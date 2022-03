Antonia San Juan, la actriz que decidió no quedarse en el olvido: "Yo soy lo que he querido ser"

"El teatro es mi sueldo fijo. El teatro es mi vida, mi marido. La televisión y el cine aparecen y desaparecen", asegura Antonia San Juan, la actriz española que actúa en la nueva obra La Gran Depresión (2022) dirigida por Félix Sabroso en el Teatro Rialto. En la entrevista, la artista recomienda acudir a ver esta comedia aunque como dice "no quiere destriparla demasiado" para todos aquellos que estén pensando asistir al teatro.

Con una trayectoria que despega con su actuación en la película dirigida por Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre (1999), Antonia San Juan afirma que todavía le queda mucho que dar con proyectos que no puede desvelar. La experiencia que su recorrido le ha proporcionado le permite trabajar con un enfoque más profundo, y a la vez, mucho más sincero.

Su proyecto más actual, la comedia en la que actúa junto a Nuria Roca, aborda la historia de dos amigas que se reencuentran tras ocho años de separación. En este lapso de tiempo, las protagonistas han vivido una vida totalmente diferente. Ahora, se vuelven a ver en un período de mayor madurez.

¿Qué es lo que hace especial ese reencuentro?

El reencuentro ocurre entre dos amigas que después de ocho años no se hablan y ahora, una llama a la otra porque tiene un problema. Es un reencuentro donde pasa de todo, se saca de todo. Se quieren, pero a la vez también hay muchos reproches por todo lo que ha pasado. Hay una que es la fea y otra que es la guapa. La fea siempre ha querido imitar la guapa, pero ahora la fea ahora se siente necesitada por la guapa y se cree importante.

¿Y cuáles son entonces los temas centrales que se abordan en ese reencuentro, en esa conversación?

La amistad con todo lo que implica. La amistad, los reproches, el cariño, el afecto, todo lo que significa la amistad. Te peleas con tu amiga pero vuelves con ella o no vuelves.

¿Podríamos decir que ese reencuentro de dos amigas que, aunque fueran inseparables, se separaron, refleja lo que pasa en la realidad?

Creer que no te vas a separar de una amiga es como pensar que tu pareja se va a juntar siempre contigo. O como pensar que tú solamente vas a tener sexo con tu pareja. O como pensar que tu madre no va a morir. Es una idealización y una locura pensar que algo es para siempre. Nada es para siempre. Nada. Todo termina.

¿Y cómo es trabajar con Nuria Roca?

Perfecto, yo con Nuria tengo una buenísima relación y yo siempre he dicho que, hasta ahora, es la mejor compañera que he tenido. He tenido muy buenas compañeras y compañeros, pero Nuria es la mejor compañera que he tenido hasta el día de hoy. Sin despreciar a las demás. Hay cosas que no tienen una explicación. Es como el amor, se da o no se da.

¿Entonces, para ti qué es lo más importante a la hora de trabajar con tus compañeros?

Que sean buenas personas. Lo más importante ahora en mi vida es encontrarme con buenas personas porque yo no doy guerra ni doy lata. Soy muy fácil para trabajar, solo pido bondad. Por muy buena actriz que tú seas, si eres retorcida o eres insoportable, prefiero dejarlo, no tengo ahora ese interés. Con la edad tengo otras aspiraciones.

José Verdugo

A lo largo de toda tu carrera, has trabajado con una dedicación especial para el teatro, ¿qué es lo que te ha aportado el teatro que quizás no lo haya hecho la televisión o el cine?

Yo hice La que se avecina (2007) cuando tenía 49 años. Ahora en mayo cumplo 61, con lo cual hace mucho, y después hice justo cuando salí de La que se avecina, hará como 8 años, la primera temporada de otra serie que se llamaba Gym Tony (2014). Luego ya no me han vuelto a llamar para hacer televisión. Cine hacía que no hacía como once años, después de hacer La caja (2007). Fue cuando me llamaron para hacer El hoyo (2019). Ahora si tengo más continuidad, he hecho cosas que no las puedo comentar, pero sí he tenido un poco más de continuidad. Lo que pasa es que yo nunca espero ni he esperado a que me llamen.

"El cine se alimenta sobre todo de juventud y de ideas"

¿Entonces, vas a volver a las pantallas?

Yo nunca me fui. A ver, sí he hecho cosas que he rodado, películas que se han estrenado tímidamente o ahora están esperando poderlas estrenar como 75 días, o El fantasma de la sauna y otras películas que todavía no han salido. He rodado también otra película que se llamaba Istmo (2020) en Italia. He rodado otra película en Bulgaria, otra película también que se estrenó el otro día en Jaén. Pero a ver, el cine se alimenta sobre todo de juventud y de ideas. Todos los jóvenes son huérfanos. Casi ninguno tiene madre ni padre. Todos son pandillas en las que los lazos familiares no existen, con lo cual también las de mi generación, en ese sentido, trabajamos muy duro. Mira, yo te resumo todo en que a mí me va muy bien.

