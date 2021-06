Alicia Gutiérrez: "A la gente no le importa mi salud, les molesta que esté gorda y ya"

Tiene solo 22 años, pero la modelo Alicia Gutiérrez (1999, Palma de Mallorca) tiene las cosas muy claras. La etiqueta de modelo curvy no le molesta sino que le empodera. Porque a veces, como ella dice, las etiquetas son necesarias para cambiar el mundo.

Comenzó su andadura frente a los flashes con la campaña de publicidad de Women’s Secret #MuyNosotras, que apostaba por los cuerpo reales y la diversidad. Ahora, unos años después, pone rumbo a Nueva York donde acaba de ser fichada por una de las agencia de modelos más punteras de la gran Manzana.

Tiene más de 36,8 mil seguidores en Instagram y aunque esa cifra va en aumento y las propuestas laborales no paran de llegar, ella no deja que el éxito la nuble de su objetivo: seguir la estela de otras modelos españolas como Lorena Durán, que es ya un referente a nivel internacional. Gutiérrez habla sin tapujos de lo bonito y lo oscuro que caracteriza a la "superficial y rígida" industria de la moda.

La modelo "curvy" Alicia Gutiérrez. DANNIEL ROJAS

¿Qué es ser una modelo curvy? ¿Te sientes cómoda con esta "etiqueta"?

Creo que las etiquetas son necesarias para dar visibilidad a cosas que son una realidad y que han estado durante mucho tiempo invisibilizadas. Hace unos años, ver a mujeres con curvas o de tallas grandes ocupando portadas, encabezando campañas o desfilando en pasarelas, era impensable. Me siento más cómoda que nunca con mi cuerpo y con lo que soy, y si catalogarme de curvy va a hacer que el cambio siga sucediendo y que cada vez haya más y más diversidad de cuerpos grandes y pequeños, gracias a etiquetas como estas, adelante.

¿Era el modelaje tu sueño desde pequeña?

Siempre he querido ser modelo, así que creo que no es algo que pasó por casualidad. Mi altura siempre fue mi hándicap. Mido 1,64 cm y eso todavía no lo aceptan en la mayoría de las agencias de modelos para empezar a trabajar.

Haber tenido la oportunidad de haber empezado con algo grande, con 7.000 personas en el casting y ser elegida entre tanta gente, me dio la suficiente confianza como para decir: "Vale, me voy a comer el mundo y solo acabo de empezar." Cuando no entras dentro de unos patrones te lo tienes que currar el triple.

La modelo Alicia Gutiérrez en backstage. Instagram

¿Qué es lo mejor y lo peor de este mundo?

Lo mejor sin duda es viajar y conocer gente nueva cada día y no caer en la rutina. En mi caso, estar en este mundo ha hecho que aumente la confianza en mí misma y me ha hecho ver mi cuerpo desde una perspectiva totalmente diferente y sana. Ahora solo veo belleza y no siento vergüenza por lo que veo o pueden ver los demás de mí. Si estoy trabajando con alguien es porque les gusto, ¿por qué tendría que sentirme insegura? La confianza que muestras ante los demás es el 99% del trabajo. Si tú piensas que eres la caña, entonces eres la caña. Tú creas tu propia realidad.

Por otro lado, lo peor es estar en constante movimiento de un sitio a otro y no poder hacer planes a largo plazo. Cuando te confirman un trabajo siempre suele ser de un día para otro. Y sin duda, algo con lo que coinciden la mayoría de las modelos es la soledad.

¿Te has encontrado algún obstáculo por el hecho de tener unas medidas determinadas al inicio de tu carrera?

Desde el principio hasta hoy. A pesar de todos los obstáculos, creo firmemente en lo que soy. Si no lo tuviese tan claro, con todos los "no" que he recibido a lo largo de estos tres años, sobre todo por mi altura, seguro que me hubiese rendido. Siempre ha sido como: "Eres guapísima, nos encanta tu rollo, pero eres muy bajita para nosotros".

