ya viene desestructurada de casa, que ya viene con unas deconstrucciones maravillosas, pues lo llevan mejor que nosotros. Pero nuestra generación viene de unas dinámicas en las que el chico era el que miraba y el que mostraba interés en nosotras.

¿Entonces qué pasa? Que nos hemos plantado en el año 2022 con unas tías empoderadísimas, que saben perfectamente lo que quieren y que por supuesto, no dependen económicamente de ningún fulano.

El hecho de estar nosotras tan tranquilas, sin necesitar a nadie, 'si estoy con alguien es porque me apetece, no por necesidad', ha hecho un poco que ellos se descoloquen.

Como los roles establecidos eran que el hombre cortejaba a la mujer, y ahora se encuentran con estas tremendas 'potras empoderadas' que tienen clarísimo lo que quieren y como lo quieren... Y en el momento en el que no les cuadra, ¡venga, hasta luego!

Las conversaciones que yo tengo con mis amigas es que los chicos están asustados y no saben por dónde tirar... Y luego cuando ya lo aprenden todo, es maravilloso porque se dan cuenta de que lo que están haciendo básicamente es fluir, y es lo que se debería hacer en toda relación, que no hubiera roles preestablecidos, porque el hecho de tener unos roles, hace que todo tenga siempre como unas dinámicas que pueden intoxicar.

No porque las dos personas sean malas, sino porque hay unos cánones preestablecidos que hacen que algo no funcione solamente porque está siguiendo lo que socialmente es aceptado. Están dando con tías con mucha personalidad.

Con Badoo has colaborado para hacer la guía y para perfeccionar los mensajes de texto.

Lo que he hecho ha sido verbalizar lo que todos pensamos. He puesto, por ejemplo, signos de puntuación que son necesarios. Hay que saber dónde meter las haches. Una guía muy escueta, recogiendo las reglas de manual con los mínimos. Si estos mínimos no están, ¡hasta luego, Maricarmen! Vamos que si te vas a poner a ligar, liga con tiempo, no de cualquier manera, prestando atención a esa conversación.

Has trabajado en El Club de la Comedia, en La Resistencia, en La noche D, y ahora en Cuerpos Especiales de Europa FM cada día junto a Iggy Rubín. ¿Eres la mujer humorista del momento?

Yo creo que veníamos de una dinámica en la que no tenían mucha visibilidad las mujeres cómicas en la pequeña pantalla. Sí que teníamos buenos ejemplos en el mundo de la interpretación, aquí sí que había perfiles de mujeres cómicas, pero en el 'star and comedy' que es una disciplina que no tiene nada que ver con ser actor o actriz, no teníamos referentes, había muy pocas mujeres.

Entonces yo creo que ahora ya estamos en un momento en el que vamos a empezar a salir muchas. Yo he tenido la suerte de estar ahí. Hacían falta cómicas y hemos salido todas las que estábamos ahí esperando, diciendo: '¡Por favor!, ¿nos pueden dejar hablar...?'.

[Toda una lección a los humoristas españoles: las cómicas arrasan en la noche de los Ondas]

¿Cómo te preparaste para esto?

Por la causalidad. Yo lo veía como una profesión muy de hombres, muy masculinizada. En realidad yo no decidí hacerme cómica de repente. Vine a Madrid para estudiar Arte Dramático y me di cuenta de que los papeles dramáticos me quedaban siempre cómicos... Una cosa me llevó a la otra y la comedia me encontró, yo caminaba hacia otra disciplina que no era el monólogo.

¿Qué es para ti el humor?

El humor tiene un punto de desahogo, de desestrés, de cotidianidad. La realidad es la que es, y no podemos hacer nada. Pero sí que es verdad que gracias al humor tenemos una herramienta fantástica y maravillosa contra todos los problemas que en un principio nos parecen irremediables y catastróficos. Con un toque de humor todo se ve de otra manera.

Tras la pandemia necesitamos mucho humor, ¿no?

Efectivamente, venimos de una etapa un poco gris, por todo lo que ha sucedido y la gente tiene muchas ganas de comedia, de salir, de vivir, de reír. La pandemia lo que ha hecho es darnos una 'hostia de realidad' y enseñarnos que eso que nosotros creemos que es para siempre, que es la vida, bueno pues no es para siempre, cualquier día te pasa algo y ya está.

¿Valoras en tu pareja el sentido del humor?

Estar con alguien con quien no te ríes, no se aguanta por ningún lado. Para mí una pareja tiene que tener humor y hay que tener complicidad, pero sobre todo, tienen que tener la capacidad de reírse de las cosas y de reírse de ellos mismos. Una relación no es más que eso: dos personas que intentan estar juntas independientemente de sus carencias, de sus traumas, y a mi me parece que todo es divertidísimo.

Cuéntanos tus próximos proyectos...

Además de esta maravillosa campaña para Badoo, que creo que es toda una declaración de intenciones para que la chavalada ligue bien, después estoy todos los días en Europa FM y tengo más cositas para más adelante, pero no te puedo desarrollar más. Una de ellas se está cociendo en una olla de cocción lenta que ya veréis....

Sigue los temas que te interesan