Laura Ojea, periodista de El Español, entre las TOP 50 Mujeres Referentes del Sector Energético español

Buenas noticias para la redacción de EL ESPAÑOL-Invertia. La periodista especializada en energía, Laura Ojea, ha sido reconocida como una de las 50 mujeres referentes del sector energético español. Así lo reconoce el libro Las mujeres en distintos sectores de actividad, promovido por We Are We Add y publicado por Ediciones Universidad de Navarra.

Se trata de un trabajo realizado por Silvia Carrascal Domínguez y Laura Fernández Castro, que han incorporado a Laura Ojea como la única periodista presente en el listado de mujeres referentes dentro del sector energético. En él hay nombres como el de Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, Carmen Becerril, presidenta de OMIE y AEMENER, Beatriz Corredor, presidenta de REE, Natalia Fabra, head energy en EcoLAB y profesora de la Universidad de Carlos III, Cani Fernández, presidenta de la CNMC, y María Luisa Huidrobo, directora general de Energía VM.

También Blanca Losada, presidenta de Fortia Energía, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, Loreto Ordóñez, CEO en ENGIE España, Eva Pagán, directora general de Negocio Internacional en REE, Carlota Pi Amorós, presidenta de Holaluz, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Paula Román Del Río, directora general de Fenie Energía.

La lista añade también a María Romera, directora de AEMENER, Rosa María Sanz, ex ejecutiva de Naturgy y Consejera, Marina Serrano, presidenta de AELEC, Paloma Sevilla, directora general de AELEC, Rocío Sicre, directora general de EDPR España, Eugenia Sillero, secretaria general de GASNAM, y Mavi Zingoni, Executive Director de Repsol y presidenta de ENERCLUB.

El listado completo:

1.- Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía

2.- Cristina Álvarez, Logistic Lead de Exolum

3.- Anne de Ariño, de la Fundación Repsol

4.- Teresa Baquedano, ex directora general de política energética y minas

5.- Susana Bañares, Head Of Studies Department de REE

6.- Carmen Becerril, presidenta de OMIE y AEMENER

7.- Silvia Bruno, directora ejecutiva de ELEWIT

8.- Alicia Carrasco, especialista en Mercados y Política Energética de Olivo Energy

9.- Charo Cepero, consejera en Total

10.- Beatriz Corredor, presidenta de REE

11.- Ana Cortés, directora general Nuclear de Naturgy

12.- Yolanda Cuéllar, directora de Operación de OMIE

13.- María Domínguez, colíder del Foro De Energía Eje&Con y directora de Equimodal

14.- Cristina Fabre directora de auditoría interna compliance y riesgos de Cepsa

15.- Natalia Fabra Head Energy Ecolab y profesora de la Universidad Carlos III

16.- Esmeralda Cuevas directora de competitividad en Tecnatom

17.- Cani Fernández, presidenta de la CNMC

18.- Paula García, co líder del Foro Eje&Con y Head of Sales de Siemens Gamesa.

19.- Ana Gálvez, lider mentoring AEMENER y ex directora de Tecnatom

20.- María Luisa Huidrobo, directora general de Energya VM

21.- Olivia Infantes, head of new products of ENGIE

22.- Mercedes Jul, Head of product Management & Strategy de Hitachi ABB

23.- María Junco, Analysis and Developer Director Enagas

24.- Natalia Latorre, presidenta de Shell España

25.- Belén Linares, Innovation Director de Acciona Energía

26.- Alejandra López, directora de Operación Comercial de la Red Riesgo

27.- Eva López de Sebastián, líder

28.- Blanca Losada, presidenta de Fortia Energía

29.- Marta Margarit, secretaria general de Sedigas

30.- Nohemí Morales, directora de Carbón de Naturgy

31.- Rosa Nieto, directora de Gestión de Activos de Enagas

32.- Laura Ojea, redactora de Energía en Invertia/El Español

33.- María Olea, de Energía sin Fronteras EsF

34.- Loreto Ordóñez, CEO en ENGIE Spain

35.- Eva Pagán, directora general de Negocio Internacional de REE

36.- Ana Peris, ex directora de Desarrollo de Renovables de Naturgy

37.- Mónica Puente, head of electrical distribution de UFD-Naturgy

38.- Carlota Pi Amorós, presidenta de Holaluz

39.- Rocío Prieto, directora de Gas en la CNMC

40.- Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

41.- Paula Román Del Río, directora general de Fenie Energía

42.- María Romera, directora de AEMENER

43.- Rosa María Sanz, ex ejecutiva de Naturgy y consejera

44.- Marina Serrano, presidenta de AELEC

45.- Paloma Sevilla, directora general de AELEC

46.- Rocío Sicre, directora general de EDPR España

47.- Susana toril, directora de Personas y Bienestar de Enagas

48.- Eugenia Sillero, secretaria general de GASNAM

49.- Beatriz von Munthe, co líder del Foro EJE&COn y ex subdirectora de Naturgy

50.- Mavi Zingoni, executive director de Repsol y presidenta de Enerclub

Este libro recoge la evolución de la presencia de las mujeres en diferentes sectores de actividad desde una visión interdisciplinar y con base en informes, artículos de divulgación científica y buenas prácticas. Su objetivo es analizar la igualdad en el ámbito laboral que debe abordarse desde los datos, imprescindibles para un diagnóstico preciso de la realidad, que debería ser el punto de partida para un debate riguroso sobre propuestas y medidas a tomar.

