El triatlón, un deporte cada vez con más mujeres: "Es igualitario y hay grandes referentes"

Nadar, montar en bici y correr son formas estupendas de hacer ejercicio y mantenerse saludable. Cuando esas tres prácticas se unen se convierten en el triatlón, un deporte cada vez más popular en nuestro país. Y es que, según Statista, de 2010 a 2019 el número de personas apuntadas en la Federación Española de Triatlón subió de 15.000 a más de 32.000. Y, por supuesto, también aumentó la presencia de mujeres triatletas, que ya representa más del 30% del total.

Uno de los motivos que apunta José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, sobre el interés de las deportistas por el triatlón es que "afortunadamente este deporte nace desde la igualdad".

"Desde el minuto uno hay el mismo premio y el mismo reconocimiento. Desde que se inicia en la década de los 80 hasta ahora hemos tenido en el ADN una cosa muy importante: la inclusión en el deporte, incluso del paralímpico. Eso ha hecho que las mujeres lo hayan visto como un espacio de igualdad desde el minuto uno", comenta a MagasIN.

También hay igualdad en la conocida competición de Ironman, una de las pruebas deportivas más duras con 3,86 km de natación en mar abierto, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie. "La competición sigue rigiéndose por cómo empezó: mismo esfuerzo, mismo reconocimiento económico, mismo reconocimiento social dentro del mundo del triatlón y Ironman".

No obstante, a falta de una competición que se llame 'Ironwoman', Hidalgo admite que "igual hay que empezar a pensar también en las palabras, que yo creo que son importantes".

Imagen de archivo de Miriam Casillas, Ainhoa Murua y Carolina Routier tras conseguir la clasificación para los JJOO. Getty Images / E. E.

Las referentes españolas

Ese "ADN igualitario" del que habla Hidalgo, se refleja también en las altas esferas de la Federación, ya que el 60% de los miembros del Comité de Dirección son mujeres. También a nivel de deportistas profesionales, donde las más jóvenes tienen multitud de referentes: desde Ana Burgos a Ainhoa Murua, Maribel Blanco o Pilar Hidalgo, que fue la primera olímpica.

"Actualmente, tenemos a mujeres que están liderando y tienen un gran reconocimiento como Miriam Casillas, que fue oro olímpico, Ana Godoy, Sara Pérez Sala, o la triatleta paralímpica Susana Rodríguez. Son mujeres que en este momento están luchando y que son el referente en nuestro deporte. También está viniendo una generación muy importante de chicas jóvenes, júnior y Sub23, y dentro de muy poco vamos a escuchar hablar de ellas", recalca Hidalgo.

Paula García y Susana Rodríguez. CPE

Cómo empezar

El presidente de la Federación anima a todo el mundo a practicar triatlón y para quienes quieran iniciarse, pero no saben cómo, recomienda acudir a clubs y escuelas de triatlón, donde podrán resolver todas sus dudas. Para él la clave es disfrutar de este deporte que, en sus palabras, es "muy completo y divertido".

"Te permite trabajar en varias habilidades deportivas y un desarrollo muy armónico. Esa combinación de la natación, con la bicicleta, con la carrera, hace que el deporte sea compensatorio en lo que respecta al desgaste muscular".

Y continúa: "Independientemente de que seas deportista de élite o seas un aficionado, al final estás practicando tres deportes que son complementarios". Esto también lo hace más divertido porque, por ejemplo, yo que venía de atletismo, pues no era todos los días el ponerme las zapatillas y salir a correr. Si me apetece más nadar, me voy a nadar, o si prefiero salir con la bici, pues salgo".

"Además, aunque es un deporte individual, el triatleta es un ser social. Por ejemplo, suele salir en grupeta de ciclismo y con grupos de amigos, y la mayoría suele nadar en clubs de triatlón. Entonces, se socializa mucho", añade.

Este ambiente de equipo que viven los triatletas, comenta Hidalgo, hace que se convierta en "un deporte muy atractivo que genera recursos de pertenencia". "Yo lo que veo es que crecemos porque la gente se siente orgullosa de ser triatleta", concluye.