Alicia Gutiérrez, la modelo "curvy" que lo peta en España. NOTON PHOTOGRAPHY

Gracias a modelos como Ashley Graham o Lorena Durán se están rompiendo estigmas en el mundo de la moda, ¿crees que es un cambio real o a veces se usa como una forma de lavar la imagen de una empresa o marca?

Gracias a modelos como ellas yo estoy haciendo lo que hago, y me he sentido inspirada por ver crecer y triunfar a mujeres tan rompedoras y que se salen de la "norma". Creo que cada vez el cambio está siendo más real. Claro que hay marcas que se aprovechan de ello para llamar la atención o incrementar ventas, simplemente porque ahora es lo que vende y lo que la gente ha estado ansiando durante mucho tiempo. Muchas veces hacen campaña con modelos de talla grande y luego te metes en sus web y solo tienen tallas de la S a la L. Entonces sigues sin poder comprar y sin verte representada. Hay de todo, pero creo que sí hay más concienciación.

¿Cuándo crees que habrá una auténtica diversidad en el mundo de la moda? ¿Qué hace falta para llegar a ello?

Con las redes sociales los cambios se dan de una manera muchísimo más rápida que hace años. Ahora toda diversidad es poca, y se puede ver a través de plataformas como Instagram, TikTok… Todavía hace falta muchísimo, pero la presión de todo tipo de gente de diferente etnia, talla, colectivo… por querer verse representada agilizará el proceso. Está en nuestras manos seguir apostando por la diversidad y por un mundo más justo, dónde todo el mundo pueda sentir que importa y que tiene cabida. Solo así evolucionaremos como sociedad y claro está, también en el mundo de la moda.

El feminismo está abarcando cada vez más sectores, ¿crees que en la moda está habiendo un cambio real?

La moda ha marcado un antes y un después en la historia del feminismo y esto es un hecho. Desde cuando se usaba el bañador a cuando las mujeres pudieron empezar a usar un bikini de dos piezas, por ejemplo. O firmas de moda que solo estaban dirigidas por hombres, y ahora más mujeres encabezan puestos directivos y emprenden nuevos proyectos en la industria, eso también es importante.

La lucha por la igualdad que predica el feminismo también se ve reflejada en la manera en la que vestimos, que para mí también es un reflejo de la sociedad. Según como avancemos, avanzará la moda con nosotras/os. Siempre se trata de mirar hacia adelante y de vestir como quieras. La moda es un tipo de expresión y de ser. La libertad que te da puedes interpretarla como quieras.

La modelo en la revista Sicky Magazine. SICKY MAGAZINE BY GABO BOZA

¿Crees que habrá un momento en el que se hable de ti u otras modelos que se salgan de las tallas estándar sin tener que hacer hincapié en ello?

Ojalá que sí. Y ojalá nunca hubiese tenido que ser necesario alzar la voz, porque no encajaba en los estándares de belleza establecidos.

¿Para que firmas te gustaría modelar o desfilar?

Tengo esto muy claro. Me gusta lo elegante, lo colorido, lo que me hace sentir sexy, lo extravagante, pero también lo clásico y convencional. Pero, mis preferencias son: Versace, Savage X Fenty, Jacquemus, Moschino, Mugler, Chanel, Fendi, Balenciaga, Rui Zhou y Alexander McQueen.

¿Qué le dirías a aquellos o aquellas que no piensen que mereces ser modelo por no tener la “altura impuesta”?

La actitud para mí es la que determina si vales o no vales para algo. Y en este caso, yo tengo toda la actitud del mundo y eso es lo que no me ha parado nunca. Ha llegado un punto en el que ni siquiera recuerdo que lo que me impide muchas veces trabajar, es el hecho de no medir 1,75 cm. Pero, yo siempre pienso que cuando no me seleccionan por mi altura, es porque le tienen miedo al éxito.

