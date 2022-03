La autora de la viñeta retirada en Baleares que puso a los jueces como machistas: "Es censura"

"Lo veo un hecho completamente desmedido y desproporcionado. Me parece un despropósito. La retirada en sí implicaba es un acto de prepotencia patriarcal porque es censura, es directamente censura". Con estas palabras califica la artista Diana Raznovich, la retirada de su viñeta tras las críticas de numerosos jueces e incluso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La ilustración mencionada muestra a una mujer con claros signos de violencia física, ante un juez que le dice: "¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!".

Se encontraba colocada en la estación intermodal de Palma de Mallorca, el intercambiador más importante de la isla y formaba parte de una exposición sobre micromachismos, instalada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La campaña está sufragada por el Instituto Balear de la Mujer y la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern del archipiélago, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

⚖️ Los tribunales dictaron el año pasado 54.318 sentencias en casos de #ViolenciaDeGénero, de las que el 75,62 % fueron condenatorias.



Denunciar es el modo de que ningún acto de #ViolenciaMachista pueda quedar impune. — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) March 30, 2022

La imagen se hizo viral en las redes sociales y esta semana las principales asociaciones de la carrera judicial publicaron un comunicado conjunto en el que reprochaban al Ministerio de Igualdad los "tópicos", "estereotipos" y la "imagen trasnochada" de la misma.

"Desde el respeto más absoluto que merece la libertad de expresión y artística de su autora, la Junta considera que el mensaje de la citada ilustración se aleja de la realidad que se vive día a día en los juzgados de violencia sobre la mujer y supone la banalización del esfuerzo que el conjunto de los operadores jurídicos y de otros colaboradores de la Justicia", dijo el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares en un comunicado.

Por su parte, el CGPJ también la criticó afirmando que el cartel es "injusto" con los jueces.

"La viñeta se refiere a casos particulares de sexismo en el Poder Judicial y no a todos los jueces en su conjunto" Diana Raznovich, autora de la viñeta

Además de presentar una "imagen falsa e injusta, que se contrapone con el acreditado compromiso de la carrera judicial en la lucha contra la violencia de género", este tipo de campañas "minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", expresó el organismo.

Al mismo tiempo, recordó que los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestran que "el 82,6% de las víctimas mortales de violencia machista en 2020 no habían presentado una denuncia".

"No todos los jueces son iguales"

Ante este aluvión de críticas, la viñeta fue finalmente retirada. Asimismo, el Instituto Balear de la Mujer pidió disculpas "a las personas que hayan podido sentirse ofendidas".

Sin embargo, la autora, Diana Raznovich, ya ha pedido que se restituya y ha mostrado su rechazo a la decisión de quitarla. "No entiendo por qué han tenido esta reacción, esta ofensa general y que no corresponde a la realidad de una viñeta", ha declarado a MagasIN. "La viñeta se refiere a casos particulares de sexismo en el Poder Judicial y no a todos los jueces en su conjunto", ha aclarado.

Pregunta: ¿Busca criticar el sistema judicial en sí y el propio proceso de denuncia, o sólo a algunos jueces? Respuesta: La denuncia no es sencilla porque la mujer se pone en riesgo con su maltratador. Luego, necesita una recepción humana y ágil de su denuncia. Si aparecen empleados o gente que desconfía de su denuncia, la cosa se complica más. Y luego bueno, yo no digo que todos los jueces sean iguales, pero hay casos puntuales en los que además no les creen. Entonces todo eso suma para que sea dificultoso denunciar. No es una cosa sencilla.

Arte feminista

Diana Raznovich (Buenos Aires, 1945) lleva años centrando su trabajo en la lucha contra el machismo. La escritora y dramaturga argentina llegó a España en 1976, huyendo de la dictadura militar de su país y, según informa el Diario de Mallorca, fue alumna de Jorge Luis Borges.

Ha escrito multitud de obras teatrales y en los últimos años ha publicado varios libros de "humor gráfico" con un enfoque feminista: Sopa de lunares (Hotel Papel, 2008), Mujeres pluscuamperfectas (Hotel Papel, 2010) y Divinas y Chamuscadas (Hotel Papel, 2011). "Ahora estoy por publicar el cuarto libro de humor. También he trabajado de forma permanente en el diario Clarín de Buenos Aires, con una viñeta diaria en la contraportada", afirma.

Los primeros años los pasó en Madrid, pero desde hace dos décadas vive en Alicante. En esa provincia también ha trabajado con instituciones públicas. "Llevo una cantidad impresionante de exposiciones sobre violencia y lenguaje no discriminatorio que han girado por toda España", expone.

"Me decepcionó que los organizadores la hayan retirado y hayan pedido disculpas por mi viñeta. En mi nombre no hablan"

Así, actualmente cuenta con otras dos campañas contra la violencia de género en la Comunidad Valenciana. "Una se llama Manual de instrucciones para mujeres maltratadas y es una serie de viñetas que está circulando en los autobuses de Elche. A través de ellas se dan todas las instrucciones como teléfonos y todos los recursos de los que dispone una mujer para denunciar", explica.

El proyecto se realizó a través de la Subdelegación del Gobierno de Alicante y antes estuvo en el Aeropuerto de Alicante. "El vídeo está subtitulado en 12 idiomas porque como hay muchos turistas e inmigrantes, para que lo puedan comprender".

La otra exposición está en Castellón y consiste en "grandes paneles de dos metros ubicados en la plaza del Ayuntamiento".

"No tengo que pedir disculpas"

Además, recalca que la misma que se encuentra actualmente en Baleares estuvo previamente en el Palacio de las Artes de Valencia. Por eso considera que la polémica sobre su viñeta es "muy tardía" y llega "muy a destiempo". "Pasó por todos estos lugares y no hubo ninguna cosa de estas de indignación de todos los jueces frente a un hecho humorístico".

"No me ha sorprendido mucho porque los jueces mucho humor no tienen. Lo que me ha sorprendido es que a partir de su reacción manden quitarla. Eso también me decepcionó, que los organizadores la hayan retirado y hayan pedido disculpas por mi viñeta. No sé por qué piden disculpas, yo no tengo ninguna disculpa que pedir. En mi nombre no están hablando", sostiene.

Pero mientras que las instituciones judiciales y organizaciones han pedido explicaciones al Ministerio de Igualdad por publicar esta imagen en la que aparece su logotipo, Raznovich destaca que también ha contado con mucho apoyo.

"He recibido solidaridad tanto de la prensa como de distintas organizaciones feministas, de mujeres, de juristas y de gente que me escribe. La verdad es que con tanto apoyo ahora estoy muy reconfortada".

Aunque, concluye, "todavía me parece que falta que se reponga la viñeta. Para mí, el quitarla ha sido un error tremendo".

Sigue los temas que te interesan