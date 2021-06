"Indignados": el colectivo trans denuncia el "vergonzoso" recorte en la Ley del PSOE

El descontento de la Federación Plataforma Trans, Euforia Familias Trans-Aliadas ante la Ley Trans presentada hoy por el PSOE es evidente. El resultado es que la norma, definitivamente, llega el 29-J a Moncloa, un día después de la fecha oficial del Orgullo, pero antes de casi todas las celebraciones convocadas en toda España.

Con un borrador que constaba de 30 páginas reducido, el resultado es una sensación agridulce. Por una parte, se celebra un paso gigantesco: el reconocimiento de la autodeterminación de género a partir de los 14 años. Pero por otra parte, preocupan esos menores dentro de la franja de edad de los 13 hacia abajo, al igual que los muchos colectivos que quedan fuera de protección y derechos.

Mar Cambrollé, presidenta de la a Federación Plataforma Trans, afirma a EL ESPAÑOL, que "no hacer bien una ley trans es un acto de violencia en sí mismo, es invisibilizar a un sujeto concreto que sufre unas discriminaciones estructurales y especificas, que deben abordarse en un marco especifico".

Una ley sin "concretar en políticas públicas para el fomento del empleo de las personas trans a pesar de la grave y extrema situación de exclusión laboral que viven estas, ausente también se encuentran o de manera muy genérica los aspectos referidos a educación, sanidad y la práctica del deporte en las personas trans, entre otras cuestiones", según denunciaban en un escrito la Federación.

"Entendemos las prisas apresuradas del partido socialista para querer paliar el que hayamos hecho público que más de 80 colectivos LGTBI han pedido a los organizadores que no se les invite, pero si ustedes tienen prisa háganlo bien", denuncia Mar Cambrollé.

Autoderteminación de género

Tal y como se comprometió Irene Montero, "la autodeterminación de género será ley". Y lo será a partir de este mismo martes 29 de junio, pero a partir de los 14 años. Un avance a celebrar pero que como comenta Cambrollé, "no puede eclipsar ni ocultar que esto no es una Ley Integral Trans, porque deja fuera a los menores desprotegidos".

La activista denuncia que ha habido un desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional. "Es una incongruencia en la exposición de motivos del texto, se hace mención a la sentencia del Tribunal Supremo del 2018 o la sentencia del Tribunal Constitucional del 2019 donde dice que es inconstitucional negarle a los menores el derecho al cambio de sexo y nombre en los DNI; y ahora en el articulado se quiere restringir este derecho a los menores. El Estado está haciendo algo grave en una ley, que es no respetar el poder judicial", recalca.

Un desacato podría perjudicar a las nuevas generaciones, ya que como afirma Mar, la "infancia es un periodo de tiempo muy corto pero que marca toda una vida".

Recortes que preocupan

"Expulsan a los márgenes a las personas trans migrantes y a las personas trans no binarias, por eso no es una ley integral", denuncia Cambrollé.

Para la Federación han saltado las alarmas y su indignación ante el borrador le has hecho alzar la voz para pedir "una ley que aborde políticas para fomentar el empleo, una ley que marque las líneas generales de cómo debe de ser la atención sanitaria, el ámbito educativo, la protección de las infancias y el reconocimiento jurídico de la identidad de las personas migrantes y no binarias, sin olvidar el deporte".

"También han descafeinado todo el tema de la exclusión laboral. No hay ningún compromiso y no se concretan políticas concretas que fomenten el empleo de las personas trans. El Estado ha sido incapaza de incrementar políticas activas en el fomento del empleo a las personas trans condenando durante un montón de años a vivir de la prostitución o el espectáculo, no queremos esto para las nuevas generaciones", recalca Cambrollé. Otro de los aspectos que preocupan al colectivo es la poca implicación en la ley de memoria histórica LGTBI. "Nos parece un despropósito. Es un fraude".

El PSOE vetado

La petición de más de 80 colectivos LGTBI de no invitar al PSOE al Orgullo por el veto de este a la tramitación de la Ley Trans en el Congreso y seguir bloqueando la misma en el Gobierno, "ha hecho precipitarse al PSOE queriendo imponer un texto de ley que no deja contento a nadie", según expresaban en el comunicado.

"Invito al Partido Socialista a que sea íntimamente europeo, a que respete los tratados que tiene en materia de derechos humanos. Mi impresión es que el PSOE lejos de la pose y de que no quieren soltar al colectivo LGTBI porque suponen cerca de 10 millones de votos, en el fondo no está comprometido ni se cree la igualdad del colectivo. y muchísimo menos el de las personas trans, que somos sistemáticamente violentadas por el Estado", denuncia Mar.