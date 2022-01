LEAP, el programa internacional que forma a las mujeres para que sean líderes en sostenibilidad

“Inmediatamente me interesé en este programa, en cuanto supe de él”, explica con entusiasmo Camille Bonenfant, CEO de la empresa francesa Storengy (ENGIE), “por el enfoque en el desarrollo sostenible, por su dimensión internacional… y por el hecho de que las participantes fueran solo mujeres”. Bonenfant es una defensora de la sostenibilidad en su puesto desde hace años, pero también es una de las participantes de este innovador programa de liderazgo sólo para mujeres: supo del proyecto LEAP de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a través del departamento de Recursos Humanos de su empresa, y desde ese mismo día quiso formar parte.

Para Bonenfant, la conversación a menudo se centra en temas abstractos cuando en realidad lo que ocurre es que “en todos los sectores, específicamente en la industria, ya están en juego múltiples objetivos, y en ocasiones contradictorios: cambio climático, educación, inclusión, innovación, etc.”. En relación con los ODS, guía moral de la época actual, para ella un buen liderazgo tiene que ser capaz de “juntar fuerzas, embarcar equipos y mostrar la visión que permita a todos hacer un esfuerzo adicional en todas las dimensiones del desarrollo sostenible”. Este programa prepara a mujeres como ella, de altísimo nivel empresarial, para que puedan enfrentarse a estos retos y, en paralelo, crear una red.

Como da a conocer WBCSD, el informe Better Business, Better World, publicado por la Comisión de Empresas y Desarrollo Sostenible en enero de 2017, demostraba ya que la igualdad de género es una cuestión de valor empresarial, no solo una cuestión de justicia social: se ha calculado que lograr la paridad de género desbloquearía entre 12 y 28 billones de dólares para 2030. Sin embargo, las mujeres todavía están subrepresentadas en las primeras posiciones de muchas empresas.

“El papel de liderazgo de las mujeres es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las empresas”, explica Peter Bakker, presidente y director ejecutivo de WBCSD, que habla de las mujeres directivas como agentes de cambio. “Diversos estudios muestran claramente una correlación entre las empresas con una mayor proporción de mujeres en los altos cargos de toma de decisiones y la entrega de mejores resultados económicos para esa empresa, así como un mayor enfoque en los temas sociales y ambientales”.

De su participación en este programa, Camille Bonenfant recuerda que las mujeres que conoció “eran realmente agradables, inteligentes y diversas. Aprecié especialmente los grupos de trabajo organizados y la calidad de la facultad”. En este encuentro, relata que descubrió “que teníamos mucho en común en la disrupción que enfrentan nuestros negocios a pesar de los diferentes sectores y geografías en los que nos encontrábamos”.

Todo sobre LEAP

Como explica a ENCLAVE ODS Gabriela Uriarte, la directora del programa, el World Business Council for Sustainable Development es una organización internacional privada de más de 200 empresas líderes, con sede en Ginebra, creada hace más de un cuarto de siglo “con un fin más que necesario, tratar de hacer que las empresas sean más sostenibles sin dejar de ser competitivas, teniendo un impacto positivo para sus accionistas, para el planeta y para la sociedad”. Se trata de una organización de ámbito privado, en la que las empresas que forman parte “comparten sus estrategias de sostenibilidad y aprenden unas de otras, ofreciéndose herramientas y soluciones para intentar ser mejores”.

Uriarte, que anteriormente trabajó en organizaciones empresariales a nivel nacional (CEOE y CEPYME) y europeo (BusinessEurope), y que ha sido elegida durante dos años consecutivos Mujer Top 100 Líder de España, es la responsable de este proyecto bajo las siglas LEAP. “Es un programa orientado al cambio. Necesitamos un cambio urgente en el modo de hacer y enfocar las cosas. La Covid-19 ha cuestionado el sistema que teníamos hasta ahora y el mundo empresarial entra en territorio desconocido. Este proyecto prepara para liderar lo que viene ahora”.

LEAP es un programa formativo internacional, de un año de duración, dirigido a empresas y enfocado en la Mujer y la Sostenibilidad. “Dos conceptos que van muy unidos”, en palabras de Uriarte. Esta formación comprende una serie de actividades y estancias en las mejores universidades del mundo: comienza con un programa intensivo de Dirección General en ESADE (España), al que le sigue una formación en Sostenibilidad en Yale (EEUU), incluyendo sesiones en la sede de Naciones Unidas, donde sus expertos comparten su visión sobre los ODS.

Finaliza con una semana en la Asamblea General de WBCSD (Japón), en la que los dirigentes de las empresas líderes exponen sus estrategias más recientes en aras de la Sostenibilidad. En paralelo, las participantes pasan por un proceso de coaching y otro de mentorización cruzada, siendo tutorizadas durante seis meses por los CEO de las grandes empresas participantes, que actúan como mentores.

Participantes de LEAP en la sede de ESADE, para realizar parte de la formación.

¿Cuál es el funcionamiento de las candidaturas? Son las empresas las que proponen a sus directivas, que han de ser mujeres en posiciones de responsabilidad, con más de 15 años de experiencia profesional y con un perfil muy concreto de agente de cambio. Por otra parte, los mentores o mentoras, también son presentados por esas empresas y son sus más altos ejecutivos, presidentes, CEO, directores generales, etc. “Es un auténtico privilegio contar con la generosidad de estas personas, dirigentes del mundo empresarial a nivel global, que durante seis meses ayudarán a las directivas con sus planes de desarrollo profesional”, señala Uriarte.

