Así es Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down que hace historia en Victoria's Secret

Fichaje histórico el que acaba de llevar a cabo la empresa estadounidense de lencería Victoria's Secret. La firma ha contratado a la primera modelo con síndrome de Down, la puertorriqueña Sofía Jirau (25 años).

La joven ha hecho historia en la marca de ropa interior femenina, tal y como anunció ella misma este pasado lunes 14 de febrero desde su cuenta de Instagram.

"Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. ¿Por fin les puedo contar mi gran secreto? ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria's Secret!", ha posteado Jirau, orgullosa de alcanzar finalmente ese objetivo.

"Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a @victoriassecret por ver en mí una modelo #SinLímites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!", ha añadido, pletórica, Sofía.

Hasta la fecha, la maniquí había conseguido desfilar en el evento local San Juan Moda in Puerto Rico, pero este fichaje supone un ascenso potencial en su carrera. "Por dentro y por fuera no hay límites, Alavett", ha publicado recientemente Jirau en Instagram.

Además, en 2020 consiguió el objetivo de desfilar en la New York Fashion Week, la reconocida pasarela de la ciudad estadounidense. En marzo de 2019, Jirau lanzó, de la mano de la organización INprende, su proyecto empresarial con el que aspiraba, y lo logró, conquistar grandes escenarios en el mundo de la moda.

Jirau acompaña su alianza con Victoria's Secret en Instagram posando en una fotografía en blanco y negro con un sujetador de la marca de ropa interior. El anuncio de la puertorriqueña en las redes sociales ha recibido el apoyo de sus seguidores con miles de "me gusta" por lo conseguido por la joven, que es además empresaria.

Sofía forma parte de la nueva campaña de inclusión Love Cloud Collection, que comparte con modelos como Hailey Bieber (25) y Taylor Hill (25). El lanzamiento de Love Cloud Collection está previsto para el próximo 17 de febrero.

Sofía Jirau siempre tuvo el sueño de ser modelo. "De pequeña decía que cuando fuera grande quería ser modelo. Me gusta modelar, ser yo misma, estar frente a una cámara y ser yo misma", aseguró hace un tiempo en una entrevista. Su familia siempre ha sido su mayor apoyo: "Mi familia es lo más importante y gracias a ellos puedo lograr mis sueños. Ellos me tratan igual que a mis hermanos, no me trataron diferente por tener síndrome Down. ¡Yo los amo!".

Su sueño de modelo lo ha construido con el férreo apoyo de sus padres, Mimi González y Frankie Jirau, sus hermanos y su familia. "Ella desde chiquita tuvo colegio porque íbamos a varias terapias todos los días. A los dos años entró a la escuelita de la fundación, refiriéndose a la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, hasta los 5 años que iniciamos el proceso de buscar un colegio regular donde la incorporaran porque no es que me negara. Me gustó que estuviera integrada. Tuve la suerte de encontrar colegios que le permitieran integrarse, así fue hasta que se graduó a los 19 años", explicó hace un tiempo su progenitora.

Sofía tiene un día a día muy completo y ajetreado. Así lo explicó en una entrevista: "Yo me levanto en la mañana y rápido me tomo mi cafecito, desayuno, y luego me preparo para ir a trabajar en INprende, donde soy embajadora de Experiencias. Después por la tarde voy al gym a hacer ejercicios. También, voy a las entrevistas y tomó clases de pasarela".

Además, según rezan sus redes, Sofía está enamorada. Así lo demostró el 14 de junio de 2021, cuando posó con su pareja, Chris, y posteó: "Día espectacular con mi novio. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo".

