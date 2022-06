¡Celebra el Orgullo con tu Barbie trans! Mattel lanza una muñeca inspirada en la actriz Laverne Cox

Mattel ha homenajeado a la actriz Laverne Cox en su cincuenta cumpleaños creando una Barbie que imita su imagen y se convierte en la primera inspirada en una mujer transexual.

La muñeca no solo es la forma que tiene la compañía de apoyar a la comunidad LGTB, también representa el duro trabajo de aceptación que Cox ha vivido.

"Ha sido un sueño hecho realidad trabajar de la mano de Barbie durante varios años para crear mi propia muñeca. No puedo esperar a que las fans encuentren mi muñeca en las estanterías y tengan la oportunidad de añadir a su colección una Barbie moldeada según una persona transgénero", manifestó Laverne Cox en una entrevista difundida por Mattel.

La actriz también contó que en su infancia no le dejaron tener esta muñeca, por lo que para ella es increíblemente significativo.

"Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar", subrayó la actriz. "Hay un niño que todavía vive dentro de mí, que está muy vivo y bien, que todavía sueña y que sueña en grande, que imagina un mundo diferente y mejor".

Así es su Barbie

Para representar a Laverne, Barbie ha abandonado la melena rubia, la piel blanca y los ojos azules. La muñeca es negra, con ojos marrones, de complexión musculosa y está disponible con dos vestidos: uno rojo y otro plateado.

De hecho, según adelantó Elle, para que se viera lo más parecida a ella, la actriz pidió que estuviera vestida lista para ir a una alfombra roja. En cuanto a su look de belleza, luce unas amplias ondas y un maquillaje espectacular del que destacan los smokey eyes.

Esta Barbie va empaquetada en una caja especial con la leyenda "Tribute" que incluye un soporte y un certificado de autenticidad. Además, se puede adquirir en tiendas físicas y vía online.

Se trata de la última apuesta de Mattel por la inclusión. La compañía, además de llevar años diseñando muñecas de distintos tamaños, colores y estilos, también ha querido mostrar otros tipos de diversidad. Por ello, también ofrecen mujeres con silla de ruedas o con audífonos, por ejemplo.

Laverne, una referente

En su web, Mattel ha destacado a Cox por ser una mujer transgénero, de color, que "utiliza su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir de forma más auténtica".

La actriz saltó a la fama con su participación en la serie Orange is the new black. Su estelar aparición la llevó a ser nominada a un Emmy y a la portada de la revista Time.

Poco tardó desde entonces en convertirse en referente dentro del colectivo LGBT. Relató en una entrevista con la prestigiosa revista las dificultades que tuvo de pequeña por su incapacidad para aceptarse y por el terrible acoso escolar que sufrió. De hecho, trató de quitarse la vida.

Aprovechó el momento para recordar que es una realidad que a día de hoy siguen viviendo muchas personas transexuales en Estados Unidos. Además, señaló que las tasas de desempleo entre el colectivo son el doble que la media nacional.

Por otra parte, aseguró la actriz que no representa a toda la comunidad, pero son muchos quienes creen que la fama que ha alcanzado gracias a su profesión cambie la percepción que tienen los estadounidenses sobre las personas transexuales.

El poder audiovisual

De hecho, la cultura tiene un importante poder transformador. Sin embargo, la representación trans siempre ha estado vinculada a estereotipos, según el último informe del Observatorio de la Diversidad Audiovisual.

En España, los personajes trans están infrarrepresentados. El documento recoge que de 1.301 personajes analizados en producciones en 2019, tan solo 4 eran transgénero.

Una cifra que no alcanza el 1%. Estos eran un hombre, Óscar en Las chicas del cable, y tres mujeres: Luna de Vis a Vis, Alba de La que se avecina e Inés en A pesar de todo. De todos los personajes, solo uno es interpretado por una persona trans.

Sin embargo, gracias a series como Veneno, en 2020, los datos mejoraron para la comunidad, con 16 personajes trans, 10 de ellos pertenecientes a la producción de los Javis. Dejar de ser invisibles es una de las muchas luchas que aún tiene la comunidad. En cualquier caso, la representación importa.

