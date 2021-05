La RAE asume su machismo: rechazar a Pardo Bazán fue el "mayor error" de su historia

La Real Academia Española (RAE) ha lamentado este jueves el "daño" que hizo en su día a la escritora, periodista y feminista Emilia Pardo Bazán al no permitirle ser académica por el hecho de ser mujer. Así lo han manifestado los representantes de la Docta Casa en un acto de homenaje celebrado este jueves en el marco de los actos por el centenario del fallecimiento de la autora de Los pazos de Ulloa y en el que la han "sentado" en su inexistente silla 47.

Un día después de cumplirse el centenario de su muerte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha reconocido que Pardo Bazán (A Coruña, 1851- Madrid, 1921) "sufrió mucho" por el rechazo de la RAE y ha indicado que, aunque no se puede "enmendar la historia", la escritora debería sentarse en su simbólica silla 47 (solo hay 46 académicos de número): "Son esos sillones que están reservados para aquellos mejores que los que estaban dentro en su momento y no tuvieron oportunidad de entrar".

"Fue una escritora que mereció de sobra estar en esta casa. Miramos hacia atrás con pena, pero comprendiendo que la situación histórica fue la que fue. Aún así, lamentamos realmente que una situación como la de Emilia llegara a producirse", ha reconocido Muñoz Machado.

La RAE pide perdón por su rechazo a Emilia Pardo Bazán

El director de la RAE ha leído en el acto una carta que Pardo Bazán dirigió a la institución en marzo 1914, escrita de su puño y letra, solicitando su ingreso en la misma; una misiva en la que explicaba sus méritos literarios e institucionales, los libros que había publicado y los cargos que había ocupado.

Una forma "insólita", ya que los estatutos exigen que firmen la propuesta de ingreso tres académicos de número, aunque no fue una "extravagancia" porque en el siglo XIX se permitían también las peticiones individuales, ha recordado el director de la RAE. Como contestación a la carta, existe un documento que no está firmado, ha dicho Muñoz-Machado, en el que se señalaba que no se iba a tramitar la petición porque no reunía las condiciones objetivas, es decir, que no era un hombre.

"Valerosas palabras"

Tras la muerte de Pardo Bazán, la marquesa de San Luis pidió en 1921 a la RAE que se la designara académica honoraria para reparar el daño que se le hizo, pero la casa no estimó la petición, aunque su entonces presidente, Antonio Maura, explicó que no había sido admitida a trámite por razones de orden objetivo.

Anteriormente a Pardo Bazán, en el siglo XIX se rechazó también la entrada en la RAE por ser mujer a la escritora hispano-cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y hubo que esperar al año 1977 para que entrara como primera académica Carmen Conde.

Emilia Pardo Bazán, la feminista a la que cerraron las puertas de la RAE.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha agradecido a la Real Academia el acto de homenaje y a su director sus "sinceras y valerosas palabras" reconociendo el daño que la institución hizo a Pardo Bazán.

"¡Qué interesante sería escuchar los comentarios de Pardo Bazán sobre este acto, no tendrían ningún desperdicio!", ha dicho la vicepresidenta, quien ha indicado que, aunque la historia no se puede rectificar, confía en que "el simbólico sillón 47 sea una fórmula de reconocimiento del valor literario de la autora de Los pazos de Ulloa y de "las injusticias de las que las mujeres sabemos tanto".

Error histórico

Calvo ha destacado la importancia para las letras españolas de la vigencia de la obra de Pardo Bazán y también para las mujeres: "Una de las pocas mujeres que en la historia llevan el doña", lo que demuestra la seguridad y la capacidad que tuvo en circunstancias adversas para ser ella misma y su "inmensidad".

"Supo ver muy por adelantado cuál iba a ser la evolución de las mujeres; pudo ser feminista siendo conservadora", ha recalcado la vicepresidenta, que ha recordado que la escritora dio "un empujón" extraordinario a las libertades, a la suya, a la de las mujeres y, por ende, a la del conjunto del país.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, señala un cartel del homenaje a Pardo Bazán. Detrás, Muñoz Machado la contempla. Fernando Villar Efe

Darío Villanueva, exdirector de la RAE y experto en la figura de Pardo Bazán, ha considerado que "el error mayor que la RAE ha cometido en sus 300 largos años" fue en 1853 responder a Gertrudis Gómez de Avellaneda que no podía entrar en la Academia porque los estatutos no lo permitían y repetirlo en 1914 con la escritora gallega.

Fue un "error interesado", en opinión de Darío Villanueva, para cerrarle la puerta, aunque ha recordado que no todos los académicos pensaban lo mismo y ocho votaron a favor de ella: "Si hubiera entrado en la RAE, la Academia habría sido diferente de lo que fue", ha opinado.

La jornada literaria celebrada ha sido coordinada por Carme Riera y en ella ocho académicos (Soledad Puértolas, Miguel Sáenz, Luis Mateo Díez, Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Mayorga, José María Merino, Darío Villanueva y la propia Riera) han hablado del cosmopolitismo feminista de la escritora, de su relación con Madrid y Cataluña, de su narrativa (desde sus inicios y sobre pasajes concretos), su faceta teatral y el universo cinematográfico que ha inspirado.