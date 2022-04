El embarazo no deseado: consecuencia de una salud sexual precaria para las mujeres, según la ONU

"Cerca de la mitad de todos los embarazos, que suman 121 millones cada año en todo el mundo, no son deseados". Así lo ha revelado el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en su último informe titulado Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales, y que ha puesto de manifiesto "un fracasado en el respeto de los derechos de las mujeres".

Según UNFPA, estos embarazos no deseados pueden producirse por una multitud de causas: desde mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos a la imposibilidad de tomar sus propias decisiones sobre su salud y derechos reproductivos. Así, son muchas las que sufren abusos y agresiones sexuales: un 23% afirma no poder negarse a mantener relaciones.

En lo relativo a la anticoncepción, la UNFPA asegura que "a escala mundial, cerca de 257 millones de mujeres que no quieren quedarse embarazadas no utilizan métodos contraceptivos seguros y modernos" y concretamente 172 millones no usan ninguno.

Las razones que esgrimen las encuestadas son: miedo a experimentar efectos secundarios (26%); actividad sexual poco frecuente o inexistente (24%); oposición al uso de métodos anticonceptivos (23%); o estar amamantando o en el periodo de posparto y no estar menstruando (20%).

Embarazo no deseado en España

Algunos de estos argumentos son los que sostienen también las mujeres españolas. En nuestro país, según desprende la Encuesta de Anticoncepción en España, llevada a cabo por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, el 23% de las mujeres está en riesgo de tener un embarazo no deseado, lo que supone el 6,2% de la población general.

Más de 1.500 mujeres de entre 15 a 49 años respondieron a las preguntas y, tal y como recoge Europa Press, se mostró que las mujeres en riesgo de embarazo no deseado "no utilizan ningún método anticonceptivo". ¿Los motivos?: problemas de salud, efectos secundarios, el hecho de que no les resulten cómodos o que les sienten mal, que el varón no quiera, su ideología y el precio.

Qué hacer ante un embarazo no deseado

Los expertos insisten en la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos, no sólo para evitar un embarazo no deseado, sino también para prevenir la posibilidad de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. No obstante, ante un accidente en España hay diferentes recursos para tomar una decisión sobre continuar o no con el embarazo.

Para informarse correctamente sobre las opciones disponibles, en España están los Centros de Planificación Familiar. Estos centros son gratuitos, no se pide la tarjeta de la seguridad social y es completamente anónimo. Además, disponen de servicios ginecológicos y de asesoramiento para mujeres y hombres.

Por otro lado, en caso de sospechar de un embarazo, en cualquier farmacia se puede comprar un test de embarazo. Asimismo, existe la píldora del día después, un anticonceptivo de urgencia "que se utiliza para disminuir el riesgo de embarazo después de haber tenido una relación sexual con penetración sin protección".

Tal y como recuerda el Ministerio de Igualdad, "no se debe utilizar como método anticonceptivo habitual" y solo debe usarse en situaciones de urgencia.

Por otro lado, en España pueden abortar las mujeres a partir de los 16 años y durante las primeras 14 semanas de gestación. Los servicios públicos de salud pueden informar y proporcionar este servicio.

Finalmente, para quienes decidan continuar con su embarazo, también pueden acudir a los Centros de Planificación Familiar y a los servicios sociales, donde les informarán sobre ayudas y recursos para afrontar esta situación inesperada.