Alicia Gutiérrez en backstage. Instagram

¿Y a aquellas personas que quieran intentar ser modelos, pero no cumplan con las medidas estrictas de la industria?

Mucha gente me habla a través de Instagram para preguntarme sobre mis inicios, si les puedo dar algún consejo… Lo más importante es empezar, y no parar. Yo nunca tuve a nadie que me dijese qué camino seguir, simplemente sabía que no iba a parar hasta que los "no", se convirtiesen en un "sí", y así ha sido hasta ahora. El mayor consejo que puedo dar es no dejar de intentarlo nunca en los sitios que te han rechazado anteriormente. Tu estilo cambia, evoluciona y se transforma en algo mejor constantemente. Pero nada llega solo, hay que insistir. Relajarse y dar todo por sentado no es una opción, y pensar que no vales para ello, y encerrarse en esa idea, tampoco.

Si nadie intenta ser parte del cambio y mostrar que el resto están equivocados, entonces el cambio nunca sucederá. Si no hubiese modelos de talla grande que lo han petado como Ashley Graham, por ejemplo, no estarían representadas modelos de ese tipo, y ni siquiera yo estaría diciendo esto. La representación importa, y ser impulsora de un cambio que todavía no tiene su sitio en la industria como las modelos bajitas, también.

Ahora hay dos movimientos en redes sociales que crean polémica: uno a favor de las tallas grandes y de que eso también implica ser una persona sana, y los que afirman que una persona con talla grande no sigue un estilo de vida saludable. ¿Qué opinas sobre esto?

Realmente a la gente no le importa tu salud. Simplemente les molesta que estés gorda y ya. Y existe mucha ‘gordofobia’ tras ello. A la gente de constitución delgada nunca se les cuestiona su salud, porque físicamente se ven delgados. Pero, no necesariamente esa gente se cuida, hace deporte y come bien. Simplemente no engorda y ya está, pero no significa que esté más sano que una persona que está gorda.

Hay muchas historias detrás de cada persona y de cada cuerpo, y cada uno vive sus propias circunstancias y no creo que sea un tema que tomarse a la ligera. Hay más gente de la que se cree con trastornos alimenticios graves y nadie se preocupa por ello. Tanto gente delgada como gente gorda tienen que poder sentirse libres de ser quienes son, y de mostrarse como quieran sin que se les cuestione su salud. Parece que, si tu cuerpo es demasiado delgado o gordo, ya no tienes derecho a mostrarlo o simplemente ser feliz con ello a través de redes. Hay mucha gente infeliz que no puede soportar que yo por ejemplo esté feliz con el cuerpo que tengo.

Alicia Gutiérrez, la modelo española del momento. SICKY MAGAZINE BY GABO BOZA

¿Crees que continúa habiendo abusos de poder en el mundo de la moda?

Como desgraciadamente pasa en muchos otros sectores, sí. La gente que tiene poder se aprovecha tanto como para no pagar, como para abusar de sus clientes, modelos, trabajadores… Se conocen cientos de casos al respecto. Lo mejor es hablar y contar que sucede en la medida de lo posible. De esta manera, es cuando el cambio sucede y los que abusan de su poder, dejan de hacerlo.

¿En qué proyectos estás inmersa ahora mismo?

Llevo desde marzo de este año 2021 sin parar. Y ahora mismo siento que acabo de empezar en este mundo, trabajando con gente guay, en proyectos personales que me hacen mucha ilusión y currándomelo mucho. En abril firmé con Francina Models, una de las agencias con la que ansiaba trabajar cuando aterrice en Madrid. También firmé con Rothman Models en Múnich, convirtiéndome así en la modelo más pequeña de su catálogo. Y la gran novedad, que no me dejan casi dormir por las noches de la emoción, es que si todo va bien, el próximo septiembre me mudaré a Nueva York. Conseguí representación en una agencia muy top en la ciudad, One Management. Ahora están con los trámites del visado para poder irme allí a trabajar. Estoy deseándolo.