Desde hace 22 años tienes tu propia productora, ¿tomaste la decisión de abrirla por alejarte un poco de los estereotipos que se le atribuyen a una actriz o era quizás por darle tu propio enfoque a los proyectos?

Yo abrí mi productora verdaderamente porque la pareja que tenía en ese momento me dijo "vamos a abrir una productora". Yo no sabía en realidad qué finalidad tenía una productora y luego se la encontré, pero la abrí también porque me di cuenta de que no me ofrecían trabajar. Es decir, no es que inmediatamente después que yo empezara a hacer cine o trabajar con Almodóvar me hubiera llovido los contratos y las pruebas, ni los castings. Sencillamente fue una manera de no quedarme en el olvido, de asegurarme un sueldo fijo.

¿Se podía decir entonces que es la autoexigencia o la pasión lo que te hace seguir trabajando?

Esta profesión es vocacional, no una exigencia. Yo no he hecho otra cosa que actuar y lo único que he hecho ha sido dedicarme a esto. No he hecho esto y aparte una carrera para tenerla como asidero en caso de que esto no hubiera funcionado. Nunca tuve ese pensamiento, ni en mi casa tampoco me dijeron "estudia una carrera por si lo otro te va mal". Claro que no lo hubiera permitido tampoco. Yo soy lo que he querido ser.

José Verdugo

¿Y cómo definirías entonces tu trayectoria?

Pues la definiría con una frase que es "sin esperar, pero siempre entusiasmada y confiada". Sin esperar me refiero, sin esperar de una manera pasiva, no que no espere nada. Me refiero a que yo no estoy sentada en mi casa, yo estoy generando con mi escritura y los proyectos, pero no estoy pendiente de que el teléfono suene. Pero no es que no espere nada de la vida, es más, le ofrezco yo a la vida.

"Una también es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha trabajado para ser lo que no quería ser"

En Todo sobre mi madre, el personaje de Agrado realiza un monólogo en el que habla de la autenticidad y cómo una mujer sueña que va a ser, ¿tú lo has cumplido, has ido en la dirección que tú pensabas o ha cambiado todo completamente?

El monólogo dice que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y yo digo que una también es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha trabajado para ser lo que no quería ser. De todas maneras, de lo que yo me imagine a lo que soy hay mucho. Si yo me imaginé a un seis, he conseguido un nueve. Me he superado más de lo que yo esperaba y no ha sido fácil, pero no ha sido fácil para nadie.

Actualmente, ¿las actrices reciben más presiones que los actores a la hora de trabajar? ¿Cómo está la realidad actual?

Yo ya no estoy por ponerme a ser ni abanderada de ninguna causa, ni tengo pretensiones de tal. Mi espectáculo anterior se llamaba Mi lucha (2016), hasta que me di cuenta de que yo lo único que tengo que hacer es trabajar. Hay un doble pensamiento. Por un lado, estamos diciendo que hay maltrato, que hay machismo. Pero, hay otra parte que contribuye a ese machismo. Debemos pensar qué contribuye a que continúe el machismo, hay que preguntarse que qué es lo que contribuye, si contribuye a la lectura que leemos, si contribuye la música que escuchamos... que contribuye porque algo pasa, algo pasa porque el machismo sigue.

El pasado 8 de marzo estuviste actuando con tu monólogo Mi hija Mari en el que se aborda las trabas que el feminismo se está encontrando en el camino, ¿vamos en la dirección correcta?

Hay gente que dice "yo quiero ser optimista", tú puedes ser lo que tú quieras, pero la realidad es la realidad. Si tú quieres ser optimista, pues eres un optimista. Yo hasta el día de hoy, la única libertad que creo que una mujer puede tener es su trabajo. Entonces si tú trabajas, eres libre. Lo que tiene que hacer una mujer es jamás, bajo ningún concepto, permitir que un hombre la mantenga ni con hijos, ni sin hijos, ni con nada.

José Verdugo

¿Qué opinas de que este año haya habido dos manifestaciones en varias ciudades de España por el 8-M?

Bueno, la iglesia vive dividida todo el rato. A todo le llega un momento donde hay una división, hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra diferente. Lo hemos visto en la política, lo hemos visto en el PP, unos que van por un lado y otros por otro. Todo está dividido.

Y para terminar, en tiempos de guerra como el que estamos viviendo, ¿qué es lo que puede aportar la cultura?

La cultura debería aportar pensamiento libre, la cultura no debería aportar superstición, no debería aportar religión, la cultura no debería aportar dogma.

