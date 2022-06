Se desata en EEUU la 'Michellemanía': ¿será Michelle Obama la sustituta de Joe Biden?

Ayer recibíamos la visita de FLOTUS (First Lady Of The United States o lo que es lo mismo en español, Primera Dama de Estados Unidos); Jill Biden se adelantó un día a su marido, Joe Biden, hoy POTUS (President Of The United States).

Michelle Obama fue FLOTUS o Primera Dama de Estados Unidos, de 2009 a 2017, la pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿será la primera POTUS de la Historia? Lo cierto es que se unen dos circunstancias que así lo hacen pensar.

El pasado mes de Abril, Biden confirmaba a Barak Obama su intención de presentarse a la reelección en 2024. En 2020, cuando tomó posesión de su cargo, con 78 años, ya se convirtió en el presidente de Estados Unidos con más edad en hacerlo. Si volviera a presentarse y saliera reelegido, cumpliría 82 años en enero de 2025, lo que preocupa dentro y fuera de su partido.

Por eso, son muchos los demócratas que no confían en Biden, cuya gestión sólo un 38 por ciento de los estadounidenses respalda. Y además, está el discreto papel que ha desempeñado Kamala Harris: su actuación ha sido tan low profile que gran parte de los demócratas y los expertos dudan de las posibilidades de la vicepresidenta.

En segundo lugar, está la irresistible ascensión de Michelle Obama cuya popularidad no ha hecho sino aumentar desde que dejara la Casa Blanca: en algunos lugares se ha desatado incluso una Michellemanía. Por eso, todos los ojos se han vuelto hacia ella como la mejor candidata del Partido Demócrata para las elecciones de 2024.

Mientras suenan los tambores de guerra de que Donald Trump se presentará de nuevo, Monica Crowley, antigua portavoz del Departamento del Tesoro, declaraba el pasado mes de febrero al periódico británico The Guardian que “si [los demócratas] postularan a Michelle Obama” para la presidencia en 2024, “eso nos pondría en una posición muy difícil” porque es una candidata que es completamente plausible, muy popular “e inmune a las críticas”.

El currículo político de Michelle Obama, sin embargo, no puede igualarse al de Hillary Clinton, que se convirtió en una figura dominante del Partido Demócrata, por haber sido senadora, Secretaria de Estado y dos veces candidata presidencial.

Pero Michelle Obama ha sabido labrarse, tanto durante sus años en la Casa Blanca, como después, una reputación indómita y su deseo de volcarse en causas como concienciar sobre la pobreza, la importancia de la educación, la nutrición, la actividad física y la alimentación saludable.

A diferencia de Melania, cuya relación con la moda era más convencional, Michelle Obama apoyó siempre a los diseñadores estadounidenses que procedían de minorías o familias inmigrantes. Además, mezclaba prendas low cost con marcas de lujo. Considerada un icono fashion por no traicionar su muy particular estilo, puso de moda los vestidos y tops sin mangas, que duplicaron sus ventas.

Apareció tres veces en la portada de la revista VOGUE y, en una entrevista a la revista, ya al final del mandato de su marido, aseguró: "Podría haberme pasado ocho años sin hacer nada y, de algún modo, habría estado bien. Podría haberme centrado en las flores. En la decoración. Podría haberme centrado en el entretenimiento. Porque cualquier primera dama, por derecho, tiene la opción de definir su rol. No hay una autoridad legislativa; no has sido elegida por los votantes. Y eso es un gran regalo de libertad ".

Llega la Michellemanía

En 2018, Michelle presentó su autobiografía, Becoming, que en español se titula Mi historia y que (a pesar de los rumores de haber sido escrita por un ghost writer) se convirtió en un fenómeno literario que pulverizó récords de ventas: hasta la fecha, ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

El 12 de Febrero de 2018 presentó su retrato, para la National Portrait Gallery de Washington, pintado por Amy Sherald, junto al de su marido, obra de Kehinde Wiley.

