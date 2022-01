Evangeline Lilly (Marvel) fue a una manifestación antivacunas para "apoyar la soberanía corporal"

La actriz Evangeline Lilly, conocida por interpretar a Kate en la serie Lost y por su participación en películas de Marvel como Ant-Man y Avengers: Endgame, ha anunciado que asistió a una manifestación en contra de las medidas de vacunación contra la Covid-19. Tal y como ha compartido la propia actriz en Instagram, acudió a una protesta este jueves en Washington DC para "apoyar la soberanía corporal".

Lilly se unió al "convoy pacífico a través del país" que están realizando decenas de camioneros canadienses en contra de las normas de vacunación de su país. Dicho acto se volvió aún más polémico tras las palabras de Robert F. Kennedy Jr. que, según informó The Week, comparó las medidas de vacunación con el Holocausto y sugirió que las personas no vacunadas están peor que Ana Frank.

"Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse nada en el cuerpo, en contra de su voluntad, bajo la amenaza de: ataque violento, arresto o detención sin juicio, pérdida de empleo, persona sin hogar, inanición, pérdida de educación, alienación de los seres queridos, excomunión de la sociedad... Bajo cualquier amenaza", ha escrito Evangeline Lilly en Instagram. "Esta no es la manera. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor".

La actriz, de origen canadiense, ha añadido que entiende "que el mundo tenga miedo", pero "no creo que responder al miedo con la fuerza solucione nuestros problemas". "Estaba a favor del aborto antes de la Covid y todavía estoy a favor del aborto hoy", ha subrayado.

"Todo por una gripe"

Esta no es la primera vez que Lilly se posiciona claramente contra las vacunas. En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, afirmó que el coronavirus era solo "una gripe respiratoria" y se rebeló contra las cuarentenas. "Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones. Con amor y respeto", expresó en las redes sociales.

"En este momento estamos demasiado cerca de la Ley Marcial (estado de guerra) para mi comodidad. Todo por una gripe respiratoria. Es desconcertante", añadió. Sus comentarios fueron muy criticados y más tarde se disculpó por asegurando que fueron "desdeñosos" y "arrogantes".

Entre las estrellas de Marvel, Letitia Wright también se ha posicionado como antivacunas. En diciembre de 2020 compartió un vídeo al respecto y la tormenta generada en Twitter llevó a la actriz de Black Panther a abandonar la red social. Su negativa a vacunarse incluso retrasó el rodaje de Black Panther 2. En este sentido, el pasado octubre, un informe desveló que continuaba defendiendo las ideas antivacunas en el set. Aunque Wright lo negó y calificó el documento como "completamente falso", todavía no ha dicho si está vacunada.

