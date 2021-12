Un estudio explica por qué hay más mujeres sin hogar que hombres: precariedad y violencia machista

La llegada de las bajas temperaturas incrementa las dificultades que afrontan a diario las personas sin hogar. Un reciente estudio de la organización benéfica británica Shelter, que ayuda a las personas que viven en la calle y no tienen una casa donde refugiarse ha querido poner el foco en los casos de las mujeres obteniendo datos alarmantes.

Según este estudio, llamado “Fobbed off”, las mujeres tienen más probabilidades de verse afectadas por la falta de hogar que los hombres, y las madres solteras son las más afectadas, con barreras que les impiden el apoyo adicional para sus familias.

Este informe de la organización benéfica demostraba que el 60% de los adultos sin hogar en alojamientos temporales son mujeres, a pesar de que representan el 51% de la población general en Reino Unido.

Aumento de casos

En los últimos 10 años, el número de mujeres sin hogar en alojamientos temporales casi se ha duplicado. Shelter explica que en 2011, 40,030 mujeres vivían en alojamientos temporales, pero estos datos han aumentado en un 88% hasta los 75,410 en 2021.

Una encuesta realizada por YouGov y encargada por la organización benéfica encontró que las mujeres tienen un 36% más de probabilidades que los hombres de estar en la calle o tener problemas con los pagos de la vivienda. Además, las madres solteras enfrentan los problemas más fuertes, y una de cada tres lucha "constantemente" por mantener un techo sobre sus cabezas.

Las cifras muestran que el 69% de las mujeres que alquilan una vivienda de forma privada se preocupan de no poder pagar un lugar "decente" en el que vivir si su relación se rompe. Aquí, la dependencia económica desempeña un papel esencial para su supervivencia, a lo que suma la falta de oportunidades que aumenta por su situación.

Precariedad

Durante la investigación del estudio, se entrevistó a 34 mujeres y una persona no binaria que se encontraban sin hogar o que vivían en viviendas precarias en Birmingham, Bristol y Sheffield, y los hallazgos clave revelaron que el abuso doméstico es la tercera causa más común de falta de hogar, algo que habían sufrido un tercio de los entrevistados.

La investigación también encontró que las madres solteras enfrentaron barreras adicionales para el apoyo, que algunas no buscaron por temor a ser separadas de sus hijos."Puse cara de valiente por los niños, pero no podemos vivir en un piso temporal para siempre. Esta será la cuarta Navidad que pasamos sin hogar; todos los años digo que nos habremos ido el próximo, pero todavía estamos aquí. El alojamiento temporal no parece muy temporal cuando ha pasado tanto tiempo. Siento que nos han olvidado", afirma una de las mujeres entrevistadas en el estudio.

Polly Neate, directora ejecutiva de Shelter, afirma que las mujeres son las más afectadas por la escalada de la crisis de la vivienda y "se les está fallando en todo momento". Y añadía: "Ninguna madre debería tener que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler. Ninguna mujer debería tener que quedarse con su abusador o enfrentarse a las calles. Es espantoso que las mujeres estén siendo engañadas por profesionales que se supone que deben ayudarlas, y no es de extrañar que se sientan asustadas y solas. (...) Para las mujeres que sienten que no hay a dónde acudir, Shelter está aquí", concluía.