Ambos bastante atípicos si los comparamos con los de anteriores presidentes y primeras damas.

Barack y Michelle Obama, presentando sus retratos para la National Portrait Gallery.

En el suyo, Michelle llevaba un vestido de la diseñadora estadounidense Michelle Smith para la marca Milly (de la colección Primavera 2017), cuyos estampados recordaban a los que se usan para hacer quilts o colchas de artesanía. “El vestido también deja ver sus brazos, lo que creo que es innovador y muy moderno para un retrato de la Primera Dama”. Agrega, “su retrato la representa a la perfección: su inteligencia, modernidad, confianza, sensualidad y amabilidad. Es un retrato muy abierto, honesto y hermoso de ella”.

Durante el proceso, en el que la diseñadora trabajó tanto con la ex primera dama como con sus estilista de cabecera, le hizo a aquella una petición importante: “¡Espero que se postule para presidente! Le rogué que lo hiciera en una nota escrita a mano”.

Dos años después, cuatro millones de personas han hecho cola, pacientemente, para ver los retratos de los Obama. Barack Obama aparece sentado, como Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy y George W. Bush en los suyos pero en el de Barak Obama hay símbolos florales que nos cuentan su biografía, como el crisantemo de Chicago, el jazmín de Hawái, lirios africanos de Kenya y rosas.

El de Michelle hubo incluso que cambiarlo de sitio debido a la cantidad de gente que se agolpaba a su alrededor. Desde junio 2021, los cuadros están de gira por distintas pinacotecas del país, han pasado por el el High Art Museum de Atlanta, Museum of Fine Arts de Houston, el Young Museum de San Francisco (del 18 de Junio al 14 de Agosto) y el Museum of Fine Arts de Boston (del 3 de Septiembre al 30 de Octubre).

Merchandising con la imagen del retrato de Michelle Obama.

En 2019, Michelle inició la gira promocional del libro y se desencadenó la Michellemanía en todos las ciudades y países que visitó: incluyendo llenar estadios y aparecer por sorpresa en los Premios Grammy 2020 para recoger el suyo a Mejor Álbum de Palabra Hablada, compartiendo escenario con Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Jennifer Lopez.

Como afirmaba en The Guardian Lissa Muscatine, copropietaria de la librería Politics and Prose en Washington y exredactora de discursos de Hillary Clinton: Michelle Obama “es una estrella de rock en este punto. Ahora es una celebridad política”.

Según los críticos, a diferencia de otras autobiografías, la de Michelle Obama es más franca y reveladora: en ella confiesa haber tenido un aborto espontáneo y dificultades para quedarse embarazada, por lo que recurrió a la fecundación in vitro para concebir a sus dos hijas. Y cuenta también sin tapujos que ella y Barack Obama asistieron a terapia de pareja.

Barack Obama contempla el retrato de su esposa.

La anterior Primera Dama no solo se ha dedicado a promocionar su libro: ha asistido a numerosos eventos de la Fundación Obama y promovido iniciativas para incentivar el voto entre las minorías y para impedir iniciativas legislativas que dificultarían el derecho al voto de las personas más vulnerables.

Además, a través de su iniciativa Let Girls Learn, defiende el derecho a la educación de las niñas y adolescentes y se centra en fomentar un entorno propicio para su formación, incluso en zonas de conflicto o en crisis. En España, la Fundación UCJC y EL ESPAÑOL han colaborado con dicho proyecto creado e impulsado por Michelle Obama.

En 2020 Netflix estrenó el documental Becoming, en el que se mostraba la gira promocional para la presentación de su libro, los encuentros solidarios de Michelle durante esos viajes y Malia y Sasha Obama concedían su primera entrevista pública.

