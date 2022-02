Adidas lanza 43 modelos de sujetador deportivo para cada mujer, con una polémica campaña

Escoger el sujetador correcto es clave a la hora de practicar deporte para estar cómoda y no dañar el pecho. Adidas lo sabe y también es consciente de que cada mujer es única y tiene unas necesidades diferentes. Por eso ha lanzado más de 40 modelos de sujetador, para que cada una pueda elegir el tipo que más le convenga. Sin embargo, su campaña de promoción ha asombrado a sus seguidores de Instagram, ya que la marca se ha lanzado con una imagen de 20 mujeres que muestran sus pechos, cada uno con una forma y tamaño diferentes.

Bajo el lema Todas las mujeres merecen la mejor sujeción, la marca de moda deportiva busca normalizar la diversidad de cuerpos y concienciar sobre la necesidad de encontrar el sujetador perfecto para cada uno. "Más del 90% de las mujeres lleva una talla equivocada de sujetador deportivo y no consigue la sujeción necesaria. Nuestra nueva colección de sujetadores deportivos para todos los deportes y todas las tallas te ofrece la sujeción perfecta", ha publicado la compañía en su página web.

La colección, "creada con la colaboración de mujeres reales y probada por atletas profesionales", tiene 43 modelos y 72 tallas de sujetador para que cada mujer "encuentre lo que necesita, sea cual sea su talla y deporte".

"Es nuestra mayor variedad de tamaños de contorno y copa. Queremos apoyar a todas las atletas, madres hermanas, amigas que quieran moverse, sea lo que sea lo que elijan", aseguran en el vídeo promocional. "Es un reto porque nuestros pechos, cuerpos y movimientos son muy diversos y están constantemente evolucionando. Una de las cosas que queremos hacer es asegurarnos de que capturamos la mentalidad de nuestras consumidoras".

A favor y en contra

La publicación de Instagram no ha dejado ha nadie indiferente y en menos de un día la cuenta de Adidas España, ha recibido cientos de comentarios. Por un lado, están las personas que aplauden la implicación de la marca para satisfacer la necesidades de las mujeres e intentar adaptarse a cada tipo de pecho. Además, en su anuncio de YouTube y las imágenes promocionales de la página, aparecen modelos con cuerpos muy diferentes.

También hay quien considera la fotografía demasiado explícita o de mal gusto. "Un poco turbio", "me paso a Nike" o "prefería las campañas de Imposible Is Nothing, como cliente esto no me mola nada", son algunos de los comentarios negativos que se pueden leer en su cuenta.

Asimismo, hay quien ha bromeado preguntando cuánto tardará la red social en eliminar la publicación, ya que, como vienen criticando miles de personas desde hace años, no permite fotografías o imágenes que muestren el pezón de una mujer. En este sentido, Adidas ha tapado los pezones empleando el color de la carne de cada modelo, pero habrá que ver si pasa el filtro de Instagram por mucho tiempo.

Por último, algunas usuarias han recordado que falta un tipo de sujetador muy importante para miles de mujeres: uno con un solo pecho. Y es que hay que recordar que son muchas las que han sufrido mastectomías como consecuencia del cáncer de mama, que afecta a 1 de cada 8 mujeres.

Consejos para elegir

Para todas aquellas que quieran buscar su sujetador ideal, la página cuenta con una guía de tallas y un filtro en el que se puede especificar la intensidad del ejercicio que se va a practicar.

A la hora de elegir, es importante tener en cuenta la talla, el tipo de deporte que se va a practicar y dejar atrás mitos como el de que "cuanto más apretado, mejor sujeta". También deben ser tejidos transpirables y prendas sin varillas ni costuras. Estos consejos son claves, ya que el mal uso del sujetador puede provocar irritaciones en la piel, problemas circulatorios y acelerar la flacidez de los tejidos.

