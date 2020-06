El fatal efecto en el embarazo que tiene haber tomado tranquilizantes

Las mujeres que usan una clase de tranquilizantes llamados benzodiacepinas antes de quedar embarazadas tienen un mayor riesgo de embarazos ectópicos, según un estudio sobre casi 1,7 millones de mujeres que publica 'Human Reproduction', una de las principales revistas de medicina reproductiva del mundo.

La investigación encontró que el riesgo de un embarazo ectópico, donde el embrión comienza a desarrollarse fuera del útero, generalmente en una trompa de Falopio, fue 50% más alto en mujeres que habían completado una receta de benzodiacepinas en los 90 días anteriores a la concepción. Los embarazos ectópicos ocurren en uno o dos por ciento de los embarazos cada año y son una emergencia de salud grave para las mujeres. Son responsables del 6-13% de las muertes relacionadas con el embarazo. También pueden provocar complicaciones graves e infertilidad.



Aunque se sabe que las infecciones pélvicas, el uso de tecnología reproductiva, los dispositivos intrauterinos, el tabaquismo y el aumento de la edad son factores de riesgo para embarazos ectópicos, aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen un embarazo ectópico no tienen un factor de riesgo conocido. La doctora Elizabeth Wall-Wieler, investigadora postdoctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que dirigió la investigación, señala que



"La mayoría de los estudios que estudian el uso de medicamentos como las benzodiacepinas en el embarazo se centran en el efecto sobre el niño. A mí me interesa el impacto que tienen estos medicamentos en la salud de la mujer, y descubrí que aunque el uso de medicamentos específicos en torno a la concepción podría estar afectando al sistema reproductivo, no había ninguna investigación sobre el uso de medicamentos psicotrópicos en el riesgo de un embarazo ectópico. Ello a pesar de que se ha comprobado que el uso de benzodiacepinas en el embarazo está asociado con el aborto espontáneo, resultados adversos del nacimiento y el desarrollo del niño".

La doctora Wall-Wieler y sus colegas analizaron datos de reclamaciones de seguros de salud de Estados Unidos sobre 1.665.446 embarazos en mujeres de entre 15 y 44 años entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2015. De estos, el uno por ciento de las mujeres completaron al menos dos recetas de benzodiazepinas por un total de suministro mínimo de diez días en los 90 días anteriores a la concepción.

Un total de 30.046 (2%) embarazos fueron ectópicos y 17.990 (1%) fueron para mujeres que tenían una prescripción de benzodiacepinas antes de la concepción. "Esto se traduce en 80 embarazos ectópicos de más por cada 10.000 embarazos entre las mujeres expuestas a la benzodiazepina en comparación con aquellas que no estuvieron expuestas a la benzodiacepina antes de la concepción", explica la doctora Wall-Wieler.



Para verificar si el uso de benzodiacepinas o la afección médica que se está tratando puede estar involucrado en el riesgo de embarazo ectópico, los investigadores realizaron dos análisis separados en mujeres diagnosticadas con ansiedad o insomnio.



"Para cada uno de estos análisis, vimos que la asociación no era tan fuerte como la que se observa en el grupo en su conjunto. Esto podría significar que la afección subyacente también podría ser un factor de riesgo para embarazos ectópicos o que hay otros factores que las mujeres con ansiedad o insomnio comparten que también son factores de riesgo potenciales para el embarazo ectópico", añade.