Iniciativas para nuevos desafíos

Para Uriarte, el mundo se enfrenta ahora a tres grandes desafíos: “emergencia climática, destrucción de la naturaleza y crecientes desigualdades sociales. Nosotros estamos convencidos de que las empresas deben liderar el cambio para afrontarlos. El objetivo es que para el año 2050, con nueve mil millones de personas, se pueda vivir dignamente en cualquier parte del planeta. Por eso lanzamos el programa LEAP en 2020. Es crucial dar solución a esos tres problemas, apoyándonos especialmente en las mujeres directivas de las empresas”.

Como analiza Loreta Calero, otra de las participantes –actualmente la CEO de Crowe España-, lo que ocurre a menudo con los programas de Alta Dirección es que hacen coincidir a profesionales que en cierta medida son similares entre sí, y de lo que se trata es de “extrapolar sus experiencias a tu caso y aplicarlas”. En el caso de LEAP, y de ahí lo novedoso, “es que te muestra que hay realidades empresariales y profesionales muy distintas a las tuyas, te abre los ojos y gracias a eso comienzas a apreciar cosas que hasta entonces pasaban desapercibidas. El impacto como profesional se multiplica exponencialmente, ya que aprendes a observar desde distintos ángulos, a ver más allá de lo evidente, algo muy relevante en la toma de decisiones de cualquier profesional”.

Coincidiendo con el inicio del programa, en su firma, Crowe Advisory, “se lazó la división de Proyectos De Impacto, desde la que se impulsan iniciativas cuyo impacto positivo trasciende al ámbito de la empresa en concreto y beneficia al entorno”. Desde allí, por ejemplo, desarrollan Em2Acción, una iniciativa pionera enfocada en mejorar la Salud Mental en las empresas y en la que están involucradas empresas referentes tanto españolas como internacionales (Endesa, ING, IKEA, Repsol, Mahou…), “trabajando para que las empresas consideren la salud mental entre sus prioridades e impulsando la prevención proactiva de las patologías mentales en sus organizaciones”.

En la opinión de Calero, “se requieren líderes distintos para gestionar situaciones distintas, muchas de ellas incluso desconocidas”. Para ella, existen dos ejes en los que todo líder actual debería enfocarse para decidir el “qué” y el “cómo” de su liderazgo: de un lado la tecnología, “por su efecto transformador y por la velocidad a la que los cambios ocurren, que influye en la estrategia empresarial”. Por otro, “todo lo asociado al mundo en el que que vivimos y el impacto que sobre este tiene todo aquello que hacemos. El tener conciencia de que todas nuestras actuaciones impactan en el entorno, la vuelta al humanismo, instituciones más justas y responsables, la ética, la sostenibilidad tanto en la producción como en el consumo. Todo ello muy presente para los líderes actuales e íntimamente ligado con los ODS”.

La mentorización

Peter Oosterveer, CEO de Arcadis NV, y uno de los mentores de LEAP, explica a ENCLAVE ODS desde Ámsterdam que cuando le contactaron no dudó en participar, porque él mismo se había beneficiado enormemente de programas de mentoría durante su carrera. “He sido mentor y continúo guiando a personas, soy un gran fan. Así que para mí no fue demasiado difícil ofrecer mi participación, y más aún porque se me daba la oportunidad de ser mentor de una ejecutiva, lo cual es aún más relevante en el entorno empresarial actual, en el que lamentablemente todavía hay mucha desigualdad de género”, explica.

De todas y cada una de las relaciones de tutoría que ha tenido afirma haber aprendido algo, “en particular cuando hablamos de 'tutoría mutua' (también conocida como tutoría inversa). El verdadero impacto para mí (normalmente como mentor) es primero, que puedo 'retribuir' de algún modo a otros que, con suerte, se beneficiarán de mis consejos; que da la oportunidad para relaciones duraderas (por ejemplo, sigo siendo mentor de personas que conocí mientras trabajaba en mi empresa anterior, que dejé hace casi 5 años). Personalmente, a menudo te sirve para recordar que todavía queda mucho por hacer para crear entornos de trabajo diversos e inclusivos, es decir, para no dar nada por sentado. En particular, si una relación se basa en la 'tutoría mutua', puede y me ha dado muy buenos feedbacks sobre, por ejemplo, cómo se recibe mi comunicación y dónde tengo oportunidades de mejora”.

Oosterveer está particularmente orgulloso del hecho de que sigue asesorando a personas a las que solía asesorar cuando trabajaba para empresas anteriores y que han pedido continuar con esta relación de mentor. “Una cosa difícil es decir 'no' cuando se me pide que sea mentor. Experimenté una situación así hace unos seis meses cuando alguien que todavía trabaja para la empresa que dejé hace casi cinco años me pidió que fuera su mentor. Como ya asesoraba a varias personas, le dije que lamentablemente no podía dedicar el tiempo necesario a la relación para hacer justicia a la solicitud y que no creía que fuera una buena idea comprometer una relación tan importante. En cambio, le ofrecí una llamada de una hora y media, en lugar de una relación a largo plazo, que aceptó con gusto”.

Uriarte, directora del programa, explica cómo LEAP “ha competido en el tiempo durante los últimos años con la Covid-19”. Más que poner en cuestión el planteamiento de la iniciativa, “ha reafirmado la certeza de que las circunstancias planetarias complicadas requieren de mujeres como las que forma este programa para dar el máximo de sí mismas”. Justamente estos días, el programa más puntero del mundo para formar a directivas en sostenibilidad se prepara para su tercera edición, “hemos abierto el plazo para las candidaturas, cuyo grupo está a punto de cerrarse…”, recuerda.