En 2022 Netflix acaba de estrenar The First Lady, una serie sobre tres de las primeras damas de Estados Unidos Eleanor Roosevelt (a la que da vida la actriz Gillian Anderson), Betty Ford (a la que interpreta Michelle Pfeiffer) y Michelle Obama (a quien encarna Viola Davis).

The first lady, la serie que Netflix acaba de estrenar sobre tres primeras damas.

Cuando, en 2014, se realizó una encuesta para determinar quién había sido la primera dama más influyente y querida de la historia de Estados Unidos, la ganadora fue Eleanor Roosevelt. Detrás de ella aparecían en la lista, en segundo lugar, Abigail Adams (esposa del que fuera segundo presidente del país, John Adams); en el tercero, la más desconocida del grupo, Dolley Madison (esposa del también poco conocido James Madison).

En cuarto lugar aparece, por fin, Jackie Kennedy, probablemente una de las más populares y famosas primeras damas del mundo. Ella y JFK formaban una de las parejas presidencias más irresistibles de cuantas llegaron a la Casa Blanca.

Y, en quinto lugar, aparecía Michelle Obama, la mujer del 44º presidente de Estados Unidos y la primera dama afroamericana en la historia de ese país, de quien los encuestados valoraban su capacidad "de ser ella misma".

Esa autenticidad que, sin embargo, no veían en Hillary Clinton, relegada al sexto lugar. La mujer de Bill Clinton no pudo convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos ni tampoco en la primera FLOTUS que daría el salto al cargo de POTUS. Michelle Obama siguió con especial interés las elecciones presidenciales de 2016 pero no pudo ver a Hillary batir a Donald Trump. Quizás ella pudiera lograrlo ahora...

Sin embargo, Michelle Obama ha manifestado por activa y por pasiva su oposición a presentarse. En sus memorias escribió que “evolucionar es un proceso continuo”, por lo que, piensan sus más fervientes admiradores, podría ser que ella cambie de opinión y busque hacer historia como la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

barack Obama escucha a su esposa mientras esta habla de sus retratos.

El pasado viernes, tras conocerse la reciente decisión del tribunal supremo estadounidense de derogar el derecho al aborto en el país, Michell Obama emitía un comunicado en el que declabara sentirse “con el corazón roto por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos”.

“Estoy desconsolada porque ahora podemos estar destinadas a aprender las dolorosas lecciones de una época antes de que Roe vs. Wade se convirtiera en ley del país, una época en la que las mujeres corrían el riesgo de perder la vida al hacerse abortos ilegales.

Entonces el gobierno negó a las mujeres el control sobre sus funciones reproductivas, las obligó a seguir adelante con embarazos que no querían y luego las abandonó una vez que nacieron sus bebés.

Eso es lo que vivieron nuestras madres y abuelas y bisabuelas, y ahora aquí estamos de nuevo”.

“Esta horrible decisión tendrá consecuencias devastadoras y debe ser una llamada de atención, especialmente para los jóvenes que soportarán su carga. Sé que este no es el futuro que elegiste para tu generación, pero si te rindes ahora, heredarás un país que no se parece a ti ni a ninguno de los valores en los que crees”, dijo.



“Este momento es difícil, pero nuestra historia no termina aquí. Puede parecer que no podemos hacer mucho en este momento, pero podemos. Y debemos hacerlo. Nuestros corazones pueden estar rotos hoy, pero mañana, tenemos que levantarnos y encontrar el coraje para seguir trabajando para crear la América más justa que todos merecemos. Nos queda mucho por lo que luchar, por lo que unirnos, por lo que hablar, y sé que podemos hacer esto juntos”.

A unos meses de las importantísimas elecciones de mitad de mandato y un año después de que el presidente Joe Biden llegara a la administración, los demócratas se enfrentan a una cuesta arriba para mantener el control de la Cámara y el Senado. Y muchos expertos opinan que, tal como están las cosas, es difícil imaginar que Biden gane un segundo mandato e identifican a Michelle Obama como la “candidata de emergencia para 2024”.

