El sujetador deportivo adaptado, el aliado secreto de la selección femenina de fútbol inglesa

La ropa deportiva de calidad es fundamental a la hora de hacer ejercicio, ya que aportan comodidad a las deportistas, así como seguridad. Sin embargo, hay una prenda a la que todavía no prestamos la atención suficiente: los sujetadores deportivos. En el día a día son muchas las mujeres que no usan los sujetadores adecuados a su cuerpo, y esto también se acaba trasladando al deporte, incluyendo el de élite.

El problema es que una mala sujeción o no utilizar la talla de sostén apropiada puede generar dolores de cuello, espalda y hombros; dolor en el pecho; flacidez, rojeces y rozaduras en la piel, e incluso abrasión. Asimismo, investigadoras de la Universidad de Portsmouth han demostrado que el sujetador puede influir en el rendimiento deportivo.

Según un estudio publicado en la National Library of Medicine (en el que se analizaba el uso de los sujetadores por parte de deportistas de Reino Unido que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio), el 17% de las 112 participantes mejoraron su rendimiento al usar el sujetador apropiado.

En la primera fase, las investigadoras trabajaron en total con 142 atletas de 27 deportes distintos y evaluaron el conocimiento con respecto a los sostenes, las preferencias de las atletas y los problemas que experimentaban al no usar el correcto. Así, el 83% aseguraba que no sabía mucho sobre sujetadores y la mayoría de ellas decía llevar sostenes holgados que no ajustaban bien, lo que ofrecía un apoyo limitado.

También descubrieron que correr con un sostén que no brinda suficiente soporte puede llegar a acortar los pasos de las deportistas hasta en 4 cm.

Con esos datos, las expertas en biomecánica mamaria desarrollaron dos sujetadores deportivos diferentes: de compresión, que ayudan a reducir el movimiento de los senos al aplastarlos contra el pecho; y de encapsulación, que sostienen cada seno en copas individuales.

Se los prescribieron a cada una de las 112 participantes en función de sus necesidades y, después de cuatro semanas, las atletas los evaluaron. El 97% informó que el sostén personalizado era mejor que el original, el 87% dijo haberse beneficiado del cambio y el 17% haber mejorado su rendimiento.

La selección inglesa

Entre las beneficiarias de estos sujetadores personalizados están las jugadoras de la selección inglesa de fútbol, que recientemente ganó la Eurocopa ante Alemania.

Según informó The Guardian, la profesora Joanna Wakefield-Scurr, directora del proyecto, antes del Campeonato Europeo Femenino de la UEFA, dio algunas clases sobre las mamas y el sostén a las Lionesses -como se llama al equipo británico-, seguida de sesiones individuales.

"Analizamos sus necesidades y cualquier problema que hubieran tenido con sus sujetadores deportivos, y luego les recomendamos algunos modelos, incluido el que vimos que Chloe Kelly mostró a todos", afirmó. En su caso, se trataba de un sujetador de compresión de estilo cropped top "muy común en el fútbol".

Chloe Kelly celebrando el gol a Alemania. Reuters

"Pueden ser razonablemente efectivos para atletas de senos más pequeños, aunque también hay algunos sostenes híbridos que se ven como un top corto, pero contienen un poco más de soporte, que es lo que llevaba puesto Kelly. De frente, se ve como una blusa corta, pero tiene un soporte más estructurado en su interior", explicó la profesora de la Universidad de Portsmouth.

Wakefield-Scurr asegura que durante su trabajo con las Lionesses vieron que las jugadoras "realmente apreciaban la información sobre cómo usarlos y qué estilos funcionarían mejor para ellas".

Y es que considera necesario dar a los sujetadores deportivos la importancia que se merecen por su influencia en la salud femenina y que se desarrollen prendas que realmente se adapten a las distintas necesidades de las mujeres.

“Lo que tendemos a ver con los sujetadores deportivos es que pueden ofrecer una mayor comodidad, y probablemente también tengan un poco más de investigación porque algunas de las grandes marcas de ropa deportiva han invertido mucho dinero en su desarrollo. Creo que el público en general puede obtener beneficios reales al usarlos”.

Por su parte, la futbolista Chloe Kelly ya ha dicho que va a enmarcar el sujetador que llevaba en la final de la Eurocopa. Además, su foto sin camiseta ha inspirado a miles de mujeres. Según datos de la empresa británica John Lewis recogidos por The Guardian, el fin de semana de la final las ventas aumentaron un 140%, mientras que las búsquedas en Google de "sujetador deportivo Nike" casi se multiplicaron por diez después del partido del sábado.

