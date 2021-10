Muere Geli Albaladejo, la actriz que 'descubrió' a las mujeres guardias civiles en 'Manolito Gafotas'

Pocas escenas hay más míticas dentro del cine español que la protagonizada por Geli Albadalejo y la escritora Elvira Lindo (que se marcaba un cameo) como dos guardias civiles en la película Manolito Gafotas, en 1999. No solo enamoró esta imagen al público por la simpatía del dúo, sino porque era la primera vez que se veía a una pareja de guardia civiles mujeres en la televisión.

Aunque esta participación de Geli Albadalejo fue muy destacada en su papel de la carismática agente Benítez, la actriz y directora de casting ha formado parte de otros muchos proyectos en cine, teatro y televisión. Es por eso por lo que tras su fallecimiento a causa de un cáncer que padecía desde 2014, toda la industria ha llorado su pérdida.

Aunque Geli Albadalejo comenzó a estudiar Geografía en la Universidad de Murcia, pronto supo que su camino era uno muy distinto. Es entonces cuando decide trasladarse a Madrid para comenzar a hacer cine junto a Miguel Albadalejo. Su primer trabajo juntos fue la dirección en 1994 de un cortometraje llamado Sandre ciega, y que fue nominado al Goya.

Aunque su trabajo principal ha sido la dirección de casting también estuvo delante de las cámaras como actriz en algunas películas como la ya mencionada Manolito Gafotas (1999), Ataque verbal (2000), El cielo abierto (2001) o Rencor (2002).

La actriz Geli Albadalejo. GTRES

Un rostro inolvidable

También formó parte del mundo del teatro actuando en las producciones La señorita de Trévelez, dirigida por Tomás Gayo, El adefesio, de Nieves Gámez o La tía de Carlos de Julio Escalada. Es en los últimos años cuando decide compaginar sus pinitos como actriz con la dirección de casting, tanto en cine como en televisión.

En 2014, diagnosticaron a Albadalejo un cáncer de pulmón. Seis años después, en plena pandemia del COVID-19 sufrió una grave recaída, para dejarnos este pasado día 15 de octubre.

"Yo también quiero vivir aunque no tenga el coronavirus. He ido al hospital porque no me queda otro remedio, preferiría estar en mi casa tranquila. No he ido a molestar a nadie, he ido a curarme. Ir allí es como ir a la guerra, me han caído hostias por todas partes. He terminado llorando, con ataques de ansiedad y todavía tengo que volver esta semana... ¿qué hacemos el resto de pacientes, nos morimos?", denunciaba la actriz, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

La actriz y guionista quiso dar a conocer la complicada situación de los enfermos de cáncer durante la pandemia, para dar visibilidad a la escasez de medios en los hospitales españoles. Porque aunque era una situación difícil, Albadalejo luchó hasta el final y sin dejar de decirle al mundo todo lo que pensaba.