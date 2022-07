8 planes para animar el típico atasco de verano y no morir en el intento

Llevamos todo el año esperando que lleguen las vacaciones de verano para ir a nuestro destino favorito, ya sea buscando el sol en la playa, la tranquilidad de la montaña o aprovechar para conocer una nueva ciudad. Todo con tal de poder relajar nuestra mente y cuerpo después de un año intenso de trabajo o estudios.

Sin embargo, nada más salir, algo amenaza con perturbar nuestro zen. Nos encontramos con un kilométrico atasco de mareas de coches en los que no somos ni capaces de vislumbrar el final. A veces, puede durar minutos. Otras veces, horas. Y algunas incluso días, como pasó en China hace unos años.

Ante tal situación, la espera se puede hacer larga, interminable, eterna. Los minutos se acumulan en el reloj sin que sepamos qué hacer para matar el tiempo. Pero no te preocupes, desde MagasIN, te descubrimos aquí unas cuantas ideas para que el atasco se haga más ameno, tanto si vas con la familia, con amigos o con tu pareja.

Y no, no hablamos de discutir sobre política. No queremos que te divorcies ni te dejes de hablar con tu familia o amigos.

1. Hazte una playlist karaoke

Antes de salir de viaje, una buena opción es crear una playlist en tu móvil con las canciones favoritas de todos los integrantes del coche. A todo el mundo le gusta cantar, aunque al cielo no siempre —ya se sabe, mejor que llueva durante el atasco que durante las vacaciones—, pero un buen karaoke siempre anima a la gente. Así, podréis matar el tiempo cantando vuestras canciones favoritas y montar una buena fiesta en el coche.

2. Juguemos a un juego

Si no quieres jugar al típico y aburrido juego del veo, veo, te proponemos el juego de los múltiplos de siete, con el que, aunque no quieras, sacarás tu vena más competitiva. Las reglas son sencillas. Cada uno va diciendo los números en orden y cuando llegue un número que acabe en siete o sea múltiplo de siete, esa persona tiene que dar una palmada o hacer un ruido, que no queremos que el conductor quite las manos del volante. La seguridad vial siempre es lo primero. Aquí os dejamos un divertido ejemplo de cómo se juega.

Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes... ¡los múltiplos de 7! 👨‍🏫🎰🤣 pic.twitter.com/oKVGEuJgF4 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 24, 2018

3. Aprovecha para planear el viaje

Muchas veces por falta de tiempo no planeamos del todo nuestras vacaciones. Así que, ya que tenemos que parar obligados por la retención, podemos aprovechar para buscar ideas de a dónde ir o qué actividades podemos hacer durante la estancia en nuestro destino de vacaciones. En muchas zonas costeras de España, por ejemplo, existen actividades como el submarinismo, el snorkel o el paddle surf. Si vamos a la montaña, podemos buscar rutas de senderismo.

4. Descubre a tus acompañantes

El tiempo que pasemos en el coche puede ser ideal para conocer mejor a tus acompañantes o simplemente saber qué tal les va la vida. Un simple "¿qué tal tu semana?" o "¿qué has hecho últimamente?" puede conducir a una conversación que te haga conectar más con tu familia, tus amigos o con tu pareja.

5. Juguemos a un juego (Parte II)

Si el juego de los múltiplos de 7 se llega a hacer tedioso —aunque no lo creamos—, también podemos divertirnos con algunos clásicos de la carretera como las palabras encadenadas o las frases de matrículas, en las que cogemos las letras de las matrículas de los coches de alrededor y construimos frases. Las risas están aseguradas, sobre todo entre los más pequeños.

6. Haz la lista de la compra

Si vas a una casa o un apartamento alquilado, puedes aprovechar el tiempo de la retención para hacer una lista de todas las cosas que tienes que comprar nada más llegar a tu destino: el aceite, la pasta, las verduras, la carne… Si hay un supermercado por el camino, incluso podrías parar y hacer la compra, y así descansar el cuerpo después de un duro viaje en coche. Además, el descanso es fundamental para aumentar la seguridad vial.

7. Busca gasolineras baratas

Con el precio de los carburantes por las nubes, podemos dedicar el tiempo muerto del atasco para buscar las gasolineras más baratas. Hay quien planifica incluso las gasolineras donde parar, pero la retención puede ser una buena ocasión para alterar nuestro itinerario y buscar el combustible más barato. Nuestro bolsillo lo agradecerá. La página web www.dieselogasolina.com es una opción ideal para poder buscar y comparar las gasolineras más económicas de nuestro trayecto.

8. Descubre un nuevo lugar

Si estás en medio de un atasco, puedes optar por buscar sitios donde poder parar y así evitar el atasco. De esta forma, podrás conocer un nuevo lugar y sacar tu vena más aventurera. Sí, puede que llegues más tarde a tu destino, pero al menos no será por pasar las horas en un atasco. Existen cientos de pueblos con mucho encanto por descubrir en toda España.

Como dijo el filósofo chino Lao-Tse: “Un buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar”.

