Festival de Cine por Mujeres: 14 directoras españolas compiten por el premio a mejor película

El IV Festival de Cine por Mujeres aterriza en la Sala Berlanga de Madrid para proyectar las películas que forman parte de la sección "Competición de autoras españolas", una forma de dar espacio a estas joyas del cine español que demuestran la gran valía y la necesidad de una mirada diversa en la gran pantalla. ¿Cuántas películas dirigidas por mujeres encontramos en la cartelera? El número de proyectos cinematográficos liderados por figuras femeninas es cada vez mayor, pero su expansión y distribución sigue siendo escasa e insuficiente.

Durante las jornadas se proyectarán 14 largometrajes producidos entre 2019 y 2021 que competirán por el Premio a la Mejor Película Española. Un reconocimiento que aporta 3.000€ en descuentos de alquiler de equipos cinematográficos por cortesía de RC Service, y que será decidido por los críticos de la Asociación Premios Blogos de Oro María Cabal, Daniel Farriol y Susana Cabeza. Una oportunidad maravillosa para conocer algunas de las cintas dirigidas por mujeres más destacadas del momento, y que acercan al espectador a sus protagonistas ya que en muchos de estos pases se contará con la presencia de las directoras, que presentarán sus películas y debatirán con el público al finalizar la proyección.

La sección se inaugurará este jueves 28 octubre con el pase fuera de competición del largometraje de Ana Mariscal, El camino, que ha sido recientemente restaurado y proyectado en el Festival de Cannes. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes que será presentada por la codirectora del festival, acompañada de David García, hijo de la directora de la película, y Fernando Zamácola, director de la Fundación Miguel Delibes.

Mirada femenina

Alguna de las películas más destacadas que se podrán disfrutar en este ciclo son Ama (2021), de Júlia de Paz Solvas, que c uenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la mitificada maternidad, y que ha sido premiada en Málaga con el Premio Feroz Puerta Oscura 2021; Nora (2020) de Lara Izaguirre, que nos invita a un viaje por la costa del País Vasco y que será presentada por la propia directora; o el documental Once Upon a Place (2021) de Cèlia Novis, que narra la desconocida historia de la emigración española a EEUU por medio de las “confesiones” del edificio de "La Nacional", que con 150 años en Nueva York nos cuenta su propia vida como un cuento.

También se podrán ver dos documentales que han tenido una gran repercusión en los últimos festivales y premios. Uno de ellos es la impactante Nación (2020) de la española Margarita Ledo. Un documental en el que conocemos a las resentada por la directora el sábado 30. Ese mismo día se podrá ver otra obra maestra: el documental The return, life after ISIS (El retorno: la vida después del ISIS) de Alba Sotorra, s eleccionada en los festivales de Cleveland, Seattle, Jerusalem, SXSW, Zurich, HRWFF NYC, Doxa, Hot Docs y Salónica. enérgicas y carismáticas mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa (Pontevedra). La película construye el relato de la lucha inconclusa de las mujeres por sus derechos laborales, y será Las niñas de Pilar Palomero, que se alzó con el p remio a Mejor Película en los Goya, los Forqué y Biznaga de Oro en Málaga o el documental La cigüeña de Burgos (2021) de Joana Conill, que va sobre la h ija de un anarquista condenado por terrorismo y afiliado al partido comunista durante su encarcelamiento, donde la directora investiga quién era su padre y porqué no le contó su vida también tienen cabida en este festival. Noticias relacionadas Pepa Blanes: "Es imposible ignorar si un autor comete un delito aunque sigamos viendo sus películas"

Pepa Blanes: "Es imposible ignorar si un autor comete un delito aunque sigamos viendo sus películas" Carmen, la ibicenca con 8 Emmys y un Oscar: "Dirigir como mujer me permite conectar de forma más humana" Cartel oficial del festival Cine por Mujeres Sala Berlanga Joyas españolas Otras películas son La isla de las mentiras (2020) de Paula Cons, Crónica de una tormenta (2020) de Mariana Barassi o Entre perro y lobo (2020) de Irene Gutiérrez, entre otras muchas producciones y coproducciones filmadas por directoras que demuestran que sí hay cabida para sus trabajos y que merecen un lugar mucho más visible en la industria. Algunas de ellas, como Maixabel (2021) de Iciar Bollaín sí forman parte de la cartelera de los cines españoles, pero otras solo pueden verse en cines independientes o especializados en cine de autor, algo que dificulta el acceso a estos proyectos dirigidos por mujeres, como La mami de Laura Herrero Garvín, que une México y España en un documental sobre un cabaret de Ciudad de México, donde las mujeres bailan y beben con los hombres que se lo pueden permitir y que refleja la situación de estas mujeres marginadas.

