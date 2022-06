Nace Kami, la primera 'influencer' virtual con síndrome de Down creada a partir de mujeres reales

Una mujer con síndrome de Down mirando la pantalla de una tablet.

La agencia de influencers virtuales The Diigitals ha incorporado a Kami al equipo, la primera modelo virtual con síndrome de Down.

Si bien los modelos digitales son personajes totalmente inventados, The Diigitals quería que Kami representara a personas reales con síndrome de Down. Por ello, se asociaron con el Instituto de Síndrome de Down (DSI). Buscaron garantizar una representación auténtica.

También se unió la agencia creativa Forsman & Bodenfors para crear a Kami, que apareció en Instagram con el perfil @itskamisworld.

Revolución digital

A pesar de vivir en una sociedad cada vez más global, el mundo digital aún no ha adoptado plenamente la diversidad. Es en este punto en el que los creadores de Kami vieron la oportunidad de revolucionar el espacio digital introduciendo a la primera influencer digital con síndrome de Down.

Y es que el papel de los influencers es cada vez más relevante para las empresas y la sociedad en general. Según una encuesta de la compañía Nielsen, el 92% de los consumidores aseguraron que confían más en un influencer que en un anuncio tradicional.

Según un estudio de Virtual Humans, ya existen más de 150 modelos virtuales en el mundo. Carmeron James Wilson, fundador de The Diigital y que fue fotógrafo del mundo de la moda, es consciente de que lo que los usuarios ven en Instagram no suele reflejar la realidad. ¿Cómo nace Kami? Más de cien mujeres de dieciséis países con síndrome de Down enviaron fotos y vídeos para el proyecto. Gracias a la inteligencia artificial, sus caras fueron compiladas en una única imagen. Diseñadores 3D usaron después su imagen como base para crear a Kami. Todo de Kami, su cara, su voz, su personalidad, tiene su fundamento en mujeres reales con síndrome de Down. El fundador de la compañía explicó cómo de importante fue este proceso único: "Realmente queríamos que el ADN de Kami representara todos los rostros y aspectos de estas mujeres y el programa nos lo permitió." Detrás de Kami Las influencers virtuales como Kami no son automáticas y tampoco funcionan con inteligencia artificial, por lo que los humanos deben escribir sus palabras y manejar sus redes socaieles. Virtual Humans pidió a Rachel Kennedy y Firrdaus Yusof de la agencia creativa Forsman & Bodenfors Singapore, que participaron en la creación de Kami, que les contaran más detalles sobre quién estaría detrás de Kami en redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @itskamisworld "Hay un panel de mujeres jóvenes con síndrome de Down que pueden planear el contenido de la página de Kami, trabajando junto al Instituto del Síndrome de Down (DSI), les llamamos Kami Contributors. Ellas están involucradas en decidir de qué debe hablar Kami, qué debe llevar y dónde debe ir", señalaron. El equipo de Virtual Humans también preguntó a Kami cómo se proponía usar la plataforma. Su respuesta se generó a partir de una colección de entrevistas de Kami Contributors: “Si veo a más personas con síndrome de Down en las redes sociales, ¡me hará feliz! ¡Quiero ser un influencer para poder decirle a la gente de todo el mundo que nos conozca mejor y nos acepte! Quiero crear algo inspirador. Si la gente aceptara más, cambiaría nuestras vidas”. Influencer de la inclusión Kami nace con un objetivo: promover que las comunidades y marcas con visión de futuro cambien el espacio digital para que se sea más inclusivo. ["No dejo que sientan pena por mí": la lucha de la influencer Anabel por visibilizar la discapacidad] La directora de Relaciones Públicas, Estrategia y Comunicación de Forsman & Bodenfors Singapur, Deborah Abraham, considera que sería interesante ver a las compañías de juego o firmas de moda digitales trabajar con Kami en distintas campañas. Conectada con el DSI, Kami es una influencer virtual que hará promociones para marcas de moda y maquillaje, entre otras. Se busca que a través de estas ayude a dar visibilidad a las personas con síndrome de Down y eduque a sus seguidores en redes sociales. Por otra parte, la revista Glossy entrevistó a Leanne Elliot Young, cofundadora del Instituto de Moda Digital, un grupo enfocado a llevar diversidad e inclusión al metaverso. Elliot Young espera que el progreso sea rápido. En su opinión, los influencer virtuales son vitales para el mundo de la moda, ya que pueden construir un nuevo futuro teniendo en cuenta la inclusión y una representación más justa. "El metaverso podría establecer un nuevo estándar para la representación, la autoexpresión y la inclusión, y las personas influyentes virtuales pueden, en última instancia, subir al escenario como modelos a seguir", concluyó.

