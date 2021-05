5 de 10

Carmen de Burgos fue la primera mujer periodista contratada en una redacción. Más conocida como Colombine, fue una importante escritora feminista que luchó por los derechos de las mujeres en España. Una de sus mayores metas: la legalización del divorcio. Escribió numerosos artículos al respecto y al Diario Universal le llegaron las opiniones de los académicos e intelectuales del momento. La única mujer, aparte de ella, fue Pardo Bazán, que respondió de forma evasiva: "No tengo opinión alguna sobre el divorcio, y por lo tanto no me es posible emitirla. Necesitaría dedicarme a estudiar esa cuestión".

Más tarde, Pardo Bazán le escribió una carta personal a Blanca de los Ríos en la que le decía que no podía hablar públicamente a favor del divorcio porque eso sería ir en contra de Pepe (José Quiroga), su marido. "Tenía que guardar una posición, bastante hizo con irse del matrimonio", explica Santiso.

Colombine, que fue junto con Blanca de los Ríos y Pardo Bazán de las primeras en entrar en el Ateneo de Madrid, y coincidió con la condesa en más ocasiones. En 1911 incluso la entrevistó para un artículo en El Liberal, que se tituló Intimidades de una mujer ilustre.